Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Deze week zijn dat optredens van onder andere de Australische metalcoreband Parkway Drive, Joost en The Wombats.

Parkway Drive - Amsterdam

De Australische metalcoreband Parkway Drive komt naar Amsterdam voor een optreden dat AFAS Live moet laten beven. De muzikanten trakteren bezoekers op een flinke portie gitaargeweld, aangevuld met 'pyro', waarmee ze het podium letterlijk in vuur en vlam zetten.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 6 februari, aanvang 19:20 uur

Tickets: vanaf 45,10 euro

The Wombats - Tilburg

Indiepopband The Wombats komt naar Tilburg om zijn laatst uitgebrachte album Beautiful People Will Ruin Your Life onder de aandacht te brengen. Het Britse trio belooft gitaren af te wisselen met de synthesizer en trakteert het publiek daarnaast op hits als Let's Dance to Joy Division.

Waar: 013, Tilburg

Wanneer: 7 februari, aanvang 19.45 uur

Tickets: 28,90 euro

Joost - Zwolle

Als EenhoornJoost bouwde muzikant Joost de afgelopen jaren aan een flinke fanbase op YouTube. Korte tijd stond hij onder contract bij Top Notch, maar hij besloot op eigen kracht verder te gaan. Hij maakte het album M van Marketing met collega en vriend Donnie. De muziek van Joost kenmerkt zich door vreemde teksten en vrolijke beats. Met supportacts van Rarri Jackson, Mick Spek en DJ Heyitswouter.

Waar: Hedon, Zwolle

Wanneer: 7 februari, aanvang 20.00 uur

Tickets: 18,54 euro

Mike Yung - Utrecht

R&b-zanger Mike Yung zong jaren in metrostations in New York. Toen een van zijn optredens de aandacht van talkshowhost James Corden wist te trekken, ging hij viral en maakte de hele wereld kennis met zijn muzikale talent. Daar kwam onder andere het nummer Dreamer, dat hij maakte met Martin Garrix, uit voort. De metrostations zijn ingewisseld voor concertzalen en op 8 februari zingt hij in Utrecht.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 8 februari, aanvang 20.00 uur

Tickets: 20,35 euro

Toontje Lager - Arnhem

Hits als Stiekem gedanst en Zoveel te doen worden afgewisseld met minder bekend materiaal tijdens het optreden van Toontje Lager in Arnhem. De nederpopband was in de jaren tachtig ongekend populair en weet ook jaren later nog precies hoe het publiek aan het dansen gekregen moet worden.

Waar: Luxor Live, Arnhem

Wanneer: 8 februari, aanvag 20.15 uur

Tickets: 17 euro

Jett Rebel - Groningen

Jelte Tuinstra, beter bekend als Jett Rebel, reist op zondag 10 februari naar het noorden van het land voor een solo-optreden in de Groningse Stadsschouwburg. In de afgelopen jaren bracht hij maar liefst zeven albums uit, waarvan hijzelf de laatst uitgebrachte plaat 7 het beste en "meest catchy" vindt. Tijdens zijn theatertour belooft hij zijn publiek mee te nemen op een muzikale reis door zijn leven.

Waar: Stadsschouwburg Groningen

Wanneer: 10 februari, aanvang 20.15 uur

Tickets: vanaf 7,20 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na publicatie van dit artikel alsnog uitverkocht raken.