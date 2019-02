In de Nederlandse musea openen veel tentoonstellingen die de culturele dorst lessen. Deze maand zijn de bloemen en planten van de Oostenrijkse gebroeders Bauer voor het eerst in Nederland te zien, keren de Italiaanse schilderijen van een Hollandse meester terug naar huis en viert de Hermitage zijn tiende verjaardag.

200 soorten groen - Teylers Museum

De Oostenrijkse broers Franz en Ferdinand Bauer waren twee kunstenaars die zich in de achttiende en negentiende eeuw toelegden op het vastleggen van de natuur. Ze trokken tijdens wetenschappelijke expedities de natuur in om de bloemen- en plantenwereld tot op de cel nauwkeurig na te tekenen. In Nederland zijn de broers relatief onbekend, maar hun tekeningen behoren volgens Teylers Museum tot de bijzonderste botanische kunst ter wereld. Voor het eerst zijn de kostbare tekeningen en aquarellen uit de collectie van onder andere natuurhistorische musea in Wenen, Oxford en Londen te zien in Nederland.

Waar: Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem

Wanneer: 2 februari tot en met 12 mei

Prijs: 14 euro

Maestro van Wittel - Kunsthal KAdE

Caspar van Wittel (1653-1736) was een Nederlandse kunstschilder die furore maakte in Italië terwijl bijna niemand in zijn geboorteland hem kende. Hij schilderde gedetailleerde stadsgezichten van Rome, Napels en Venetië en was een bron van inspiratie voor andere Italiaanse kunstenaars. De meerderheid van Van Wittels schilderijen is in het bezit van Italiaanse musea, maar voor deze tentoonstelling komen 95 van zijn doeken en tekeningen naar zijn geboortestad Amersfoort.

Waar: Kunsthal KAdE, Eemplein 77, Amersfoort

Wanneer: 26 januari tot en met 5 mei

Prijs: 16 euro

Trouble in Paradise - Kunsthal Rotterdam

De tentoonstelling Trouble in Paradise is samengesteld uit de privécollectie van kunstverzamelaar Rattan Chadha. De ruim zeventig schilderijen, sculpturen en installaties reflecteren op hoe mensen tekortschieten in de samenleving. Van werken over jongeren die hun jeugd verkwanselen tot supermodellen die zichzelf pijnigen om aan een onhaalbaar schoonheidsideaal te voldoen; de expositie laat zien hoe mensen over de rand van de samenleving kunnen vallen in een poging erbij te horen.

Waar: Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 341, Rotterdam

Wanneer: 7 februari tot en met 26 mei

Prijs: 14 euro

50 Jaar Thielen, de ogen van de meester - Limburgs Museum

Kunstenaar Evert Thielen maakt gigantische schilderijen waar hij jarenlang aan werkt. Het Limburgs Museum viert zijn vijftigjarig jubileum als kunstenaar met een tentoonstelling van zes indrukwekkende giganten en 115 kleinere schilderijen. Thielen heeft goed gekeken naar oude meesters als de gebroeders Van Eyck; net als hen gebruikt de kunstenaar meerdere lagen zelfgemaakte olieverf voor heldere kleuren en diepte.

Waar: Limburgs Museum, Keulsepoort 5, Venlo

Wanneer: 3 februari tot en met 5 mei

Prijs: 6 euro toeslag op entreeprijs van 12,50 euro

De schatkamer! - Hermitage

De Hermitage viert zijn tienjarig bestaan met een expositie van honderden werken uit de schatkamers van het museum. De expositie bestaat uit werken van Bernini, Rembrandt, Matisse en Velasquez, maar bevat ook kunst afkomstig uit het oude Egypte, China en de prehistorie. Bezoekers beginnen de tentoonstelling bij de Venus van Kostjonki, een vruchtbaarheidsbeeldje van 25.000 jaar oud. Vanaf daar fastforwarden ze door de kunstgeschiedenis tot aan de dag van vandaag.

Waar: Hermitage, Amstel 51, Amsterdam

Wanneer: 2 februari tot en met 25 augustus

Prijs: 25 euro

Basquiat, the Artist and his New York Scene - SCHUNCK* Glaspaleis

Jean-Michel Basquiat (1960-1988) was een getergde Amerikaanse kunstenaar die al op zijn 28e overleed aan een overdosis. Hij stond bekend om zijn confronterende, rauwe schilderijen die kwesties als uitbuiting, racisme en onderdrukking aankaartten. SCHUNCK* wijdt een tentoonstelling aan het korte, ruige leven van Basquiat, zijn werk en dat van andere New Yorkse tijdgenoten.

Waar: SCHUNCK* Glaspaleis, Bongerd 18, Heerlen

Wanneer: 2 februari tot en met 2 juni

Prijs: 6,50 euro toeslag op entreeprijs van 12,50 euro

Heksenjacht in Peelland - Kasteel Helmond

Kasteel Helmond belicht een zwarte bladzijde uit zijn eigen geschiedenis met de tentoonstelling Heksenjacht in Peelland. In 1595 werden in Zuidoost-Brabant tientallen vrouwen beschuldigd van hekserij. De vrouwen werden verantwoordelijk gehouden voor het rotten van de gewassen, ziek rundvee en de dood van enkele dorpelingen. Sommige vrouwen waren niet ouder dan twaalf jaar toen ze werden berecht middels verbranding, martelingen of de waterproef.

Waar: Kasteel Helmond, Kasteelplein 1, Helmond

Wanneer: 2 februari tot en met 3 november

Prijs: 10 euro

Als de luiken sluiten - Boijmans Van Beuningen

Boijmans Van Beuningen sluit in verband met een grootschalige verbouwing. Als afscheidstentoonstelling komt het museum met de overzichtstentoonstelling Als de luiken sluiten, waarin de hoogtepunten van de collectie getoond worden. Zeventig publiekslievelingen, zoals Francis Bacon, Jheronimus Bosch, Jan van Eyck, Claude Monet en Pablo Picasso, zijn nog tot 26 mei te zien. Daarna sluiten de luiken voor zeven jaar.

Waar: Boijmans van Beuningen, Museumpark 18, Rotterdam

Wanneer: 9 februari tot en met 26 mei

Prijs: 17,50 euro

Picasso op papier - Kunsthal Rotterdam

Pablo Picasso (1881-1973) liet zich inspireren door zijn vele geliefdes en minnaressen. Zijn oeuvre wordt daarom ook wel ingedeeld op basis van periodes dat hij met een bepaalde vrouw samen was. In de Kunsthal zijn vierhonderd van Picasso's kleurenlino's van voornamelijk vrouwen te zien. Bijvoorbeeld het portret La Dame à la Collerette, dat Picasso maakte van zijn vrouw Jacqueline Roque. De expositie omvat ook enkele van Picasso's stillevens en mythologische voorstellingen.

Waar: Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 341, Rotterdam

Wanneer: 9 februari tot en met 12 mei

Prijs: 14 euro

