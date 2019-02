Dit jaar is het 350 jaar geleden dat een van Nederlands grootste schilders, Rembrandt van Rijn, is overleden. Daarom is dit jaar uitgeroepen tot Jaar van Rembrandt. Het leven van de grootmeester wordt gevierd en zijn dood herdacht. NU.nl selecteert de grootste Rembrandt-tentoonstellingen en -activiteiten.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn wordt in 1606 in Leiden geboren. Hij is het negende kind van molenaar Harmen Gerritsz van Rijn en Neeltgen van Zuytbrouck. Als Rembrandt veertien jaar oud is, schrijven zijn ouders hem in bij de universiteit. Maar Rembrandt verliest al snel zijn interesse en begint met schilderen.

Rembrandt wordt beter in schilderen en speelt steeds meer met lichtcontrasten, emotie en verhalende schilderijen. Zijn meest ambitieuze project was De Nachtwacht.

Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum legt uit: "Rembrandt doet in De Nachtwacht iets wat nog niemand voor hem had gedaan. Hij krijgt de opdracht een groepsportret te schilderen. Maar wat doet hij? Hij schildert een verhaal. Een scène waarin van alles gebeurt."

Op latere leeftijd worden Rembrandts werken rustiger van karakter, sober van kleur en ontwikkelt hij een grovere stijl. De fijne, gedetailleerde penseelstreken maken plaats voor een losse toets. Wanneer Rembrandt in 1669 sterft, heeft hij zo'n 300 schilderijen, 290 etsen en 2.000 tekeningen gemaakt.

Rembrandt Festival - Museum Het Rembrandthuis

Rembrandt van Rijn woonde en werkte bijna twintig jaar in de Jodenbreestraat in Amsterdam, waar nu Museum Het Rembrandthuis gevestigd is. In deze straat, waar de grootmeester zoveel tijd heeft doorgebracht, wordt op 2 februari een gratis toegankelijk Rembrandt Festival gehouden. De straat wordt versierd met tientallen gouden lijsten met daarin feitjes en inzichten over Rembrandt en de Gouden Eeuw waarin hij leefde. Verder mag iedereen meeschilderen aan een replica van De Nachtwacht van 3 bij 2 meter en zijn er liveoptredens.

Waar: Jodenbreestraat, Amsterdam

Wanneer: 2 februari van 12.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis

Alle Rembrandts en live restauratie De Nachtwacht -Rijksmuseum

Het Rijksmuseum beheert de grootste collectie schilderijen, tekeningen en etsen van Rembrandt ter wereld. Die worden in februari samengebracht in de tentoonstelling Alle Rembrandts. De expositie omvat onder meer de huwelijksportretten Marten & Oopjen, Het Joodse Bruidje en De Staalmeesters. Ook bijzonder zijn de driehonderd tentoongestelde etsen en tekeningen, die na 350 jaar zeer kwetsbaar en gevoelig voor licht zijn geworden. Toch zullen die vier maanden lang zichtbaar zijn voor het publiek.

Daarnaast wordt De Nachtwacht, Nederlands beroemdste schilderij, in de zomer gerestaureerd terwijl het werk nog in de zaal hangt. Er komt een glazen wand om het schilderij heen, zodat bezoekers de restauratie kunnen volgen. Eerst wordt het schilderij onderzocht met technologie die door de oppervlakte van het doek kan kijken. Zo willen wetenschappers bijvoorbeeld uitzoeken hoe het hondje rechtsonder op het schilderij zo wit heeft kunnen uitslaan. Op basis van de bevindingen wordt bepaald hoe het schilderij het beste gerestaureerd kan worden. De restauratie is ook live via internet te volgen.

Waar: Rijksmuseum, Museumstraat 1, Amsterdam

Wanneer: Alle Rembrandts 15 februari tot en met 10 juni, restauratie De Nachtwacht vanaf juli

Prijs: online 19 euro, aan de kassa 20 euro

Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw - Fries Museum

Naast Amsterdam en Leiden heeft Rembrandt ook sporen in Friesland achtergelaten. In 1634 trouwt hij in Sint Annaparochie met Saskia Uylenburgh, de dochter van een Friese rechter. Ze verhuizen naar Amsterdam, waar Saskia vaak model staat voor Rembrandts tekeningen. Acht jaar na hun bruiloft sterft Saskia op 29-jarige leeftijd. Het Fries Museum wijdt een tentoonstelling aan het huwelijk van de schilder en aan gezinsgeluk in de Gouden Eeuw. De expositie behandelt ook de moeilijkheden van die tijd, zoals de hoge kindersterfte en overspel.

Waar: Fries Museum, Wilhelminaplein 92, Leeuwarden

Wanneer: tot en met 17 maart

Prijs: volwassenen 15 euro

Rembrandt en het Mauritshuis - Mauritshuis

Het Mauritshuis vertoont vanaf 31 januari achttien schilderijen, waaronder het wereldberoemde De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp. Tussen de echte Rembrandts bevinden zich ook schilderijen die ooit aan de Hollandse meester werden toegeschreven, maar later miskopen bleken te zijn. De tentoonstelling gaat niet alleen over Rembrandt, maar geeft ook een inkijkje in hoe een museum te werk gaat. Wie ontdekte het schilderij? En hoe kwam het museum later tot de conclusie dat een schilderij helemaal niet door Rembrandt was geschilderd?

Waar: Mauritshuis, Plein 29, Den Haag

Wanneer: 31 januari tot en met 15 september

Prijs: 15,50 euro

Leidse Rembrandt Dagen

Rembrandts geboortestad Leiden eert de grootmeester in de zomer met de Leidse Rembrandt Dagen. Tijdens dit gratis toegankelijke festival wordt de Pieterwijk zo goed mogelijk omgetoverd tot het zeventiende-eeuwse straatbeeld. Verkeersborden worden onzichtbaar gemaakt en zo'n honderd figuranten lopen in authentieke klederdracht door de straten. Ook de horeca en winkels doen mee. De festivalorganisatie legt de nadruk op Rembrandt als mens in plaats van als schilder. Initiator Peter Labrujère: "We willen laten zien dat Rembrandt eigenlijk een hele gewone jongen was. Als hij nu geleefd had, zouden wij met hem in de kroeg zitten."

Waar: Pieterwijk, Leiden

Wanneer: 13 en 14 juli

Prijs: gratis

Jonge Rembrandt 1624-1634 - Museum De Lakenhal

Museum De Lakenhal wijdt een tentoonstelling aan Rembrandts vroegste werken. De expositie maakt duidelijk hoe uitzonderlijk getalenteerd de grootmeester was. Het publiek ziet hoe de eerste onwennige schetsen van Rembrandt zich pijlsnel ontwikkelen tot de onnavolgbare, radicaal vernieuwende schilderstijl waar hij bekend om is. De tentoonstelling bestaat uit ongeveer 40 schilderijen, 120 etsen en 20 tekeningen. De expositie bevat ook werk van tijdgenoten zoals Jan Lievens, met wie Rembrandt in zijn beginjaren een atelier deelde.