Een nieuwe start en nieuwe voornemens; wie niet blij is met het begin van het nieuwe jaar, kan het vanaf 5 februari met Chinees Nieuwjaar dunnetjes overdoen. En nu met behulp van dansende draken, vuurwerk en tromgeroffel, want Chinees Nieuwjaar wordt steeds groter in Nederland.

Chinees Nieuwjaar, ook wel het Lentefestival of Lentefeest genoemd, duurt traditioneel vijftien dagen en luidt volgens de Chinese kalender het nieuwe jaar in.

In Nederland wordt het feest steeds grootser gevierd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, de drie steden met zogenoemde Chinatowns. Hier zijn optochten met leeuwen- en drakendansen, vuurwerk en andere activiteiten.

"De laatste vijf jaar zie je dat het feest meer in de belangstelling is komen te staan", vertelt China-deskundige Fred Sengers. "Eerst stelde het niet heel veel voor in Nederland. Nu wordt het in plaats van binnen in de huizen ook buiten gevierd, met diverse optochten. Dit komt doordat China een steeds belangrijker land voor ons is geworden, vooral op economisch gebied. De stad Den Haag speelt daar ook op in, door de bestuurlijke wereld en de zakenwereld bij het feest te betrekken."

Nieuwe kleren en nieuwe schoenen

Het Nieuwjaar is onder Chinezen een hecht familiefeest, vertelt Limin Teh, universitair docent Chinastudies in Leiden. "Bij het diner op de vooravond van het nieuwe jaar, komt de hele familie samen om te eten. Op nieuwjaarsmorgen trekt iedereen nieuwe kleren en schoenen aan. Er wordt van kinderen naar ouders en grootouders dankbaarheid voor elkaar uitgesproken. De kinderen krijgen een rode envelop met een geldbedrag erin."

"Er is veel overlap met het Nederlandse Oud en Nieuw en Kerst", legt Sengers uit. "Een avond samen zijn met je familie, vuurwerk afsteken. Daarnaast draait het ook bij de Chinezen om een nieuwe start. Ze betalen hun schulden, ruimen hun huis op. Het feest zal niet zo groot worden als Kerst, maar ik denk dat er in de toekomst wel steeds meer rekening mee gehouden gaat worden."

Volgens de Chinezen wordt dit een goed jaar, want 2019 is het 'jaar van het varken'. "Het varken is een symbool voor goede zaken en welvaart", vertelt Sengers. "Er wordt veel verwacht van dit jaar. Het varken is overal aanwezig in China, op petjes, kleding, prullaria. Ook als je een Chinese supermarkt in Nederland instapt, zul je dat kunnen zien."

Waar wordt in Nederland Chinees Nieuwjaar gevierd? Een overzicht.

Rotterdam

De eerste Chinatown in Nederland ontstond honderd jaar geleden in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Maar Nieuwjaar wordt in de omgeving van de andere Chinese buurt in de stad gevierd: rondom de West-Kruiskade. Het feest duurt zes dagen en begint op 4 februari met een vlaggenparade. Zaterdag is de grote feestdag, waarop de leeuw wordt ontwaakt en al dansend door de stad trekt. Het Wijkpark Oude Westen verandert in een Chinese openluchtkeuken en er zijn diverse activiteiten voor kinderen. Er is afsluitend een grote vuurwerkshow in het park.

Waar: Wijkpark Oude Westen en omgeving

Wanneer: 4 tot 10 februari

Den Haag

Op zaterdag 9 februari staan in Den Haag het Stadhuis, Plein en de Chinatown in verbinding met elkaar. De optocht met Chinese leeuwen, draken en drums trekt van het ene naar het andere gebied. Bij het Stadhuis is onder meer een officiële openingstoespraak en een optreden van een wereldberoemde dansgroep uit Henan. In Chinatown zijn een nieuwjaarsmarkt, een tentoonstelling met sculpturen uit de Chinese dierenriem en kinderactiviteiten.

Waar: Chinatown, omgeving Stadhuis en Plein

Wanneer: 9 februari

Amsterdam

Rondom de Nieuwmarkt en de Zeedijk kun je op 9 februari terecht voor een portie Chinese feestelijkheden in Amsterdam. In de Nieuwmarkt-buurt staat een grote boeddhistische tempel: de Fo Guang Shan He Hua. Hier vindt een traditionele nieuwjaarsviering plaats. Daarnaast is er in de Bijenkorf op de Dam een draken- en leeuwendans en muziek.