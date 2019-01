De een moet er niet aan denken, maar de ander vindt het heerlijk: kamperen in de winter. Deze winter zijn in Nederland ten minste 151 campings of natuurkampeerterreinen geopend. Steeds meer mensen zetten in de koude maanden een tentje op.

"De natuur is zo mooi in de winter. 's Ochtends rits je je tent open en ligt er een witte laag rijp op het gras", zegt kampeerblogger Tjerk Romkema (39). Romkema trekt er in de koude maanden zo'n drie keer per jaar op uit met een tent of vouwwagen.

Ook schrijver en reiziger Antonette Spaan (38) zet graag haar trekkerstentje op in de kou. "Ik stond eens in Groningen in een laagje sneeuw", zegt ze. "Buiten zijn vind ik echt heerlijk. De frisse lucht opsnuiven, mijn tentje opzetten, op een brandertje koffie zetten en weer verder wandelen."

Het aantal boekingen in de winter stijgt

Romkema en Spaan zijn niet de enigen die graag de rust en de schoonheid van de natuur in het koude seizoen opzoeken. Kampeerders staan steeds vaker in de winter op de camping.

De cijfers van het aantal boekingen in de winter van 2018/2019 zijn nog niet compleet, maar volgens een medewerker van Stichting de Groene Kapel, die onder andere 166 kampeerterreinen in Nederland overziet, ligt het aantal boekingen van november en december 2018 al hoger dan een jaar eerder.

In de winter van 2017/2018 werden zo'n achtduizend overnachtingen geboekt, een stijging van 22 procent ten opzichte van 2016/2017. De eerste cijfers wijzen erop dat die stijging dit jaar doorzet.

Meer campings blijven open

Dat ziet ook Romkema. "De laatste jaren staan er wat meer tentjes en campers op de kampeerterreinen. Het wordt ook bekender. Een paar jaar geleden moest je goed zoeken om een plek te vinden waar je kunt winterkamperen, tegenwoordig zijn er iets van 190 campings waar het volgens mij kan."

Volgens campinggids ACSI Eurocampings zijn momenteel 151 van de 9.857 Nederlandse campings open. Daarnaast kan er het hele jaar door gekampeerd worden bij de kampeerpalen van Staatsbosbeheer en bieden particulieren via kanalen als Campspace hun tuin, weiland of land aan.

De kampeerders willen graag rust en vrijheid, maar gebruiken de camping soms ook als ontsnapping. Romkema: "Ik zie steeds vaker dat mensen met Oud en Nieuw kamperen, omdat ze met hun honden weg willen van het vuurwerk of omdat ze gek worden van familiedingen met Kerst."

Dat is terug te zien in de bezetting op de campings. Zo was natuurkampeerterrein De Borger in Drenthe volgeboekt tussen Kerst en Oud en Nieuw.

'Zorg voor een goede uitrusting'

Een winterkampeertrip valt of staat bij een goede uitrusting, zegt hike- en survivalinstructeur Shanna Bussink. Volgens haar kun je prima in een simpele festivaltent vertoeven. "Zelf slaap ik alleen onder een zeil", zegt ze. "Met de juiste kleding en slaapzak en een goed slaapmatje win je heel veel."

Bussink raadt kampeerders af om 's avonds in de kleren te gaan slapen die ze overdag gedragen hebben. Aan het einde van de dag zitten die vol zweet en vocht, waardoor het lichaam sneller afkoelt. Ook een warme slaapzak is belangrijk: Romkema gebruikt een waterafstotende slaapzak met een vulling van geïmpregneerd dons. Spaan zorgt ervoor dat ze altijd haar voeten warm houdt met wollen sokken en een fles warm water.

"Mensen zijn bang dat ze het heel koud gaan krijgen, maar als je de juiste spullen hebt en bij het kampvuur zit, valt dat doorgaans wel mee. Met een paar mooie sneeuwdagen is de natuur zo sprookjesachtig", zegt Bussink.