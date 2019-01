Niet alleen Rotterdam staat in het teken van het International Film Festival Rotterdam (IFFR), ook Groningen heeft een IFFR-programma dat jaarlijks zo'n tienduizend bezoekers trekt. Zo wordt bijvoorbeeld de prijs voor Beste Groninger Film uitgereikt en is er een grote afterparty.

Uitreiking prijs Beste Groninger Film - Groninger Forum

De prijsuitreiking voor Beste Groninger Film wordt op 2 februari voor de vijfde keer gehouden. De vakjury bestaat uit vier noordelijke filmmakers, acteurs en cinematografen. De genomineerden kunnen prijzen winnen in vijf categorieën, waaronder Beste Videoclip en Beste Fictiefilm.

Waar: Groninger Forum, Hereplein 73, Groningen

Wanneer: 2 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Cinema Curioso - Vera

Ronald Simons, programmeur van het EYE Filmmuseum, selecteerde voor het IFFR tientallen onbedoeld hilarische filmfragmenten. De filmmakers hadden de beste bedoelingen met deze scènes, maar konden niet voorkomen dat ze vooral heel erg op de lachspieren zouden werken. De avond bevat onder meer een scène van een vechtpartij tussen David Hasselhoff en de duivel, kampeerders die worden geteisterd door reusachtige muggen en de Indiase versie van Freddy Krueger.

Waar: Vera, Oosterstraat 44, Groningen

Wanneer: 2 februari, aanvang 20.30 uur

Prijs: 8,50 euro

Meer informatie

Korte filmmarathon - Groninger Forum

Op het IFFR worden veel korte films getoond in het voorprogramma van de hoofdfilms. Al deze korte films zijn achter elkaar te zien tijdens de korte filmmarathon. De marathon bestaat uit drie blokken met telkens vier korte films. Na elk blok is er een pauze. Filmdeskundige David Stroband geeft context bij elke film.

Waar: Groninger Forum, Hereplein 73, Groningen

Wanneer: 1 februari, aanvang 20.30 uur

Prijs: 11 euro

Meer informatie

Camino, een feature-length selfie (2019)

Filmmaker Martin de Vries liep de beroemde pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Hij deed dit zonder noemenswaardige voorbereiding en zonder duidelijke motivatie. Tijdens het lopen van de 1.600 kilometer lange tocht filmt hij zichzelf, zijn voeten, zijn schaduw, het pad, de velden en de bossen. Onderweg probeert hij te achterhalen waarom hij deze tocht met al zijn ontberingen toch doorzet. Gaandeweg leert De Vries niet alleen zijn beweegredenen, maar ook zichzelf en zijn demonen beter kennen.

Regisseur: Martin de Vries

Taal: Nederlands

Speelduur: 85 minuten

Draaitijden, locaties en tickets

Un Amour Impossible (2018)

Je hart volgen is niet altijd verstandig, waarschuwt regisseur Catherine Corsini met Un Amour Impossible. In de jaren vijftig ontmoet typiste Rachel de knappe, onbereikbare Philippe. Hij zegt dat hij van haar houdt, maar over hun toekomst samen is hij duidelijk: die zit er niet in. Als ze zwanger van hem raakt en hem bij de opvoeding van hun dochter Chantal probeert te betrekken, houdt Philippe keer op keer de boot af. Als Chantal ouder is, zoekt Philippe plotseling toenadering. Vanaf dat moment verwijt Chantal haar moeder dat zij haar heeft weggehouden van haar vader.

Regisseur: Catherine Corsini

Taal: Frans

Speelduur: 134 minuten

Draaitijden, locaties en tickets

Dirty God (2019)

Na een zuuraanval moet de jonge moeder Jade (gespeeld door de 22-jarige Vicky Knight, die zelf ook brandwonden heeft) door het leven met een verminkt gezicht. De opmerkingen, blikken op straat en de angst van haar tweejarige dochter herinneren haar constant aan haar littekens. Jade wordt gedwongen schoonheid opnieuw te definiëren om zichzelf te accepteren.

Regisseur: Sacha Polak

Taal: Engels

Speelduur: 105 minuten

Draaitijden, locaties en tickets

Present. Perfect (2019)

De Chinese livestreaming is een miljardenindustrie. Meer dan 422 miljoen Chinezen deelden in 2017 regelmatig live filmpjes. Voor de populariteit van Chinese vloggers, oftewel anchors, geldt: hoe vreemder, hoe beter. Zoals een jongen die levende wormen eet of twee worstelaars met natte verf. Regisseur Shengze Zu volgde tien maanden lang een dozijn anchors en maakte een portret van een generatie die meer online dan offline leeft. De streamers zijn vaak eenzaam en gebruiken het internet om toch met andere mensen in contact te komen.

Regisseur: Zhu Shengze

Taal: Mandarijn

Speelduur: 124 minuten

Draaitijden, locaties en tickets

They Shall Not Grow Old (2018)

Regisseur Peter Jackson ploegde voor deze film duizenden uren aan beeldmateriaal van de Eerste Wereldoorlog door en liet een selectie daarvan inkleuren. Ook liet hij zich door liplezers informeren wat er op de beelden gezegd wordt en maakte hij daar een soundscape van. Jackson wil de anonieme soldaten op de zwart-witbeelden tot leven wekken en de bezoeker beter laten ervaren hoe zwaar het was in de loopgraven.

Regisseur: Peter Jackson

Taal: Engels

Speelduur: 109 minuten

Draaitijden, locaties en tickets

IFFR Afterparty: Loft - Vera

Het IFFR in Groningen valt dit jaar samen met het vierjarige bestaan van de LOFT-feesten. Deze mijlpaal wordt gevierd met Rich Medina, een dj die funk-, hiphop- en soulplaten met elkaar mixt. Verder draaien de oude bekenden Duke Hugh, Pushin Wood en Black Dynamite vinylplaten in alle stijlen.

Waar: Vera, Oosterstraat 44, Groningen

Wanneer: 2 februari vanaf 23.30 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Het IFFR is van 23 januari tot en met 3 februari in Rotterdam en van 30 januari tot en met 3 februari in Groningen. Meer informatie over het IFFR vind je hier.