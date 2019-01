Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Met deze week optredens van onder anderen DeWolff, Death Cab for Cutie en Rowwen Hèze.

Kakkmaddafakka - Paradiso

Een onuitspreekbare naam en een aanstekelijke mix van indie, pop, disco en reggae: dat is Kakkmaddafakka. De indierockband staat bekend om vrolijke, energieke concerten en is op menig festival favoriet. Zo creëerden de Noren al eerder een feestje op Lowlands, Pitch en Into The Great Wide Open. Voor liefhebbers van Fil Bo Riva en The Whitest Boy Alive.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 30 januari, aanvang 20.30 uur

Tickets: 18,16 euro

Meer informatie

Poolside - Melkweg

Van funky baslijntjes tot laidback housebeats. De muziek van het Amerikaanse duo Poolside is het beste te omschrijven als 'daytime disco'. De mannen uit Los Angeles verschenen op de radar na het plaatsen van een YouTube-video voor hun eerste track Do You Believe. James Murphy van LCD Soundsystem is fan.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 30 januari, aanvang 19.00 uur

Tickets: 17,25 euro

Meer informatie

Willie Watson - Doornroosje

Old Crow Medicine Show-fans opgelet: oprichter van de band Willie Watson brengt donderdag 31 januari een bezoek aan Doornroosje. Nadat de Amerikaanse singer-songwriter de folkband verliet in 2011, begon hij zijn solocarrière met zijn debuutalbum Folksinger Vol. 1. Nu, een tweede album en een rol in The Ballad of Buster Scruggs later, steekt Watson de oceaan over voor zijn eerste Europese tour.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 31 januari, aanvang 22.00 uur

Tickets: 12 euro

Meer informatie

Dewolff - Paard

DeWolff is een psychedelische bluesrockband uit Limburg. De band, bestaande uit de broers Pablo en Luka van de Poel en Robin Piso wonnen in 2008 de landelijke finale van Kunstbende. Het trio heeft zes albums op zijn naam staan en shows gespeeld op Pinkpop en Sziget. Voor liefhebbers van psychedelische rock en blues.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 1 februari, aanvang 20.50 uur

Tickets: 20,50 euro

Meer informatie

Matoma + Jay Pryor - Paradiso Noord

Matoma is een dj en producer uit Noorwegen. In 2015 brak hij door met zijn remix van Old Thing Back van The Notorious B.I.G.. Tropische house is zijn specialiteit, wat hem samenwerkingen heeft opgeleverd met artiesten als Enrique Iglesias, Jessie J en Noah Cyrus. Voor zijn concert in Paradiso Noord neemt hij supportact Jay Pryor mee.

Waar: Paradiso Noord, Amsterdam

Wanneer: 2 februari, aanvang 20.00 uur

Tickets: 17,02 euro

Meer informatie

Rowwen Hèze - Metropool

De mannen van de Limburgse band Rowwen Hèze weten wel hoe ze een feestje moeten vieren. Met hits als Bestel Mar en Limburg (Kwestie van geduld) heeft de band al menig kroeg, concertzaal en festivaltent op stelten gezet. In het kader van de nieuwe plaat Voorwaartsch duiken de Limburgers opnieuw de popzalen in.

Waar: Metropool, Hengelo

Wanneer: 2 februari, aanvang 20.30 uur

Tickets: 24,75 euro

Meer informatie

Death Cab For Cutie - TivoliVredenburg

Ruim tien jaar na het uitbrengen van het album Narrow Stairs, keerde indiepopband Death Cab for Cutie afgelopen zomer terug met Thank You For Today. Onder leiding van frontman en oprichter Ben Gibbard speelt de Amerikaanse band nog altijd even melancholisch. Fans kunnen tijdens het concert naast nieuw werk ook oude hits verwachten zoals I Will Follow You Into The Dark en Soul Meets Body.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 5 februari, aanvang 19.45 uur

Tickets: 39,10 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.