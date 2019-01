Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Wat zoal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

Club IFFR - Theater Rotterdam Schouwburg

Na de filmvoorstellingen van het International Film Festival is de avond nog niet voorbij. In Theater Rotterdam wordt elke avond een afterparty gehouden bij Club IFFR. Met shows van artiesten als Sofie Winterson, Ward en Air Waves en draaisessies van verschillende dj's. Toegang is gratis bij het tonen van een filmticket of -pas.

Waar: Schouwburgplein 25, Rotterdam

Wanneer: tot en met 3 februari

Prijs: gratis toegang

Boekpresentatie Tina Rahimy - Boekhandel Donner

Auteur en lector Sociaal Werk bij Hogeschool Rotterdam Tina Rahimy deelt persoonlijke verhalen over de impact van onderwijs in haar boek Verbogen verhalen. In het boek behandelt ze hoe ontmoetingen tussen leraar en docent mensen kunnen veranderen en verbinden. In Boekhandel Donner komt de auteur haar boek presenteren.

Waar: Boekhandel Donner, Rotterdam

Wanneer: 1 februari, vanaf 16.30 uur

Prijs: gratis toegang

Rotown's Related Artists - Rotown

Liefhebbers van New Order hebben geluk. Tijdens Rotown's Related Artists wordt muziek gedraaid van alle aan de newwaveband gerelateerde artiesten. Goed of slecht, bekend of onbekend; alles wat erop aansluit, komt voorbij. De clubnacht begint bij het nummer Blue Monday van New Order. Wie weet waar het zal eindigen.

Waar: Rotown, Rotterdam

Wanneer: 1 februari, aanvang 23.00 uur

Prijs: 3 euro

Flamenco Biënnale - Diverse locaties

Tijdens de zevende editie van de Flamenco Biënnale zijn talenten uit de internationale flamencotop te zien en te horen op verschillende locaties in Nederland. Zo ook in Rotterdam. Naast voorstellingen en concerten kunnen flamencoliefhebbers dansworkshops volgen, meedoen aan flamencoyoga en lezingen bijwonen.

Waar: diverse locaties

Wanneer: tot en met 10 februari

Prijs: verschillende prijzen

Workshop studiofotografie - SKVR Rotterdam Centrum

Tijdens de workshop Spelen Met Licht: Hollands Licht wordt er geëxperimenteerd met zeventiende-eeuws licht op foto. Onder leiding van docent Hester Blankestijn kunnen workshopdeelnemers oefenen en leren hoe een mooi plaatje te schieten in de sfeer van de oude meesters als Johannes Vermeer. Let op: deelnemers mogen gebruikmaken van de workshopmaterialen, maar moeten wel een eigen fotocamera meenemen.

Waar: SKVR Rotterdam Centrum, Rotterdam

Wanneer: 2 februari, aanvang 11.00 uur

Prijs: 33 euro

