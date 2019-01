Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de voor meerdere Oscars genomineerde dramafilm Green Book en de komedie Instant Family met Mark Wahlberg en Rose Byrne.

Green Book - drama

Don Shirley is een succesvolle concertpianist. Wanneer hij op zoek gaat naar een lijfwacht voor zijn tour door het conservatieve zuiden van Amerika, komt hij in contact met Tony Lip, een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die het geld goed kan gebruiken. De twee lijken in niets op elkaar, maar om de reis door het 'witte' zuiden te doorstaan zullen ze elkaar moeten leren vertrouwen.

Genre: drama

Regisseur: Peter Farrelly

Cast: Viggo Mortensen, Mahershala Ali

Kijkwijzer: 12+

Instant Family - comedy

Pete en Ellie hadden nog nooit echt aan kinderen gedacht, tot ze verhuisden naar een nieuw, groter huis. Nu besluit het stel een gezin te willen stichten en adopteren ze onverwacht drie kinderen. De twee staan voor de opgave het ouderschap onder de knie te krijgen en samen een familie te vormen. En zo makkelijk is dat niet met een opstandige tiener en twee jongere kinderen.

Genre: comedy

Regisseur: Sean Anders

Cast: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Michael O’Keefe

Kijkwijzer: 9+

Capharnaüm - drama

De twaalfjarige Zain woont in een van de armste wijken van de Libanese hoofdstad Beiroet. Als oudste kind heeft hij thuis een hoop verantwoordelijkheden, maar wanneer zijn zusje Sahar wordt uitgehuwelijkt aan de oudere lokale groenteboer, trekt Zain het niet langer en besluit hij weg te lopen van huis. Dit leidt tot een roadtrip, met nieuwe vriendschappen en allesbeslissende keuzes.

Genre: drama

Regisseur: Nadine Labaki

Cast: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Treasure Bankole

Kijkwijzer: 9+

De Lego Film 2 - animatie

De helden van Steenstad zijn terug voor een nieuwe uitdaging. Het stadje en haar inwoners worden geteisterd door Lego Duplo-indringers uit de ruimte die alles nog sneller kapotmaken dat dat de Lego-inwoners kunnen herbouwen. Het is aan Emmet, Lucy, Batman en hun vrienden om de stad te redden.

Genre: animatie, actie, familie

Regisseur: Mike Mitchell

Stemmen: Berget Lewis, Holly Mae Brood, Dylan Haegens

Kijkwijzer: 6+

Climax - drama

Een groep gedreven dansers verzamelt zich in een afgelegen schoolgebouw om te repeteren. Het zijn de jaren negentig en het danscollectief gaat toeren door de Verenigde Staten. Om hun aanstaande succes te vieren, organiseren de jonge dansers een feest. Waar ze zich echter niet bewust van zijn, is dat er lsd in de geschonken sangria zit. Het feest loopt uit de hand en de spanningen lopen op.

Genre: drama

Regisseur: Gaspar Noé

Cast: Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub

Kijkwijzer: 12+

Ernest & Celestine - Winterpret - animatie

Ernest is een grote beer en Celestine is een vastberaden weesmuisje. Samen wonen ze in een huis, waar ze zich nooit vervelen. Wanneer de eerste sneeuwblokken vallen, is het tijd om Ernest voor te bereiden op zijn winterslaap, maar niet voor ze hun geadopteerde gans Bibi leren vliegen voor de grote trek, koekjes hebben gebakken en naar het muizenbal zijn geweest.

Genre: animatie, familie

Regisseur: Julien Chheng, Jean-Christophe Roger

Stemmen: Simon Zwiers, Noa Zwan

Kijkwijzer: alle leeftijden

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 31 januari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

