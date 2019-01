Er is dit weekend weer veel te doen in Amsterdam. Zo wordt zaterdag het Jaar van Rembrandt afgetrapt met een speciaal festival en kun je in het Muziekgebouw aan 't IJ een yogales bijwonen in flamencostijl.

Boeddha by night - De Nieuwe Kerk

Het laatste weekend van de tentoonstelling Het leven van Boeddha, de weg naar nu is aangebroken. Omdat de expositie nog altijd veel bezoekers trekt, gaat de Nieuwe Kerk in de laatste dagen ook in de avonduren open. Op 2 februari vindt de afsluitingsceremonie plaats met een licht- en geluidsinstallatie en een performance van geluidstherapie-deskundige Stacey Griffin en kunstenaar Nick Verstand.

Waar: De Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam

Wanneer: 31 januari tot en met 2 februari

Prijs: 17,50 euro, 14,00 euro voor CJP-pashouders

Meer informatie

Little Italy – Westergasfabriek

Drie dagen lang staat de Westergasfabriek in het teken van de Italiaanse keuken. Met onder meer een foodmarkt, een wijnproeverij, kookworkshops en colleges over de Italiaanse eetcultuur van onder anderen culinair schrijver Onno Kleyn.

Waar: Zuiveringshal, Westergasfabriek, Pazzanistraat 37, Amsterdam

Wanneer: 1 tot en met 3 februari

Prijs: 12,50 euro online, 15,00 euro aan de kassa

Meer informatie

Rembrandt Festival – Het Rembrandthuis

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed. Daarom staat het hele jaar in het teken van de schilder. Op 2 februari is de aftrap van het Jaar van Rembrandt met een festival in Museum Het Rembrandthuis, de plek waar de Hollandse meester bijna twintig jaar woonde en werkte. In de Jodenbreestraat komen daarom 350 gouden lijstjes met daarin inzichten en weetjes over Rembrandt en de tijd waarin hij leefde.

Waar: Museum Het Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4, Amsterdam

Wanneer: 2 februari van 12.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Badplaats Winter Sessions – Volkshotel

Voor een ultieme luie zondag kun je elke eerste zondag van de maand naar het Volkshotel. Daar kun je op de achtste verdieping gratis ontspannen in het bubbelbad of in de sauna. Tijdens elke Badplaats Sessions is er live muziek. Dit keer een optreden van singer-songwriter Rose Marin, die elementen van folk, country en pop combineert.

Waar: Volkshotel, Wibautstraat 150, Amsterdam

Wanneer: 3 februari van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Super Bowl Party - Het Sieraad

Jaarlijks kijken miljoenen Amerikanen en steeds meer Europeanen reikhalzend uit naar de Super Bowl, het grootste sportevenement van de Verenigde Staten. Op 3 februari strijden de American football-teams Los Angeles Rams en de New England Patriots tegen elkaar om de Vinci Lombardi Trophy. In Het Sieraad kun je de wedstrijd en de halftime-show met Maroon 5 bekijken op grote schermen.

Waar: Het Sieraad, Postjesweg 1, Amsterdam

Wanneer: 3 februari van 22.00 tot 5.00 uur

Prijs: van 12,50 euro tot 440,50 euro voor het vip-arrangement

Meer informatie

Flamenco Biënnale: Flamenco Yoga – Muziekgebouw aan ’t IJ

Flamencodans- en yogadocent Antje Herber combineert de vurige, expressieve flamenco met de ingetogenheid van yoga. De twee ogenschijnlijk ver uit elkaar liggende disciplines hebben gemeen dat ze allebei gaan over kracht en toegeven. Deelname aan de flamenco yoga is gratis. Neem je eigen matje mee.