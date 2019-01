De stoelen van de Nederlandse schouwburgen en theaters worden de komende dagen gevuld door zo'n 138.000 bezoekers tijdens het Nationaal Theaterweekend. Alle voorstellingen en evenementen kosten dit weekend 10 euro of minder. NU.nl maakt een selectie uit de meer dan 250 voorstellingen en evenementen.

'Glow in the dark'-rondleiding – Leiden

Als het buiten donker wordt, lichten de zalen, gangen en catacomben van Nederlands oudste theater op tijdens de 'glow in the dark'-rondleiding. Een gids vertelt spannende spookverhalen die de ronde doen. Bijvoorbeeld over Jacob van Rijndorp, de oprichter van de schouwburg die bijna driehonderd jaar geleden is overleden, die volgens de verhalen nog af en toe rondwaart in het theater. Tijdens alle rondleidingen geeft DansBlok een bijzondere solo.

Waar: Leidse Schouwburg, Oude Vest 43, Leiden

Wanneer: 25 januari vanaf 19.00 uur

Prijs: 3,50 euro

Cabarestafette - Amersfoort

Tijdens de Cabarestafette betreden drie frisse, jonge cabaretiers het podium. Tijdens het Nationaal Theaterweekend zijn dat Farbod Moghaddam (winnaar Leids Cabaret Festival 2018), Glodi Lugungu (winnaar AKF Sonneveldprijs 2018) en De Gestampte Meisjes (halve finale Leids Cabaret Festival 2017). Na afloop van de voorstelling draait DJ Hookski tijdens het minifestival TREK live. Dit is voor iedereen gratis te bezoeken.

Waar: Flint, Coninckstraat 60, Amersfoort

Wanneer: 25 januari, aanvang 20.15 uur

Prijs: 10,00 euro

Quiztet – Beverwijk

In het Kennemer Theater wordt een grootse muziekquiz gehouden die ook meteen een theaterconcert is. De presentator zingt samen met twee muzikanten de avond aan elkaar. Tussen de nummers door krijg je vragen als: waarom wint Zweden zo vaak het Songfestival? Met Maaike Martens (De Luizenmoeder), Sietse van Gorkom (Kyteman) en Amir Swaab (Instant classical).

Waar: Kennemer Theater, Kerkplein 1, Beverwijk

Wanneer: 25 januari, aanvang 20.15 uur

Prijs: 10,00 euro

Theatercollege Ruben Terlou – Nijmegen

Ruben Terlou (1985) is een man van vele talenten. Hij is documentairemaker, fotograaf en arts en spreekt vloeiend Mandarijn. Hij werd bekend door zijn series Langs de oevers van de Yangtze (2016) en Door het hart van China (2018), waarin hij Chinezen op een ontwapenende manier interviewt over de beslommeringen van hun dagelijkse leven. 27 januari staat Terlou op de planken en vertelt hij over zijn reis en ervaringen.

Waar: Stadsschouwburg Nijmegen, Keizer Karelplein 32H, Nijmegen

Wanneer: 27 januari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 10,00 euro

Emma wil leven – Zutphen

Emma wil leven is een theatervoorstelling gebaseerd op de gelijknamige documentaire uit 2016 over een meisje dat sinds haar twaalfde een strijd op leven en dood voert met anorexia. Emma (Lisse Knaapen) is slim, sportief en grappig, maar blijft haar kwade gedachten en negatieve zelfbeeld niet de baas. In een wanhopige poging controle over haar leven te krijgen, verliest Emma haar grip op de realiteit steeds meer.

Waar: Hanzehof, Coehoornsingel 1, Zuthpen

Wanneer: 27 januari, aanvang 14.30 uur

Prijs: 10 euro

Backstagetour met kleedkameroptredens – Waalwijk

Tijdens deze rondleiding leren bezoekers alles over de dagelijkse gang van zaken in het theater. De gids leidt de groep langs de kleedkamers, laad- en losruimtes, de coulissen, het podium en de zaal. Achter iedere kleedkamerdeur schuilt een verrassingsoptreden. De tour duurt ongeveer een uur en is gratis toegankelijk.

Waar: De Leest, Vredesplein 12, Waalwijk

Wanneer: 27 januari

Prijs: gratis

Het Nationaal Theaterweekend duurt van 25 tot en met 27 januari. Bezoekers kunnen kiezen uit 250 voorstellingen in meer dan zeventig theaters. Vorig jaar werd het festival door 138.000 mensen bezocht.