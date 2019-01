Er worden volop bijzondere evenementen georganiseerd in Nederland. De redactie van NU.nl bekijkt het aanbod en selecteert markante uitstapjes. Met deze week de laatste keer Walking with Dinosaurs in Nederland en overspel plegende bands in Zwolle.

Boekenfestijn - Rotterdam

Ahoy wordt tot de nok toe gevuld met boeken tijdens het Boekenfestijn. De gratis boekenbeurs staat bekend als de grootste van Europa en verkoopt ook spellen, puzzels en knutsel- en hobbyartikelen. Het aanbod bestaat uit zowel nieuwe als tweedehands boeken en is ingedeeld op categorie om overzichtelijk te kunnen rondneuzen.

Waar: Ahoyweg 10, Rotterdam

Wanneer: 24 tot en met 27 januari

Prijs: gratis

Meer informatie

Walking With Dinosaurs - Amsterdam

Walking With Dinosaurs is voor de allerlaatste keer in Nederland te zien. Achttien levensgrote dinosaurusrobots struinen vredig door de Ziggo Dome en vertellen het verhaal van de grootste wezens die ooit op aarde rondliepen. Ze vechten, spelen, eten en hebben interactie met het publiek. Op zaterdag zijn er drie vertoningen en op zondag twee.

Waar: Ziggo Dome, De Passage 100, Amsterdam

Wanneer: 26 en 27 januari

Prijs: vanaf 31,90 euro

Meer informatie en tickets

Festival Footprints - Utrecht

Utrecht heeft een nieuw festival: Footprints. Het festival mengt traditionele, moderne en internationale geluiden. Overdag is het festival uitverkocht, maar er zijn nog wel tickets voor het nachtprogramma beschikbaar. Het festival is onderdeel van het jubileumweekend van TivoliVredenburg, dat vijf jaar bestaat. Er zijn nog veel meer activiteiten.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

Wanneer: 26 januari vanaf 22.00

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Nationaal Theaterweekend - Heel Nederland

Meer dan zeventig schouwburgen en theaters openen op 26 en 27 januari hun deuren voor theaterliefhebbers en leken. In totaal worden 250 voorstellingen gespeeld voor 10 euro per kaart en daarnaast zijn er zo'n 150 gratis activiteiten, zoals een rondleiding achter de schermen of slapen in het theater.

Waar: 70 theaters in Nederland

Wanneer: 26 en 27 januari

Prijs: voorstellingen 10 euro, extra activiteiten gratis

Meer informatie

Voorrondes Zwolle Gaat Heel Vreemd - Zwolle

Zwolle Gaat Heel Vreemd is een bandwedstrijd waarin negen bands en muzikanten met uiteenlopende stijlen 'vreemdgaan' door samen elkaars nummers te spelen. De bands stonden nog nooit eerder met elkaar op het podium en kregen een maand de tijd om met elkaar te repeteren. Drie acts gaan door naar de finale. De jury bestaat uit Seb Dokman (Paceshifters), Sebas van Olst (Typhoon) en Jorden van Amstel (eigenaar Jacks Music Bar).