Poppodium TivoliVredenburg bestaat vijf jaar. Tijdens de jubileumdagen, van donderdag tot en met zondag, zijn er elke dag verschillende concerten en evenementen te bezoeken. Een korte geschiedenis van de locatie en een overzicht van de (gratis) activiteiten dit weekend.

In 2014 gingen de deuren van de locatie van het poppodium op het Vredenburg open nadat het oorspronkelijke gebouw, waar toentertijd Muziekcentrum Vredenburg in zat, was gerenoveerd.

Sindsdien telt het poppodium vijf zalen. De Grote Zaal, die dit jaar veertig jaar bestaat, is als enige deel van het oorspronkelijke gebouw overgebleven.

Meerdere gebreken kwamen na renovatie aan het licht

De totstandkoming van de nieuwe locatie van Tivoli ging niet zonder slag of stoot. Vrijwel meteen na de opening van het bijna 150 miljoen euro kostende muziekcentrum bleek dat de geluiden uit de popzaal zeer goed te horen waren in de zaal voor kamermuziek daarboven. Daardoor kon niet in beide zalen tegelijk een optreden worden gegeven.

Later werd een tweede geluidslek ontdekt. De lekken werden gedicht en daardoor konden er weer concerten in de zalen plaatsvinden zonder dat het geluid doordreunt.

Koning Willem-Alexander, met de voormalige directeur Frans Vreeke, tijdens de opening van het nieuwe muziekpaleis in 2014. (Foto: ANP)

In die vijf jaar tijd was TivoliVredenburg het podium voor verschillende evenementen, waaronder 3FM Serious Request en de gemeenteraadsverkiezingen van 2017, toen het als stemlokaal diende. Verder traden diverse artiesten op, onder wie Dua Lipa, Amy MacDonald, Billy Ocean, Ben Howard en Graham Nash.

In 2015 ontving het ontwerp van het gebouw de Rietveldprijs en in 2016 werd TivoliVredenburg verkozen tot het beste poppodium van Nederland.

Voorstellingen tijdens het jubileumweekend

In het jubileumweekend kunnen bezoekers langsgaan bij verschillende activiteiten. Zo organiseert het poppodium vrijdag een popquiz over vijf jaar TivoliVredenburg, staat Patti Smith drie avonden op rij op het podium en is er zondagochtend en -middag een speciaal programma voor kinderen.

Bekijk hieronder welke gratis evenementen de komende dagen plaatsvinden:

Pop-o-matic

Dj St. Paul, die bijna niet weg te denken is uit TivoliVredenburg, draait donderdagavond "popmuziek in de volle breedte". Hij wordt ondersteund door VJ Switchdoctor.

Wanneer: 24 januari, om 23.55 uur

Waar: Pandora

Leeftijd: 18+

Meer informatie

Lezing over Grote Zaal

Herman Hertzberger, de architect van de Grote Zaal, geeft ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan een speciale jubileumlezing over de gedachten achter zijn ontwerp. Hoewel de omgeving van de Grote Zaal radicaal is veranderd, heeft de zaal zijn originele uiterlijk altijd behouden.

Wanneer: 25 januari van 12.30 uur tot 14.00 uur

Waar: Grote Zaal

Meer informatie

Pronkstukken

Tientallen bovenbouwleerlingen van 't Goois Lyceum brengen vrijdag hun eigen compositie ten gehore. Voor hun optreden hebben ze zich laten inspireren door Brahms en Mozart.

Wanneer: 25 januari, om 19.00 uur

Waar: Cloud Nine

Meer informatie

Catching Cultures Orchestra Festival

Bij de achtste editie van het gratis toegankelijke festival in de Hertz-zaal komen verschillende muzikale en culturele achtergronden samen. Het programma bevat onder andere muziek uit het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Voor kinderen zijn er speciale workshops.

Wanneer: 27 januari, 14.30 uur

Waar: Hertz

Meer informatie

Een overzicht van alle evenementen in TivoliVredenburg tijdens het jubileumweekend is hier te vinden.