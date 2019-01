Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht; van de Nationale Voorleesdagen tot het nieuwe festival Footprints. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

KrancK - De Helling

Het concept KrancK is terug in het nachtleven van Utrecht. De evenementen stopten in 2015 en met Pasen vorig jaar was er nog een reünie. Verwacht een avond met diverse Utrechtse artiesten, zoals Invite en Larry de Kat. Daarnaast wordt er geschilderd door kunstenaar L-Tuziasm en is er een hoek met vintage uit kringloop WaWollie.

Waar: De Helling

Wanneer: 25 januari

Prijs: 12 euro

Rarara #2 en film kijken - Filmcafé

Op het evenement Rarara #2 in het Filmcafé op vrijdag weet niemand wat er precies gaat gebeuren. Het is een experimenteel evenement met onder meer muziek. Wel zeker is dat er vrijdag de film Fear and Loathing in Las Vegas draait. Zaterdag draait The Killing of a Sacred Deer.

Waar: Filmcafé, Zuilen

Wanneer: 25 en 26 januari

Prijs: Rarara #2 kost 6 euro, films zijn gratis

Nationale Voorleesdagen - Bibliotheken

Tijdens de Nationale Voorleesdagen, die van 23 januari tot 2 februari duren, wordt het kinderboek Een huis voor Harry voorgelezen in diverse bibliotheken. Op zaterdag leest burgemeester Jan van Zanen voor in Bibliotheek Hoograven. Na het voorlezen kunnen kinderen nog blijven om te kleuren, dansen en zingen.

Waar: Bibliotheek Hoograven

Wanneer: 26 januari

Prijs: gratis

Nationaal Theaterweekend - heel Utrecht

Tijdens het Nationaal Theaterweekend zijn er diverse voorstellingen voor 10 euro te zien in Utrecht. Zo treedt cabaretier Alex Ploeg op bij Podium Hoge Woerd. Zondag zijn er twee kindervoorstellingen te zien in de Stadsschouwburg. Er is ook een gratis randprogramma.

Waar: diverse theaters in Utrecht

Wanneer: het hele weekend

Prijs: 10 euro of gratis

Cirque Du ZoLeip - Winkel van Sinkel

Het Cirque Du ZoLeip trekt van Amsterdam naar Utrecht en strijkt vrijdag neer in de Winkel van Sinkel. Naast muziek (house en disco), zijn er allerlei circusfiguren aanwezig, zoals "aaibare acrobaten, corrupte clowns en sublieme slangenbezweerders".

Waar: Winkel van Sinkel

Wanneer: 25 januari

Prijs: 15,07 euro

Footprints - TivoliVredenburg

Utrecht heeft een nieuw festival: Footprints. Het festival wil traditionele, moderne en internationale geluiden gaan mengen. Overdag is het festival uitverkocht, maar er zijn nog wel tickets voor het nachtprogramma beschikbaar. Het festival is onderdeel van het jubileumweekend van TivoliVredenburg, dat vijf jaar bestaat. Er zijn nog veel meer activiteiten.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 26 januari

Prijs: 15 euro

