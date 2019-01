Een kop chocolademelk drinken of een boek lezen bij een open haard en even opwarmen; winterser kan bijna niet. Maar lang niet iedereen heeft de luxe van een open haard in huis. Op welke plekken in Nederland kun je terecht voor een knisperend haardvuur?

't Kannetje - Amersfoort

In deze bistro in Amersfoort kun je wegzakken in de kussens rond een bijzondere open haard en liggen de houtblokken op een stenen plaat. Dicht om het vuur heen staan bankjes met zachte kussens gegroepeerd. De bistro is donker, knus en heeft iets weg van een bruine kroeg. Boven in de bistro is nog een open haard.

Waar: Lieve Vrouwestraat, Amersfoort

Meer informatie

De Lunterse Boer - Lunteren

Bij dit restaurant uit 1953 in het midden van Nederland vind je de open haard onder een gewelf van riet en hout. Eromheen staan grote bruine leren stoelen. De Lunterse Boer is landelijk gelegen, ruim opgezet en luxueus.

Waar: Boslaan, Lunteren

Meer informatie

Dokjard - Groningen

De open haard bij Dokjard lijkt wel op een kampvuur. Om de grote, zwarte gietijzeren kachel is een ronde bank gebouwd, zodat er ruimte is voor veel mensen. Dokjard is een bistro en een brouwerij, zodat het vers gebrouwen bier meteen gedronken kan worden.

Waar: Noorderhaven, Groningen

Meer informatie

Le Clochard - Utrecht

Wie om de open haard bij Le Clochard zit, krijgt een echt kampvuurgevoel. Op banken met grote donkergroene kussens kun je om de open haard heen zitten, of beter gezegd: wegzakken. In het restaurant krijg je het gevoel in een après-skihut of bruine kroeg te zijn.

Waar: Ridderhofstad, Utrecht

Meer informatie

Hart Beach - Scheveningen

Wie een zomers surfgevoel met de extra warmte van een open haard wil combineren, kan naar Hart Beach gaan. Deze strandtent heeft vanwege de houtkachel en de open haard een relaxte vibe en een huiskamergevoel. Op de kaart staan veel internationale bieren.

Waar: Vissershavenweg, Scheveningen

Meer informatie

Hannekes Boom - Amsterdam

Hannekes Boom ligt aan het water in Amsterdam en heeft naast de grote vlonder buiten een gezellige plek om te zitten binnen. De houten vloeren kraken en de open haard, waar je makkelijk omheen kunt staan en zitten, is prominent aanwezig.

Waar: Dijksgracht, Amsterdam

Meer informatie

Barista Cafe - Zwolle

In Zwolle is een smal café-restaurant met een moderne en industriële inrichting gevestigd. Als enige binnen de Barista Cafe-keten heeft deze vestiging een open haard. Hoewel het restaurant klein oogt, zijn er heel veel zitplekken, waaronder veel leren banken.

Waar: Diezerstraat, Zwolle

Meer informatie

De Slotplaats - Bakkeveen

De Slotplaats is een romantisch landgoed met rood-witte luiken en een torentje. Binnen is het landelijk ingericht met rieten stoelen, veel boeken en een open haard. Het geheel is omgeven door een aangelegde tuin en in de omgeving kun je goed wandelen.

Waar: Foarwurkerwei, Bakkeveen

Meer informatie