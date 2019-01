Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Met deze week optredens van onder andere het danceduo Odesza, oude bekende Patti Smith en synthpopband Years & Years.

Rudimental - TivoliVredenburg

Dansbaar, vrolijk en aanstekelijk; dat is de muziek van danceformatie Rudimental. De Britse groep brak door met hitsingle Feel The Love met John Newman. Sindsdien zijn de heren verantwoordelijk voor hits met artiesten als Ed Sheeran, Jess Glynne en Macklemore. Voor fans van Naughty Boy en Clean Bandit.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 23 januari

Tickets: 37,52 euro

Meer informatie

Odesza - AFAS Live

Het Amerikaanse danceduo Odesza bestaat uit Harrison Mills en Clayton Knight. Samen produceren zij een mix van melodieuze electro, bass, chillwave en indietronica. Met drie albums en een Grammy voor Best Dance Album op zak keren de mannen terug naar Nederland voor een show in AFAS Live. Het duo stond eerder al op Down The Rabbit Hole en verkocht tweemaal Paradiso uit. Voor fans van SG Lewis en Petit Biscuit.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 23 januari

Tickets: 33 euro

Meer informatie

Rico & Sticks - TivoliVredenburg

De Zwolse rappers Rico & Sticks zijn nog niet klaar met toeren. Na de Opgezwolle Tot Nu-tour en de IZM-tour in zowel grote als intieme zalen, staan de mannen deze week nog in TivoliVredenburg. De rappers, die doorbraken met de hiphopformatie Opgezwolle, werken weer samen met producer Kubus en rappen over thema's als kinderen krijgen en ouder worden. Fans kunnen oud en nieuws materiaal verwachten, met nummers als Hoedenplank en Breng Het Samen.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 24 januari

Tickets: 28,35 euro

Meer informatie

Years & Years - AFAS Live

De Britse synthpopband Years & Years brak in 2014 door met de hitsingle Desire. Sindsdien brachten ze nog hits uit als King en If You're Over Me. De band staat bekend om zijn steun naar de lhbt-gemeenschap, waar frontman Olly Alexander graag aandacht aan besteedt tijdens de liveshows. Met het nieuwe album Palo Santo op zak betreden de Britten deze week het podium van AFAS Live.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 25 januari

Tickets: 35,75 euro

Meer informatie

Joost - Paard

Met zijn debuutalbum Albino nog vers in de schappen trekt rapper Joost de concertzalen in. De rapper vergaarde zijn fanbase op YouTube onder zijn kanaal EenhoornJoost en verzamelde met zijn single Bitches een miljoen weergaven op het videoplatform. Ook schreef hij in het afgelopen jaar zijn eerste boek, tevens genaamd Albino, en bracht hij samen met rapper Donnie de mixtape M van Markering uit.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 25 januari

Tickets: 18,50 euro

Meer informatie

Patti Smith - TivoliVredenburg

Ze mag de zeventig dan wel voorbij zijn, de Amerikaanse zangeres Patti Smith weet niet van stoppen. Met hits als Because The Night en Dancing Barefoot staat ze nog gewoon op de planken. De punkzangeres heeft meer dan elf albums op haar naam staan en dat loont; ze staat drie avonden op een rij in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Fans die de Amerikaanse poëet nog graag willen zien, hebben geluk; voor het concert van maandagavond zijn nog kaarten.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 28 januari

Tickets: 53 euro

Meer informatie

Pussy Riot - Patronaat

Pussy Riot is niet zomaar een band; Pussy Riot is een artistiek protestcollectief uit Moskou. Sinds de oprichting in 2011 verzorgt de vrouwengroep provocerende guerrillaoptredens in ondergrondse zalen. In hun muziek wordt veel aandacht besteed aan vrouwenrechten, seksuele geaardheid en wordt er felle kritiek geuit op de Russische president Vladimir Poetin. De show in Patronaat is onderdeel van een nieuw Pussy Riot-project, in de vorm van een theatershow zonder zitplaatsen.

Waar: Patronaat, Haarlem

Wanneer: 29 januari

Tickets: 23,50 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.