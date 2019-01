Rotterdam staat van 23 januari tot en met 3 februari in het teken van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR). De redactie van NU.nl selecteerde een aantal markante films die op het festival draaien, bijvoorbeeld een korte film over Rotterdamse glazenwassers en een zelfportret van een man die niet wist waarom hij een loodzware pelgrimstocht aflegde.

I Used to be Normal: A Boyband Fangirl Story (2018)

Vier vrouwen van 16 tot en met 64 jaar blikken terug op hoe hun leven dramatisch veranderde toen ze hun favoriete boyband (Backstreet Boys, One Direction, Take That en The Beatles) ontdekten. Regisseur Jessica Leski, die zelf op haar 31e in de ban raakte van One Direction, onderzoekt waar die gekte vandaan komt en wat die met 'fangirls' doet. De vier geïnterviewde vrouwen vertellen over hun verzamelde dozen vol knipsels en posters en hoe ze over het knapste bandlid fantaseerden. Leski wil laten zien hoe gillende tienermeisjes in zelfbewuste volwassen vrouwen veranderen.

Regisseur: Jessica Leski

Taal: Engels

Speelduur: 96 minuten

Camino, een feature-length selfie (2019)

Filmmaker Martin de Vries liep de beroemde pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Hij deed dit zonder noemenswaardige voorbereiding en zonder duidelijke motivatie. Tijdens het lopen van de 1.600 kilometer lange tocht filmt hij zichzelf, zijn voeten, zijn schaduw, het pad, de velden en de bossen. Onderweg probeert hij te achterhalen waarom hij deze tocht met al zijn ontberingen toch doorzet. Gaandeweg leert De Vries niet alleen zijn beweegredenen, maar ook zichzelf en zijn demonen beter kennen.

Regisseur: Martin de Vries

Taal: Nederlands

Speelduur: 85 minuten

Un Amour Impossible (2018)

Je hart volgen is niet altijd verstandig, waarschuwt regisseur Catherine Corsini met Un Amour Impossible. In de jaren vijftig ontmoet typiste Rachel de knappe, onbereikbare Philippe. Hij zegt dat hij van haar houdt, maar over hun toekomst samen is hij duidelijk: die zit er niet in. Als ze zwanger van hem raakt en hem bij de opvoeding van hun dochter Chantal probeert te betrekken, houdt Philippe keer op keer de boot af. Als Chantal ouder is, zoekt Philippe plots toenadering. Vanaf dat moment verwijt Chantal haar moeder dat zij haar heeft weggehouden van haar vader.

Regisseur: Catherine Corsini

Taal: Frans

Speelduur: 134 minuten

BNK48: Girls Don't Cry (2018)

BNK48 is Thailands beroemdste meidengroep. Elk bandlid van de vijftigkoppige groep krijgt een eigen personage aangemeten en heeft een eigen achterban op sociale media. De leden moeten boven alles zoet, schattig, meisjesachtig en energiek zijn. Regisseur Nawapol Thamrongrattanarit onderzoekt wat er schuilgaat onder de roze laag glazuur en interviewde de bandleden over de immense druk en stress die ze ervaren. Zang- en danstalent blijken in BNK48 ondergeschikt aan hun aantal volgers op sociale media. De leden van BNK48 strijden constant met elkaar om wie het populairst is.

Regisseur: Nawapol Thamrongrattanarit

Taal: Thai

Speelduur: 108 minuten

Dirty God (2019)

Na een zuuraanval moet de jonge moeder Jade (gespeeld door de 22-jarige Vicky Knight, die zelf ook brandwonden heeft) door het leven met een verminkt gezicht. De opmerkingen, blikken op straat en de angst van haar tweejarige dochter herinneren haar constant aan haar littekens. Jade wordt gedwongen schoonheid opnieuw te definiëren om zichzelf te accepteren.

Regisseur: Sacha Polak

Taal: Engels

Speelduur: 105 minuten

Present. Perfect (2019)

Livestreaming is een miljardenindustrie in China. Meer dan 422 miljoen Chinezen deelden in 2017 regelmatig live filmpjes. Voor de populariteit van Chinese vloggers, of 'anchors', geldt: hoe vreemder, hoe beter. Een jongen die levende wormen eet of twee in natte verf gedoopte worstelaars; regisseur Shengze Zhu volgde tien maanden lang een dozijn 'anchors' en maakte een portret van een generatie die meer online dan offline leeft. De livestreamers zijn vaak eenzaam en gebruiken het internet om toch met andere mensen in contact te komen.

Regisseur: Zhu Shengzu

Taal: Mandarijn

Speelduur: 124 minuten

Glazenwassers (2005)

Glazenwassers is een kleine ode aan Rotterdam. De stad wordt bekeken door de ogen van verschillende glazenwassers die de ramen van de hoge gebouwen aan het lappen zijn. Hun wereld is die van ladders, glas, water, grote hoogte en fysieke inspanning.

Regisseur: Debbie Kleijn

Taal: Nederlands

Speelduur: 8 minuten

They Shall Not Grow Old (2018)

Regisseur Peter Jackson ploegde voor deze film duizenden uren aan beeldmateriaal van de Eerste Wereldoorlog door en liet een selectie daarvan inkleuren. Ook liet hij zich door liplezers informeren wat er op de beelden gezegd wordt en maakte hij daar een soundscape mee. Jackson wil de anonieme soldaten op de zwart-witbeelden tot leven brengen en de bezoeker beter laten ervaren hoe zwaar het in de loopgraven was.

Regisseur: Peter Jackson

Taal: Engels

Speelduur: 109 minuten

Het IFFR is van 23 januari tot en met 3 februari. Meer informatie over het festival vind je hier.