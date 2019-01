Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de dramafilm The Hate U Give, waarin de jonge Starr voor haar Afro-Amerikaanse gemeenschap opkomt, en de thriller Serenity met Matthew McConaughey en Anne Hathaway.

Werk ohne Autor - drama

Tijdens de Tweede Wereldoorlog studeert de Duitse Kurt aan een kunstacademie. Daar ontmoet hij Elisabeth en hij raakt op slag verliefd. Elisabeths vader Carl is echter niet onder de indruk van Kurt en is geen voorstander van de relatie. Al snel blijkt dat de twee mannen verbonden zijn door gebeurtenissen uit het verleden. Zo speelt Carl een geheimzinnige rol in de oorlog. Wanneer Kurt zijn ware kunst ontdekt, veroorzaakt dit complicaties voor Carl.

Genre: drama

Regisseur: Florian Henckel von Donnersmarck

Cast: Sebastian Koch, Tom Schilling, Paula Beer

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

The Hate U Give - drama

Starr Carter leeft in twee heel verschillende werelden; de arme, voornamelijk Afro-Amerikaanse wijk waar ze woont met haar gezin, en de rijke, grotendeels witte privéschool waar ze heen gaat. Wanneer Starr ziet dat een politieagent haar jeugdvriend Khalil doodschiet, vallen haar werelden uiteen. Onder druk van haar gemeenschap besluit ze van zich te laten horen en op te komen voor haar overleden vriend.

Genre: drama

Regisseur: George Tillman Jr.

Cast: Amandla Stenberg, K.J. Apa, Russel Hornsby

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Serenity - thriller

Baker Dill is kapitein van een boot waarmee hij toeristen rond het tropische eiland Plymouth Island vaart. Wanneer zijn ex-vrouw Karen plotseling opduikt, vraagt ze wanhopig om een gunst. Haar huidige man mishandelt haar en Karen smeekt Baker of hij hem om zeep wil helpen. Baker komt voor een keuze tussen goed en kwaad te staan en verliest in het proces zijn grip op de realiteit. De komst van Karen brengt hem terug naar een leven dat hij zo graag wilde vergeten.

Genre: thriller

Regisseur: Steven Knight

Cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke

Kijkwijzer: 16+

Draaitijden, locaties en tickets

Kabul, City in the Wind - documentaire

In het door aanslagen getroffen Kaboel rijdt buschauffeur Abas nog elke dag door de chaos van de stad. Wanneer zijn bus kapot gaat en hij diep in de schulden raakt, haalt hij zijn enige geluk uit zijn zoontjes en hasj. De jonge tiener Afshin woont met zijn broertje Benjamin en zijn vader, een ex-militair, in een klein huisje. Wanneer zijn vader plots verdwijnt vanwege veiligheidsredenen, is Afshin verantwoordelijk voor zijn familie. Hoe gaan deze inwoners van Kaboel om met hun verantwoordelijkheden in deze stoffige stad?

Genre: documentaire

Regisseur: Aboozar Amini

Kijkwijzer: 16+

Draaitijden, locaties en tickets

Vals - thriller

Vlak voor het eindexamen besluiten vriendinnen Kim, Abby, Feline en nieuwkomer Pippa om hun laatste vrije dagen door te brengen in een afgelegen vakantiehuisje in de Ardennen. Maar na een feestje met drie jongens uit een ander vakantiehuis verandert het weekend in een drama. Feline is verdwenen en door weersomstandigheden zitten de meiden vast, zonder mobiel bereik. De spanningen lopen hoog op en de situatie lijkt steeds gevaarlijker te worden. Weten de vriendinnen wel alles van elkaar?

Genre: thriller, jeugd

Regisseur: Dennis Bots

Cast: Romy Gevers, Niek Roozen, Holly Mae Brood

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Dragon Ball Super: Broly - animatie

Dragen Ball-helden Goku en Vegeta komen voor hun gevaarlijkste uitdaging ooit te staan als ze geconfronteerd worden met de macht en de kracht van de legendarische Super Saiyan Broly. Broly is uit op wraak en heeft een onvoorstelbare macht ontwikkeld. Kunnen Goku en Vegeta de aarde beschermen voor de gevaarlijke krachten van Broly?

Genre: animatie

Regisseur: Tatsuya Nagamine

Stemmen: Sean Schemmel, Christopher Sabat, Vic Migogna

Kijkwijzer: 6+

Draaitijden, locaties en tickets

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 24 januari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.

Bekijk hier het aanbod van vorige week.