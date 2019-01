Er is dit weekend weer een heleboel te doen in Amsterdam. Zo zijn de robots van Walking With Dinosaurs voor de laatste keer te zien en kun je op het dak van hotel Zoku naar een jazzclub met uitzicht over de stad.

Glow in the Dark Bingo - Jaap Eden IJsbanen

Jaap Eden IJsbanen organiseert een 'glow in the dark'-bingoavond om de "algehele mineur omdat de zomer nog zo ontzettend ver weg is" weg te nemen. Een ticket verschaft je twaalf bingokaarten om mooie prijzen mee te winnen.

Waar: Jaap Eden IJsbanen, Radioweg 64, Amsterdam

Wanneer: 25 januari van 20.00 tot 23.00

Prijs: 25 euro

Meer informatie en tickets

Cirque Du ZoLeip – Chin Chin Club

"Niets is makkelijk, maar alles is mogelijk", luidt de slogan van het Amsterdamse feest Cirque Du ZoLeip. Elke laatste vrijdag van de maand wordt het gehouden. Tijdens de komende editie draaien Thom Push, Williams, Alamaison en Dylan de plaatjes aan elkaar en is er een fotohokje, een karaokeruimte en een arcade.

Waar: Chin Chin Club, Rozengracht 133, Amsterdam

Wanneer: 25 januari vanaf 21.30

Prijs: 16,07 euro

Meer informatie en tickets

The Rooftop Jazz Club – Zoku

Wie op zaterdag de lift neemt naar de zesde verdieping van hotel Zoku, stapt uit op de maandelijkse Rooftop Jazz Club. Je hebt van alle kanten uitzicht op de stad, kunt wat drinken aan de bar en luisteren naar jazzoptredens van opkomende Amsterdamse muzikanten en artiesten. Koukleumen is niet nodig: de concerten vinden binnen plaats.

Waar: Zoku, Weesperstraat 105, Amsterdam

Wanneer: 26 januari vanaf 16.00

Prijs: 18 euro

Meer informatie en tickets

Walking With Dinosaurs – Ziggo Dome

Walking With Dinosaurs is voor de allerlaatste keer in Nederland te zien. Achttien levensgrote dinosaurusrobots struinen vredig over het podium en vertellen het verhaal van de grootste wezens die ooit op aarde geleefd hebben. Ze vechten, spelen, eten en hebben interactie met het publiek. Op zaterdag zijn er drie vertoningen en op zondag twee.

Waar: Ziggo Dome, De Passage 100, Amsterdam

Wanneer: 26 en 27 januari

Prijs: vanaf 31,90 euro

Meer informatie en tickets

IDFA in de Melkweg: Blue Note Records, Beyond the Notes – Melkweg

De Melkweg Cinema zendt de drie meest gewaardeerde muziekdocumentaires van de afgelopen editie van het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) uit. Aanstaande zondag is dat Blue Note Records: Beyond the Notes. Deze film gaat over de geschiedenis van platenlabel Blue Note dat in 1939 werd opgericht en waar onder anderen jazzmuzikanten Herbie Hancock, Miles David en John Coltrane onderdeel van uitmaakten.

Waar: Melkweg, Lijnbaansgracht 234a, Amsterdam

Wanneer: 27 januari van 17.00 tot 18.30

Prijs: 11 euro

Meer informatie en tickets

WijnSpijs Wandeling – Amsterdam-Oost

Een dinerwandeling combineert het nuttige van lichaamsbeweging met het aangename van een zesgangenmenu. Je loopt van restaurant naar restaurant en wekt onderweg eetlust op voor de volgende gang. De deelnemende restaurants zijn Alex en Pinard, Bar Gallizia, Mama Makan, Pompstation, Vijfnulvijf en Visbaar Beet.

Waar: zes restaurans in Amsterdam-Oost

Wanneer: 27 januari van 12.00 tot 17.00

Prijs: 69 euro

Meer informatie en tickets