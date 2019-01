Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Wat zoal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

Club IFFR - Theater Rotterdam Schouwburg

Na de filmvoorstellingen van het International Film Festival is de avond nog niet voorbij. In Theater Rotterdam wordt elke avond een afterparty gehouden bij Club IFFR. Met shows van artiesten als Sofie Winterson, Ward en Air Waves en draaisessies van verschillende dj's. Toegang is gratis bij het tonen van een filmticket of -pas.

Waar: Schouwburgplein 25, Rotterdam

Wanneer: 24 januari tot en met 3 februari

Prijs: gratis toegang

Boekenfestijn - Ahoy

Rotterdam Ahoy, maar dan volledig gevuld met boeken; dat is het Boekenfestijn. De gratis boekenbeurs staat bekend als de grootste boekenmarkt van Europa en verkoopt ook spellen, puzzels en knutsel- en hobbyartikelen. Het aanbod bestaat uit zowel nieuwe als tweedehands boeken en is ingedeeld op categorie, waardoor bezoekers overzichtelijk kunnen rondkijken.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 24 tot en met 27 januari

Prijs: gratis toegang

Blackout - Kunsthal

In museum Kunsthal opent dit weekend de tentoonstelling Blackout, waarin internationale kunstenaars in de zoektocht naar een collectief geheugen gebruikmaken van een oude 35 mm-carrouseldiaprojector. Verschillende projecties tonen politieke gebeurtenissen uit het verleden. Een vergeten medium en vergeten geschiedenis wordt nieuw leven ingeblazen.

Waar: Kunsthal, Rotterdam

Wanneer: 24 januari tot en met 3 februari

Prijs: museumticket 16,50 euro

Sedimentation of Memory, Kristina Benjocki, 2017, Nederland

Super Vlooienmarkt - Onderzeebootloods

Tijdens de Super Vlooienmarkt staan er twee dagen lang driehonderd kramen opgesteld in de Onderzeebootloods. Bezoekers kunnen tussen alle tweedehands en vintage producten en prullaria struinen.

Waar: RDM-straat 1, Rotterdam

Wanneer: 26 januari

Prijs: gratis toegang

World Press Photo - WTC Rotterdam

De World Press Photo-expositie is vanaf dit weekend te bezoeken in Rotterdam. De rondreizende galerij toont de beste persfoto's van vorig jaar. De tentoonstelling bestaat uit onder meer portretten, documentaireseries en nieuwsbeelden. Er zijn foto's te zien in de categorieën natuur, sport, algemeen nieuws, hedendaagse kwesties en meer.

Waar: Beursplein 37, Rotterdam

Wanneer: tot en met 10 februari

Prijs: vanaf 5,50 euro

DBUFF Rotterdam - Theater Zuidplein

DBUFF staat voor Da Bounce Urban Film Festival, een festival waar het werk van donkere makers, films en thema's uit de Afro-cultuur aan bod komt. In Theater Zuidplein vindt dit weekend de eerste Rotterdams editie van het festival plaats. Naast vertoningen van verschillende films vindt de officiële première van DIVERSITY IN THE PICTURE plaats, een documentaire over diversiteit in film en media.

Waar: Theater Zuidplein, Rotterdam

Wanneer: 26 januari

Prijs: vanaf 11 euro

