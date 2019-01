Er is dit weekend weer een heleboel te doen. Je kunt metalbands tegen elkaar zien strijden, een college van advocaat Gerard Spong volgen of een miniclubavond houden.

Voorronde Metal Battle - Simplon

De Metal Battle wordt al een aantal jaar gehouden in Groningen. Vrijdag strijden vier bands om een plek in de volgende ronde, waarna zij uiteindelijk in de finale hopen te belanden. De winnende band krijgt een plek in de line-up van het Overijsselse metalfestival Stonehenge en het Rotterdamse Baroeg Open Air.

Waar: Simplon, Boterdiep 69, Groningen

Wanneer: 25 januari van 20.00 tot 00.30

Prijs: 2,50 euro

Theatercollege Mr. Gerard Spong – MartiniPlaza

Advocaat Gerard Spong komt vertellen over zijn leven en carrière als een van Nederlands bekendste strafrechtadvocaten. Spong is zeven keer uitgeroepen tot beste advocaat van Nederland en publiceerde daarnaast verschillende misdaadromans zoals De uitvaartverzorger (2016). Hij is regelmatig op TV te zien bij bijvoorbeeld Pauw en De Wereld Draait door. Vrijdag komt hij spreken in Martiniplaza.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 12, Groningen

Wanneer: 25 januari van 20.30 tot 22.30

Prijs: 30,34 euro

Meezingcafé – Bij Vrijdag

Elke laatste vrijdag van de maand kunnen muziekliefhebbers meezingen in het Meezingcafé. Er is gitaar- en/of pianobegeleiding en de songteksten worden op een groot scherm geprojecteerd. Vaak heeft elke avond een eigen thema. Jong en oud is welkom om mee te zingen. Het repertoire is breed: van smartlappen tot ballads tot The Rolling Stones.

Waar: Bij Vrijdag, Sint Jansstraat 7, Groningen

Wanneer: 25 januari van 20.00 tot 22.00

Prijs: gratis

Bjoeks Acoustic Session – Klimcentrum Bjoeks

Tijdens de Bjoeks Acoustic Session verandert de Groningse klimhal in een door kaarsen verlicht podium. Verschillende artiesten komen hier akoestische optredens geven. Het geluid galmt na tussen de hoge klimwanden en geeft een dromerig effect. Na de officiële set is er de mogelijkheid om te jammen. De bar is geopend tussen de optredens door. De organisatie raadt aan een eigen kussen mee te nemen om op te zitten.

Waar: klimcentrum Bjoeks, Bieskemaar 3, Groningen

Wanneer: 26 januari van 23.00 tot 02.00

Prijs: gratis

De Microclub - De Puddingfabriek

De Microclub is een speciale clubavond voor vroege feestvierders: de deuren gaan om 20.00 open en sluiten om 22.00. Tot middernacht kan er gedanst worden op elektronische muziek en house. Zo kun je een paar uurtjes de dagelijkse beslommeringen wegdansen en tegelijkertijd op tijd je bed in.

Waar: de Puddingfabriek, Viaductstraat 3, Groningen

Wanneer: 26 januari van 20.00 tot 00.00

Prijs: 11,45 euro

United Kitchen International Dinner – Eeterie de Globe

United Kitchen Dinners draaien om eten, gezelligheid, naastenliefde en leren van andere culturen. Voor 15 euro kun je genieten van een driegangenmenu bereid door vrouwen met een migratieachtergrond. De opbrengst wordt gebruikt om hen te helpen integreren in Groningen.

Waar: Eeterie de Globe, Akerkhof 22, Groningen

Wanneer: 27 januari van 18.00 tot 21.00

Prijs: 15 euro exclusief drank

Quizzen voor het goede doel – Wadapartja

In de lunchzaak/cadeauwinkel Wadapartja wordt zondag een quiz gehouden om geld op te halen voor Waar Ontwikkeling Werkt, een project dat studiebeurzen verstrekt aan kinderen en jongeren tussen de 3 en 21 jaar oud in Kathmandu, Nepal. Je koopt een teamticket voor maximaal vijf personen en beantwoordt vragen in een muziekronde, een fotoronde, een nieuwsronde en een verrassingsronde.

Waar: Wadapartja, Gedempte Zuiderdiep 39-41, Groningen

Wanneer: 27 januari van 19.00 tot 22.00

Prijs: 25,79 voor teamtickets

