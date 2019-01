Zo'n 7.500 Amsterdammers gaan de komende dagen op minivakantie in hun eigen stad tijdens de zevende editie van de Hotelnacht. De organisatie wil de inwoners laten ervaren hoe het is om een weekend toerist in eigen stad te zijn. Hoe werkt op vakantie gaan in je eigen woonplaats?

"Mensen pakken thuis hun koffer en gaan naar een hotel twee straten verderop. Zodra ze binnenlopen, zijn ze in een vakantiestemming", zegt Vincent van Dijk, initiator van de Hotelnacht. Dit weekend kunnen inwoners van Amsterdam extra voordelig een overnachting boeken in geselecteerde hotels. Daarnaast zijn er door de hele stad zo'n zestig feestjes in hotellobby's en -bars, waar ook iedereen van buiten de stad welkom is.

De Hotelnacht wordt expres in de voor de hotelbranche rustigste week van het jaar gehouden, zodat zoveel mogelijk Amsterdammers een hotelovernachting in eigen stad kunnen boeken.

Het doel is om de Amsterdammers zich twee dagen vakantievierder in eigen stad te laten voelen, zodat ze een nieuwe waardering ontwikkelen voor hun woonplaats als toeristische bestemming, zegt Van Dijk. "Er is heel veel te doen om de drukte die toeristen veroorzaken, maar juist dankzij hen heeft Amsterdam zo groot kunnen worden."

Toerisme in Amsterdam Toeristen per jaar: circa 5.340.000

Buitenlandse toeristen per jaar: circa 4.359.700

Aantal hotels: 413

Aantal hotelbedden: 54.857

Voorheen werd de Hotelnacht ook in andere steden zoals Den Haag of Rotterdam gehouden, maar de zevende editie vindt volledig plaats in Amsterdam. Van Dijk: "In de andere steden heb je toch minder hotels en minder gelegenheid om tientallen feestjes tegelijkertijd te geven en zo'n stad op te schudden."

Van financiële noodzaak naar luxe

Volgens reistrendonderzoeker Tessa aan de Stegge zijn dit soort minivakanties en thuisblijfvakanties tijdens de financiële crisis overgewaaid uit de VS. "Het ontstond uit financiële noodzaak: mensen hadden het geld niet meer om op vakantie te gaan", zegt ze. "Maar in de loop van de tijd zijn mensen steeds meer voordelen gaan zien."

Zo verzucht columniste Marieke Dubbelman in een van haar columns voor het AD: "Ik heb op vakantie weleens gedacht: ik wil gewoon naar huis, waar de huisarts Nederlands praat, de achtertuin een hek heeft en de kleuter zelf naar de wc kan. En dat is precies wat we de afgelopen jaren regelmatig gedaan hebben."

Volgens Aan de Stegge gaan Nederlanders vaker kort op vakantie en vinden ze het dan plezierig om zo weinig mogelijk kostbare tijd te verliezen. De vakantieganger in eigen woonplaats hoeft zich niet te haasten om een vliegtuig te halen, hoeft geen lange afstanden te reizen, hoeft de camping niet te inspecteren op gevaren voor hun kinderen en kan zich verstaanbaar maken in de eigen taal.

Meer mensen blijven thuis

Cijfers van hoeveel mensen in hun eigen woonplaats op vakantie gaan, zijn er niet. Wel is bekend dat er in 2018 meer Nederlanders in eigen land op vakantie gingen dan in de jaren daarvoor: 4,5 miljoen vakantiegangers bleven binnen de landsgrenzen, een stijging van 6 procent ten opzichte van 2017. "Maar dat kan ook goed komen doordat het afgelopen zomer hier met zulk mooi weer helemaal 'Playa del Holland' was", zegt Aan de Stegge.

De Britse avonturier Alastair Humphreys is een groot voorvechter van de minivakantie. Hij publiceerde in 2014 een boek over microadventures: korte, eenvoudige tripjes in de eigen omgeving die voor iedereen haalbaar zijn. Het boek werd een bestseller op Amazon.

Humphreys' filosofie is dat je geen verre reizen en spectaculaire bestemmingen nodig hebt om spannende avonturen te beleven, maar dat dit met de juiste instelling overal kan. Zolang je maar nieuwe dingen doet en niet vervalt in je dagelijkse beslommeringen.

'Niet op je werkmail of telefoon kijken'

"Je moet niet in de verleiding komen om op je werkmail of op je telefoon te kijken", zegt Aan de Stegge. "Wat dat betreft maakt het niet uit of je op vakantie bent in Egypte of in Amsterdam."

Lang niet alle 'vakantiegangers' van de Hotelnacht hebben een overnachting geboekt: van de 7.500 bezoekers blijven er 3.000 in een hotel slapen. De rest heeft alleen een toegangskaartje tot de feestjes en slaapt daarna thuis. Informatie over de Hotelnacht is hier te vinden.