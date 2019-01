Veel veertigers, vijftigers en zestigers willen graag nog een avondje de dansvloer op, maar niet tussen de studenten en scholieren staan. Hoe ziet het aanbod voor deze groep eruit en wat vinden ze belangrijk tijdens het stappen?

Het is zaterdagavond in een nachtclub in Utrecht. Communicatiespecialist Lydia van der Meer (48) en een vriendin staan tussen de studenten te dansen. "We kregen veel aandacht, met name van jongens die benieuwd waren wat we daar deden. We hebben veel lol gehad, maar het voelt toch een beetje alsof je met de oppas van je kinderen op de dansvloer bent", zegt ze.

Net als veel andere 40-plussers wil Van der Meer nog wel graag een avond dansen, maar stuit ze op een beperkt aanbod van feesten, clubs en kroegen voor mensen van haar leeftijd. "Je bent afhankelijk van initiatieven zoals 40UP", zegt ze.

Gerda Boerboom en Harry de Winter organiseren deze 40UP-feesten sinds 2006. "We konden zelf nergens heen dus hebben we toen zelf iets georganiseerd in Paradiso. Dat werd een enorm succes", vertelt Boerboom.

De reguliere stapavond is alleen weggelegd voor jongeren, vindt Boerboom. "Die kinderen zijn echt nog op jacht. Er gaat meer alcohol doorheen, ze worden sneller agressief. Soms staan er wel vijf portiers voor een deur. 40-plussers willen iets gemoedelijkers."

40-plussers geen winstgevende doelgroep

Nederland telt zo'n 4,7 miljoen veertigers, vijftigers en zestigers versus 2,2 miljoen twintigers. De groep 40-plussers is dus veel groter. Waarom is het nachtleven dan vooral ingesteld op twintigers?

"De veertiger heeft een beter bestedingspatroon dan een student, maar gaat ook niet meer wekelijks uit", zegt Merlijn Poolman, nachtburgemeester van Groningen. "Ik denk dat ondernemers het daarom niet zo goed aandurven."

Daarnaast stellen de 40-plussers andere eisen aan het nachtleven dan de tieners en twintigers. Ze hechten waarde aan intieme zalen waar je niet hutjemutje op elkaar staat en aan nostalgische locaties waar ze vroeger veel geweest zijn, zegt Boerboom. En het tijdstip is belangrijk: het moet niet te laat zijn. "Bij ons is de dansvloer om 21.30 uur al vol", zegt ze.

Poolman voegt eraan toe: "Het is voor hen minder 'vet naar de klote gaan' dan voor jongeren. Ze willen het gezellig hebben, maar ook laten zien dat ze uitgaan. Het is een beetje van: kijk, ik doe nog lekker jonge dingen. Heel generaliserend gezegd hoor."

Het aanbod groeit langzaam

In zijn eigen stad Groningen ziet Poolman dat er langzaam maar zeker meer te doen is voor veertigers. Deze maand doet De Microclub, die door het hele land clubavonden voor de oudere feestvierder organiseert, de stad voor het eerst aan. En ook de uitgaansgelegenheid DOT opent haar deuren voor alle leeftijden. "Feesten waarbij je een blend hebt van alle leeftijden, van achttien tot zestig, die hebben vaak de beste sfeer", zegt Poolman.

Ook Club Nataraj, een feest waarbij op blote voeten gedanst wordt "door oude en nieuwe hippies", organiseert feesten in onder andere Amsterdam, Utrecht en Groningen. En Club Dab in Utrecht verwelkomt bezoekers van alle leeftijden. 40UP organiseert zo'n zestig feesten per jaar en De Microclub doet inmiddels elk weekend een andere stad aan.

Trendwatcher en vrijetijdsdeskundige Hans van Leeuwen voorspelt dat er veel meer uitgaansgelegenheden komen voor feestgangers van alle leeftijden en dat die vroeger opengaan. Dat ziet hij niet alleen in het nachtleven, maar in de hele maatschappij. Van der Leeuwen: "Hoe mensen van verschillende leeftijden communiceren, welke interesses ze hebben, wat voor reizen ze maken, dat komt allemaal dichter bij elkaar te liggen."

Nederlanders worden dan ook ouder en blijven langer gezond, voorspelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorig jaar. Daardoor voelen ze zich jonger en vitaler en willen ze meer op pad.

"Mijn eigen ouders gingen niet meer uit dansen op mijn leeftijd", vertelt Van der Meer. "Die hadden vooral feestjes thuis waarbij flink werd gedronken." Zelf gaat ze vaak dansen met een vaste vriendin. "Wij kunnen gerust de hele avond op de dansvloer staan. Voor 3.00 uur zijn we dan niet thuis", zegt ze.