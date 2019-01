Er is dit weekend weer een heleboel te doen in Groningen. De stad staat in het teken van Eurosonic/Noorderslag, maar je kunt ook meelopen met een spooktocht, aanschuiven voor het eten in de Wolkenfabriek en een audiovisuele trip maken in de koepelbioscoop.

Jett Rebel en San Holo - Eurosonic Air

Eurosonic is het grootste showcasefestival van Europa. Omdat niet iedereen zich een ticket kan veroorloven heeft het festival ook een gratis toegankelijk programma. Het grootste onderdeel daarvan is Eurosonic Air: een groot feest op de Grote Markt. Vrijdag staan rocker Jett Rebel en San Holo op het podium.

Waar: Grote Markt, Groningen

Wanneer: 18 januari om 21.50 (Jett Rebel) en 23.15 (San Holo)

Prijs: gratis

Meer informatie

Bus Sessions - Diverse buslijnen

Je dagelijkse busritje naar de stad of naar het station wordt vrijdag opgeleukt met live optredens van artiesten. Onder andere de Groningse bands Revo, Martijn van der Zande, Small Town Bandits en Mudd treden al rijdend in de bus op. De Bus Sessions leveren altijd verbaasde blikken op van nietsvermoedende passagiers die instappen.

Waar: in diverse lijnbussen in Groningen

Wanneer: 18 januari vanaf 14.40

Prijs: gratis

Meer informatie

EPEX postermarkt en tentoonstelling - GRID Grafisch Museum

Tijdens Eurosonic/Noorderslag wordt er een grote posterverkoop gehouden. Meer dan 70 Europese tekenaars, grafisch ontwerpers en designers staan met hun posters op de markt. Alle platen zijn ontworpen om concerten van artiesten aan te kondigen. Onder andere The VERA Art Division, die al jaren de posters voor de Groningse poptempel ontwerpt, is van de partij.

Waar: GRID Grafisch Museum, Sint Jansstraat 2, Groningen

Wanneer: 18 en 19 januari vanaf 12.00

Prijs: gratis

Meer informatie

The Biosphere Experience - DOT Dome Cinema

The Biosphere Experience is een audiovisuele trip boven de poolcirkel. De film werd geïnspireerd door muzikant Geir Jenssen, die uit een noordelijke stad in Noorwegen kwam. Hij brak door met zijn 'arctic sound' onder de naam Biosphere. Zijn albums Patashnik, Cirque en Substrata zijn nu aangevuld met fulldome 4K beelden gemaakt door beeldende kunstenaars Dan Gregor en Dalibor Cée.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2, Groningen

Wanneer: 19 januari om 14.00 en om 16.00

Prijs: 10 euro, 5 euro voor ESNS-bezoekers

Meer informatie

Ghost Tour Groningen - Firma Mulder

Theatergroep Entropy verzorgt elke zaterdagavond een spooktocht door de binnenstad van Groningen. Met de oude pakhuizen en donkere grachten als achtergrond vertelt de gids verhalen over wraak, lust en louche deals. Een deel van de verhalen is waargebeurd, een deel bestaat uit 'urban legends' die al jaren de ronde doen in de stad.

Waar: vertrek vanaf Firma Mulder, Gedempte Zuiderdiep 47, Groningen

Wanneer: 19 januari om 20.00

Prijs: 12 euro

Meer informatie

Wolk-in met de Foodfellas - Wolkenfabriek

Elke zondag is er live muziek in de karakteristieke voormalige Suikerfabriek. 's Avonds wordt er gekookt en kun je mee eten met wat de pot schaft. Aanstaande zondag koken de Foodfellas. Ze bereiden een borrelplank, een soep, een hoofdgerecht, een kindermenu en een toetje. Reserveren is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd.

Waar: Wolkenfabriek, Energieweg 10, Groningen

Wanneer: 20 januari van 15.00 tot 22.00

Meer informatie

Mezrab in the House - Grand Theatre

Mezrab is een klein theater in Amsterdam waar mensen op het podium persoonlijke verhalen met elkaar delen, zoals ze dat al duizenden jaren over de hele wereld doen. Zondag komt het Mezrab House of Stories naar Groningen. Het Grand Theatre wordt aangekleed als een warme woonkamer, waar je welkom bent om verhalen, muziek en eten met elkaar te delen.

Waar: Grand Theatre, Grote Markt 35, Groningen

Wanneer: 20 januari vanaf 18.00

Prijs: op basis van vrijwillige bijdrage

Meer informatie