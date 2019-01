Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten op een rij waar nog kaarten voor te koop zijn. Deze week met optredens van onder anderen de Franse rapper MHD, poppunkband You Me at Six en folkzangeres Judy Collins.

You Me at Six - Melkweg

De Britse poprockband You Me at Six keert terug naar de Nederlandse popzalen. De band is bekend van hits als Bite My Tongue en Underdog. Waar voorheen vooral poprock de boventoon voerde, focussen de Britten zich nu op vrolijke, melodische altrock. Afgelopen oktober bracht de band het nieuwe album VI uit. Fans kunnen bij het concert in de Melkweg nieuw materiaal van dit album verwachten.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 17 januari, aanvang 19.00 uur

Prijs: 26,45 euro

Judy Collins - TivoliVredenburg

Judy Collins wordt de 'Lady of Folk genoemd'. De Amerikaanse folkzangeres brak door met nummers als Both Sides Now en haar cover van Send In The Clowns. Daarnaast was ze de vriendin van Stephen Stills, wat leidde tot het nummer Suite: Judy Blue Eyes van Crosby, Stills & Nash. Fans van folk kunnen tijdens het zitconcert in de zaal Hertz muziek verwachten uit het repertoire van Judy Collins, Stephen Stills en Leonard Cohen.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 17 januari, aanvang 20.15 uur

Prijs: 34,10 euro

Alison Moyet - Paradiso

In de jaren tachtig bereikte de Britse Alison Moyet faam als de helft van het synthpopduo Yazoo met hits als Only You en Don't Go. Later behaalde de singer-songwriter ook successen in haar solocarrière met nummers als Is This Love? en Love Resurrection. De Britse verkocht al eerder de Grote Zaal van Paradiso uit, nu keert ze terug voor een tweede ronde.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 17 januari, aanvang 20.30 uur

Prijs: 39 euro

Powersolo - Paardcafé

Het driekopppige Powersolo is een eigenwijze punkband uit Denemarken. Met behulp van slechts een gitaar, een basdrum en een microfoon brengt het trio een mix van punk, blues en garage. Leider van de band is Kim Kix, voorheen de bassist van onder anderen bluesrocker Jon Spencer. Bewapend met hun nieuwe lp BO-PEEP komen de bluespunkers het Paardcafé op stelten zetten.

Waar: Paardcafé, Den Haag

Wanneer: 20 januari

Prijs: 7,50 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.