De 33e editie van muziekfestival Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen vindt van donderdag tot zaterdag plaats en heeft een boordevol programma. Er treden veel opkomende en gevestigde artiesten vanuit allerlei genres op; van elektronisch tot pop. Ook is er dit jaar kunst te zien bij Eurosonic Art en zijn er podia met gratis optredens.

Thomas Azier (zaterdag, 1.00-1.45)

Thomas Azier, wiens stijl het best te omschrijven is als indie-electro-synthpop, heeft al diverse keren op Noorderslag gestaan. Azier groeide op in Friesland en werkt vanuit Parijs en Berlijn. Eerder werkte de zanger samen met de Belgische singer-songwriter Stromae, voor wie hij ook in het voorprogramma heeft gestaan. Deze keer staat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Oosterpoort.

Tsjechië en Slowakije

Elk jaar legt Eurosonic Noorderslag de nadruk op een land. Deze keer zijn dat er twee: Tsjechië en Slowakije. Er treden elf artiesten uit Tsjechië en tien uit Slowakije op. Vorig jaar was Denemarken het themaland en daarvoor Portugal. De muziekscene in Tsjechië groeit de afgelopen vijf tot tien jaar enorm. Er zijn meer dan vijfhonderd zomerfestivals in het land.

Jungle by Night (woensdag, 21.30-22.15)

De band Jungle by Night bestaat uit negen mannen uit Amsterdam, die geïnspireerd zijn door de Amerikaanse Budos Band. De mannen spelen onder meer op de conga, djembé, trombone en saxofoon, wat voor een swingend geheel zorgt. Woensdagavond treden ze op in het Grand Theatre.

Eurosonic Art

Voor het eerst dit jaar is er speciaal aandacht voor kunst op het festival. Op diverse locaties zijn kunstzinnige dingen te zien of te beleven. Zo zijn er van gaas en kunstbont gemaakte mensbeelden en een tentoonstelling van de Iraanse beeldkunstenaar Rahi Rezvani te zien. Of stap in de psychedelische wereld van de artiest Someone.

The Mauskovic Dance Band (vrijdag, 1.15-2.00)

Lowlands, Down the Rabbit Hole; de band van Nicola Mauskovic en zijn vrienden is een publiekstrekker op festivals. De muziek is hypnotiserend en combineert cumbia, Afro-Caribische ritmes en psychedelica. Ze zijn vrijdagnacht te vinden in Huize Maas.

Klangstof (woensdag, 20.00-20.45)

Indierockband Klangstof bestaat uit vier Nederlanders en Noren en heeft Amsterdam als thuisbasis. De groep speelde in 2017 als eerste Nederlandse band op het Amerikaanse festival Coachella. Verwacht heel veel synthesizers bij dit optreden. Woensdagavond spelen ze in de Stadsschouwburg.

Eurosonic Air

Niet alle optredens kosten geld. Op Eurosonic Air, een gratis toegankelijk podium op de Grote Markt treden onder anderen Jett Rebel, Douwe Bob en Jebroer op. Naast de vrij bekende namen treedt ook de IJslandse hiphopband Reykjavíkurdaetur op.

Famke Louise (zaterdag, 20.45-21.15)

Sinds Famke Louise op eind 2017 haar eerste singel Op Me Monnie uitbracht, is ze niet meer weg te denken uit het nieuws en uit de top 40. Famke Louise heeft onder meer samengewerkt met rapper Bokoesam en met Ronnie Flex, met wie ze een relatie heeft. In Groningen treedt ze zaterdagavond op in de Oosterpoort.

Warhola (woensdag, 21.30-22.15)

Futuristisch, sensueel en veel synthesizers; dat is de Belgische band Warhola. Frontman Olivier Symons zingt met een hese stem de beats bij elkaar. De Stadsschouwburg is woensdagavond hun toneel.

Debat over rappers met Aboutaleb

Vrijdag gaat burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam in debat met Nederlandse rappers over vuurwapengeweld. In zijn nieuwjaarstoespraak zei Aboutaleb dat hij het niet goed vindt dat rappers vuurwapengeweld verheerlijken. Aanleiding voor het debat is de dood van de 31-jarige Rotterdamse rapper Feis tijdens Oud en Nieuw. Waar het debat precies plaatsvindt, is nog niet bekend.

Grunsonic

Op het gratis toegankelijke showcasefestival Grunsonic, dat in samenwerking met Eurosonic is ontstaan, treden Groningse artiesten op. Op het programma staan onder andere Chief of Smoke, Joost Dijkema, Oes en Audio Adam.