Groningen maakt zich op voor muziekfestival Eurosonic Noorderslag. Zo'n 350 artiesten en 40.000 bezoekers trekken naar de noordelijke provinciehoofdstad. Op 16 januari barst het festival los. Aanleiding voor NU.nl om een bezoek te brengen aan Groningen, dat naast het showcasefestival nog veel meer te bieden heeft.

Ragfijne glaskunst in het Groninger Museum

Tegenover het station ligt het Groninger Museum, een schots en scheef gebouw in felle kleuren. Veel Groningers herinneren zich nog wel de commotie die dertig jaar geleden over het ontwerp van het nieuwe museum ontstond; omwonenden protesteerden een jaar lang tegen de bouw omdat ze bang waren dat hun huizen in waarde zouden dalen door zo'n eigenaardig gebouw.

Momenteel loopt er in het museum een tentoonstelling van de Amerikaanse glasblazer Dale Chihuly. De expositie bestaat uit zestien kleurrijke installaties van glas in allerlei vormen; van bollen tot spiralen en ragfijne draadjes. Het ziet er kwetsbaar uit en dat is het ook; vorige week waaide een van de kunstwerken dat buiten stond stuk.

De kleurrijke glaskunst van Chihuly.

Nostalgisch speelgoed en vintage meubels

De Folkingestraat verbindt het centrum met het station en is tevens voormalig winnaar van de titel Leukste Winkelstraat van Nederland. Hier is onder meer TOYTOY gevestigd. Deze winkel, waarvan bijna elke muur en elk stukje vloer vol staat met spullen, verkoopt nostalgisch speelgoed als hobbelpaarden, houten treinen, poppen en dokterskoffertjes.

Daarnaast vind je er ook vintage woonaccessoires, zoals lampen en glazen. Medewerker Tessa Klein vertelt: "Veel mensen kopen hier lampen of speelgoed dat ze zelf nog van vroeger kennen voor hun kinderen. Het is onverwoestbaar spul."

De winkel staat vol herkenbaar speelgoed uit vroegere tijden.

Koffie, thee en taart bij P.S.

De levendige Oude Kijk in 't Jatstraat ligt precies tussen twee grote faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. Als gevolg daarvan barst het in dit straatje van de budgetvriendelijke lunch- en koffiezaakjes. P.S. is er daar een van. De grootste blikvangers van de zaak zijn de schommels voorin, van waaraf gasten ongestoord naar de passerende fietsers, studenten, toeristen en 'stadjers' kunnen kijken.

Alle taart bij P.S. is huisgemaakt en de thee is door eigenaar Marian Osinga geselecteerd tijdens haar theeopleiding in China, Nepal en India. Een van de feestnummers op het menu van P.S. is de carrot cake. "Hij is heel luchtig en het glazuur is net softijs", aldus Osinga.

Alle taarten en gebakjes bij P.S. zijn huisgemaakt.

Tentoonstelling over universiteitskatten

Het Universiteitsmuseum zit in een statig gebouw dat vroeger de bibliotheek van de universiteit was. Het museum wordt momenteel gerenoveerd en daarom is de vaste anatomische collectie weggehaald. Een voordeel daarvan is dat de wisselende exposities tegen een gereduceerde prijs te bezoeken zijn. Eind mei is de restauratie klaar en keert de vaste collectie terug.

Een van de tentoonstellingen is opgedragen aan universiteitskat Doerak, een pluizige wit met bruine kater die altijd rondhangt in de Letteren Faculteit aan de overkant. De tentoonstelling bestaat uit foto's, schedels en preparaten van universiteitskatten over de hele wereld en tot ver terug in de tijd.

In de kattententoonstelling zie je onder andere hoe het skelet van een kat in elkaar zit.

Arabische gom en ander snoep bij Droppie

In snoepwinkel Droppie lijkt de tijd stil te hebben gestaan. De achterwand van de winkel staat vol glazen potten met ouderwets snoepgoed, zoals boterwafels, toffees en gomballen. Alles staat uitgestald in de houten kasten en op de oude toonbank. De winkel heeft meer dan 350 soorten snoep, maar is gespecialiseerd in drop van Arabische gom.

Droppie haalt de Arabische gom uit een speciale fabriek in België en is de enige winkel in Nederland die het volledige assortiment van deze fabriek compleet heeft. Dat was soms weleens afzien. "Vroeger moesten we telkens zelf naar België rijden om het op te halen", vertelt eigenaar Carolien Baarslag.

Droppie is de enige winkel in Nederland die het volledige assortiment Arabische gom compleet heeft.

Italiaanse delicatessen met een Indonesische twist

Ariola is een delicatessenzaakje waarvan de oppervlakte niet veel groter is dan een gemiddelde studentenkamer. Met zes klanten in de zaak kan er niemand meer bij. Eigenaar Meilien Quaranta, zelf Indonesisch en getrouwd met een Italiaanse man, zwaait hier de scepter. Alle Italiaanse klassiekers krijgen van haar een Aziatisch tintje mee.

"Ik vind het heel leuk om wat in mijn kasten te rommelen, te kijken wat ik heb en daar wat van proberen te maken." De Indonesisch-Italiaanse pasta's en tapenades bleken goed aan te slaan; in 2010 en 2016 won Ariola de titel Leukste Winkel van Nederland.

De oppervlakte van de winkel is niet veel groter dan een gemiddelde studentenkamer, maar staat wel bomvol delicatessen.

Gino's Stamppotsalon

Wie stevige trek heeft kan een bord winterkost halen bij Gino's Stamppotsalon waar niet Gino, maar Robin van Mil achter de vitrine vol stamppotten staat. Oorspronkelijk was de stamppotsalon een Italiaanse ijssalon, maar Van Mil vond het zonde om in de winter zo lang dicht te gaan. "Ik ben jong, ik ben 26. Ik wil geen vier maanden stilzitten."

De bakken in de vitrines zijn altijd goedgevuld met boerenkoolstamppot, andijviestamppot, hutspot, zuurkoolstamppot en een wisselstamppot. De boerenkool is verreweg het populairst, zegt Van Mil. "Ik houd de stamppotten zo simpel mogelijk, want iedereen wil wat anders. De een wil azijn door de boerenkool, de ander stroop door de hutspot. Dat kan ik er later allemaal nog in doen."

De stamppotten liggen in de vitrines waar in de zomer het Italiaanse ijs in ligt.

Van kachelfabriek tot familiebrouwerij

Achter het politiebureau zit Brouwerij Martinus, gerund door de familie Swierstra. Vader Albert-Jan runt de boel, moeder Henriëtte doet de planning en organisatie, zoon Martijn brouwt het bier en zijn broers Vincent en Emiel staan achter de tap.

"In 1946 zat hier een kachelfabriek", vertelt Emiel Swierstra. Het nieuwste biertje van de brouwerij, een imperial stout, is vernoemd naar een type petroleumkachel dat die fabriek vroeger produceerde: de Calmix. "Net zo verwarmend als de kachel", grapt Emiel. Hij vertelt dat de oude fabriekseigenaar niet meer leeft, maar dat zijn drie dochters aanwezig waren bij de presentatie van het biertje. Waren het ook bierliefhebbers? "Nee, dat dan weer niet."

In het café van de brouwerij is vaak live muziek en er worden altijd vinylplaten gedraaid.

Eurosonic Noorderslag

Showcasefestival Eurosonic vindt plaats van 16 januari tot en met 18 januari. Op zaterdag 19 januari volgt Noorderslag, met als hoogtepunt de uitreiking van de Popprijs. Groningen herbergt in deze dagen meer dan 350 Europese artiesten die in ruim dertig zalen optreden. Naast de officiële line-up zijn er ook onafhankelijke en gratis toegankelijke festivals, zoals Grunnsonic en Pleuropsonic.

Waar: verschillende podia in Groningen

Wanneer: 16 tot en met 20 januari

Prijs: variërend van 28,50 voor één dag tot 158,50 voor een passepartout

