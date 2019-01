Er is dit weekend weer van alles te doen in Den Haag. Wat zoal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

Internationaal literatuurfestival Winternachten - Diverse locaties

Tijdens het vierdaagse internationale literatuurfestival Winternachten komen ruim negentig schrijvers, dichters, musici en literaire talenten samen op diverse locaties in Den Haag. Bezoekers kunnen gesprekken, interviews, voorstellingen en live muziek bijwonen, allemaal in het teken van het thema Who Wants To Live Forever?.

Waar: diverse locaties

Wanneer: 17 tot en met 20 januari

Prijs: diverse prijzen

Meer informatie

NRC Leesclub Live: Youp Van 't Hek - Theater aan het Spui

In NRC Leesclub Live bespreekt Youp van 't Hek een van zijn favoriete boeken: de komisch melancholische roman Us van de Britse auteur David Nicholls. In het boek besluit een echtpaar te scheiden nadat hun zoon het huis uitgaat na de geplande familievakantie. Het gesprek wordt ingeleid door Michel Krielaars, chef boeken van NRC. NRC Leesclub Live is onderdeel van literatuurfestival Winternachten.

Waar: Theater aan het Spui, Den Haag

Wanneer: 19 januari, aanvang 14.00 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Friday Night Unlimited - Theater aan het Spui

Interviews over boeken, filmvertoningen, muziek en gesprekken over actuele onderwerpen komen allemaal aan bod tijdens Friday Night Unlimited in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag. Bezoekers kunnen kiezen uit meer dan twintig meertalige activiteiten, verspreid over zeven zalen. Friday Night Unlimited is eveneens onderdeel van Winternachten.

Waar: Theater aan het Spui, Den Haag

Wanneer: 18 januari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 29,50 euro

Meer informatie

Gratis proeflessen Argentijnse tango - Tango Centro

Komende vrijdag en zaterdag kunnen dansliefhebbers deelnemen aan een gratis Argentijnse tangoavond. Tijdens een oefenles wordt de nadruk gelegd op de improvisatie van de dans. De Argentijnse tango gaat in deze les dus niet om pasjes in een bepaald patroon, maar om dansen door middel van leiden en volgen. Meedoen is geheel gratis en aanmelden is niet nodig. Geen danspartner? Geen probleem, iedereen is welkom.

Waar: Tango Centro, Den Haag

Wanneer: 18 en 20 januari

Prijs: gratis

Meer informatie

Flamenco Biënnale - Diverse locaties

Tijdens de zevende editie van de Flamenco Biënnale zijn talenten uit de internationale flamencotop te zien en te horen op verschillende locaties in Nederland, zo ook in Den Haag. Naast voorstellingen en concerten kunnen flamencoliefhebbers workshops volgen, meedoen aan flamencoyoga en lezingen bijwonen.

Waar: diverse locaties

Wanneer: 18 januari tot en met 10 februari

Prijs: diverse prijzen

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een weekendtip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.