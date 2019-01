Er is tijdens het weekend weer veel te doen in Amsterdam. Je kunt naar de aftrap van de Flamenco Biënnale Nederland, een bosje tulpen plukken op de Dam of je een vakantieganger in eigen stad wanen tijdens de Hotelnacht.

Flamenco van Andrés Marín: D. Quixote - Internationaal Theater Amsterdam

Flamencovernieuwer Andrés Marín trapt vrijdag de Flamenco Biënnale Nederland af met een eigen bewerking van Don Quichot. Marín vertolkt de ridder op skateboards, met bokshandschoenen, in voetbaltenue en zwaaiend met lansen en pistolen. Door de rauwe stem van Rosario La Tremendita krijgt de flamencomuziek een flinke dosis rock en elektro.

Waar: Internationaal Theater Amsterdam, Leidseplein 26, Amsterdam

Wanneer: 18 januari, aanvang 20.30

Prijs: variërend van 12,50 tot 43,50 euro

Meer informatie

Nationale Tulpendag - De Dam

De start van het nieuwe tulpenseizoen wordt traditiegetrouw gevierd met de Nationale Tulpendag. Amsterdamse tulpenkwekers leggen zaterdag op de Dam een gigantische pluktuin van zo’n 200.000 tulpen aan in verschillende kleuren. Alle bezoekers mogen gratis een bosje plukken. De organisatie verwacht dat de Dam rond 16.00 uur leeggeplukt is.

Waar: de Dam, Amsterdam

Wanneer: 19 januari vanaf 13.00

Prijs: gratis

Meer informatie

Hotelnacht Amsterdam

Tijdens de Hotelnacht kunnen Amsterdammers voor één nachtje een minivakantie nemen in hun eigen stad. Als een hotel boeken je te veel van het goede is kun je ook een passe-partout kopen om naar de vele hotelfeestjes en evenementen te kunnen gaan. Zo kun je op het dak van het DoubleTree by Hilton met een glas champagne in je hand bubbelen in een jacuzzi, en geeft Pulitzer’s Bar een Grease Lightin' feest.

Waar: verschillende locaties in Amsterdam

Wanneer: 19 januari

Prijs: 24,50 voor toegang tot alle feestjes

Meer informatie

First Art Fair 2019 - Passenger Terminal Amsterdam

Als je huis nog wel een mooi kunstwerk kan gebruiken, of je bent gewoon nieuwsgierig naar hedendaagse kunst, dan kun je naar de First Art Fair. Op de beurs vind je schilder- en beeldhouwkunst, glas, fotografie en juwelen van honderden gevestigde en nieuwe kunstenaars. Op deze beurs exposeren dertig Nederlandse galerieën.

Waar: Passenger Terminal Amsterdam, Piet Heinkade 27, Amsterdam

Wanneer: 16 tot en met 20 januari

Prijs: 10 euro online, 12,50 euro aan de kassa

Meer informatie

Winterwandeling - Siegerpark

Het Siegerpark is een vergeten stukje Amsterdam, vindt IVN Natuureducatie. Er staan veel bijzondere of exotische bomen en een aantal beelden van het Stedelijk Museum. Tijdens de winterwandeling trek je dit stukje stadsnatuur met zijn vijvers en kronkelende paden in.

Waar: vertrekpunt ingang Siegerpark, Sloterweg 773, Amsterdam

Wanneer: 20 januari van 11.00 tot 12.30

Prijs: op basis van vrijwillige bijdrage

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Laat het ons weten in de reacties.