Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de historische drama Mary Queen of Scots met Soairse Ronan, komedie Nobody's Fool en muzikale dramafilm Blaze.

Mary Queen of Scots - Historisch

Mary Stuart is slechts zestien jaar oud als ze wordt gekroond tot koningin van Frankrijk. Twee jaar later verliest ze haar man, de koning. In plaats van te hertrouwen in Frankrijk, keert ze terug naar haar geboorteland, Schotland, om de troon op te eisen. Maar daar heerst, net als in Engeland, koningin Elizabeth I over het land. De twee koninginnen worden elkaars grootste rivalen en strijden om zowel de Schotse als de Engelse kroon.

Genre: historisch, drama

Regisseur: Josie Rourke

Cast: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden

Kijkwijzer: 16+

Nobody’s Fool - Komedie

Als de extraverte Tanya vrijkomt uit de gevangenis, valt de verantwoordelijkheid bij haar keurige zus Danica. Tanya gaat bij Danica wonen, zolang als nodig is tot ze haar leven weer een beetje op orde heeft. De twee zijn elkaars tegenpolen, maar hebben elkaar meer nodig dan ze denken. Zo blijkt dat Danica’s perfecte leven niet is wat het lijkt.

Genre: komedie

Regisseur: Tyler Perry

Cast: Tiffany Haddish, Tika Sumpter, Whoopi Goldberg, Amber Riley

Kijkwijzer: 12+

Blaze - Drama

Blaze Foley was een getalenteerde singer-songwriter in de Texas Outlaw muziekbeweging in de jaren zeventig en tachtig. Al werd hij niet heel beroemd, hij inspireerde grote country artiesten als Willie Nelson en Merle Haggard. Maar Blaze was een dronkaard en had podiumangst. Zelfs zijn geliefde Sybil Rosen kon hem niet helpen. Blaze staat stil bij verschillende fases in het leven van Blaze Foley, tot het tragische einde van zijn leven.

Genre: drama

Regisseur: Ethan Hawke

Cast: Ben Dickey, Alia Shawkat, Charlie Sexton

Kijkwijzer: 12+

Glass - Thriller

In Glass komen twee films van regisseur M. Night Shyamalan samen: Unbreakable en Split. Elijah Price gelooft dat superhelden en schurken echt bestaan. Hij heeft een aandoening waardoor zijn botten snel breken en wordt van kleins af aan al Mr. Glass genoemd. Nu hij weet dat de onbreekbare David Dunn zijn rivaal is, draagt hij de naam met trots. Wanneer de twee figuren ook nog eens Kevin Wendell Crumb ontmoeten, een man met vierentwintig verschillende persoonlijkheden, ontspoort de situatie.

Genre: thriller, actie

Regisseur: M. Night Shyamalan

Cast: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy

Kijkwijzer: 16+

Styx - Drama

De veertigjarige Rike is arts en leeft een stressvol bestaan. Om even te ontsnappen aan alle drukte, besluit ze een lange zeiltocht van Gibraltar naar een eiland in de Atlantische Oceaan af te leggen. Maar aan wat een zorgeloze vakantie had moeten zijn, komt gauw een eind. Na een gevaarlijke storm stuit Rike op een zwaar beschadigde boot vol vluchtelingen. Rike probeert om hulp voor de mensen in nood te regelen, maar algauw blijkt dat ze er alleen voor staat.

Genre: drama

Regisseur: Wolfgang Fischer

Cast: Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa

Kijkwijzer: 9+

Das Schweigende Klassenzimmer - Drama

Het is 1956. Oost-Duitse tieners Theo en Kurt bezoeken een bioscoop in West Berlijn, waar ze schokkende beelden zien van de Hongaarse opstand in Boedapest. Wanneer ze terugkeren naar hun stad willen ze uit solidariteit met de gevallen slachtoffers een gebaar maken. Ze zetten hun klas aan op een minuut stilte, tot groot ongenoegen van de school en het ministerie van Onderwijs. Het gebaar leidt tot grote gevolgen voor de rest van hun leven.

Genre: drama

Regisseur: Lars Kraume

Cast: Jonas Dassler, Michael del Coco, Lena Klenke

Kijkwijzer: 12+

