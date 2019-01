Dit weekend zijn er weer veel dingen te doen in Rotterdam. Zo wordt er voor het eerst een vuurfestival georganiseerd in Luchtpark Hofbogen, strijkt de World Press Photo expositie neer in het World Trade Center en vindt er yoga plaats tussen de kunstwerken.

Vuur en Vlam - Luchtpark Hofbogen

Vuur en Vlam is een nieuw festival in Luchtpark Hofbogen. Op het dak van het voormalig Station Hofplein wordt er drie dagen lang een programma met vuurshows, live muziek, vuurkunstenaars en theater georganiseerd. Bezoekers kunnen bij de vuurtonnen marshmallows roosteren, broodjes bakken en glühwein of warme chocolademelk drinken. Voor kinderen zijn er workshops fikkie stoken, lampion maken en ijzer smeden.

Waar: Luchtpark Hofbogen, Rotterdam

Wanneer: 18 tot en met 20 januari

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Flamenco Biënnale - Diverse locaties

Tijdens de zevende editie van de Flamenco Biënnale zijn talenten uit de internationale flamencotop te zien en te horen op verschillende locaties in Nederland. Zo ook in Rotterdam, waar onder andere een eerbetoon aan Michael Jackson in de Doelen plaatsvindt. Naast voorstellingen en concerten kunnen flamencoliefhebbers workshops volgen, meedoen aan flamenco-yoga en lezingen bijwonen.

Waar: diverse locaties

Wanneer: 18 januari tot en met 10 februari

Prijs: diverse prijzen

Meer informatie

World Press Photo 2018 - World Trade Center Rotterdam

De World Press Photo expositie is vanaf dit weekend te bezoeken in Rotterdam. De rondreizende galerij toont de beste actuele persfoto’s van vorig jaar. De tentoonstelling bestaat uit onder meer portretten, documentaireseries en nieuwsbeelden. Er zijn foto’s te zien in de categorieën natuur, sport, algemeen nieuws, hedendaagse kwesties en meer.

Waar: World Trade Center, Rotterdam

Wanneer: 19 januari tot en met 10 februari

Prijs: vanaf 5,50 euro

Meer informatie

De Tekentafel - Maak Rotterdam

Vier illustratoren organiseren elke vrijdagmiddag een tekenmiddag in winkel en koffiebar Maak. Amateur, hobbyist of professional: iedereen is welkom om een potlood op te pakken en mee te tekenen aan de tekentafel. Materiaal, koffie en thee worden verzorgd door de illustratoren. Het doel is om deelnemers te inspireren vaker te illustreren en inspiratie op te doen.

Waar: Mathenesserweg 81A, Rotterdam

Wanneer: 18 januari

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Yoga tussen de Kunst - Kunstuitleen Rotterdam

Kunstuitleen Rotterdam is in januari het verzamelpunt van The Love at First Tribe, een reizende yogastudio. Deze organisatie strijkt steeds neer op bijzondere locaties in Rotterdam, onder leiding van twee yoga-instructeurs. Meedoen? Iedereen is welkom om zijn of haar matje mee te nemen en uit te rollen tussen de kunstwerken.

Waar: Goudsesingel 264-268, Rotterdam

Wanneer: 18 januari

Prijs: 6 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een weekendtip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.