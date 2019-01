Er worden volop bijzondere evenementen georganiseerd in Nederland. De redactie van NU.nl bekijkt elke week het aanbod en selecteert markante uitjes voor de Uitagenda. Je kunt bijvoorbeeld naar een gloednieuw dartstoernooi, een grote oldtimerbeurs of een spannende nachtwandeling over de middeleeuwen.

Moord in ARTIS - Amsterdam

Wegens succes is de luisterthriller Moord in ARTIS met twee weken verlengd. Alleen nog dit weekend en komend weekend kun je de spannende audiotour bij schemering lopen. Met een koptelefoon word je het dierenpark in gestuurd. In je oren klinkt het verhaal over een journalist en een stagiair die onverklaarbare geluiden opvangen in het park en op onderzoek uitgaan, tot de journalist spoorloos verdwijnt. De sfeer van de thriller wordt versterkt door de invallende duisternis en het gefladder, geknisper en andere geluiden van de dieren in het park.

Waar: Artis, Plantage Kerklaan 38-40

Wanneer: 11, 12, 17, 18 en 19 januari

Prijs: 12,50 euro

Nederlands kampioenschap Risk - Rotterdam

Ware strategen voelen zich helemaal op hun plaats bij het NK Risk. Het kampioenschap wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden. De organisatie heeft ook gedacht aan bezoekers die de regels van het beruchte bordspel niet kennen; er zijn ook pooltafels, tafeltennistafels, tafelvoetbaltafels en een whiskyproeverij, en er wordt speciaalbier geschonken. Per ronde gaat alleen de winnaar door naar de volgende ronde. In totaal worden er vier rondes gespeeld.

Waar: Van Nellefabriek, Van Nelleweg 1, Rotterdam

Wanneer: 12 januari van 9.00 tot 23.00

Prijs: vanaf 12,95 euro

Nachtwandeling Misdaad, Moord en Monniken - Amersfoort

Elk jaar organiseren de Amersfoortse Gidsen een nachtwandeling door de middeleeuwse binnenstad. Het thema van dit jaar is misdaad, moord en monniken. De gids vertelt je onderweg alles over onheilspellende roversbendes, ketters en tovenarij. De wandeling is inclusief pauze met een drankje op een geheime locatie.

Waar: Amersfoortse Gidsen, Krankeledenstraat 30, Amersfoort

Wanneer: 12, 19 en 26 januari

Prijs: 10 euro

Oldtimerbeurs InterClassics - Maastricht

De oltimerbeurs in Maastricht is met achthonderd klassieke auto's de grootste in de Benelux. Dit jaar staat de beurs volledig in het teken van het Italiaanse merk Lancia. Op de veiling kun je niet alleen langs iconische klassieke auto's struinen, maar ook plaatsnemen in een realistische racesimulator waarmee je over het circuit van Monte Carlo scheurt. Ook worden er zo'n honderd auto's geveild, waaronder de Austin 35 van popicoon Phil Collins.

Waar: MECC Maastricht, Forum 100, Maastricht

Wanneer: 10 tot en met 13 januari

Prijs: online 17,50 euro, aan de kassa 20 euro

Levende Geschiedenis Weekend in het Rijksmuseum - Amsterdam

Tijdens het Levende Geschiedenis Weekend in het Rijksmuseum worden bezoekers uitgenodigd om in historische kleding of in de stadskleuren van Amsterdam (rood, wit en zwart) naar het museum te komen. Ze ontvangen dan een gratis kopje koffie of thee, en mogen de videotour over de Tachtigjarige Oorlog afleggen, waarin de overwinningen, de veldslagen en de stadsbelegeringen van de oorlog aan bod komen. Houd er rekening mee dat grote attributen, zoals degens of vlaggen, om veiligheidsredenen niet zijn toegestaan in het museum.

Waar: Rijksmuseum, Museumstraat 1, Amsterdam

Wanneer: 12 en 13 januari

Prijs: 19 euro voor volwassenen, kinderen gratis

Het Terracottaleger van Keizer Qin - Doetinchem

Bij deze expositie kun je enkele van de ruim 2.200 jaar oude terracottafiguren zien die met de eerste Chinese keizer Qin Shi Huangdi zijn begraven in 221 voor Christus. Het leger van ruim achtduizend figuren moest hem beschermen in het hiernamaals. In Doetinchem kun je aan de hand van de levensgrote krijgers, strijdwagens en cavaleriepaarden die ze tentoonstellen een idee krijgen van hoe imposant het leger moet zijn geweest.

Waar: Boliestraat 29, Doetinchem

Wanneer: tot 28 februari

Prijs: 12 euro voor volwassenen, 8 euro voor kinderen/studenten/senioren

Dartstoernooi King of Darts - Enschede, Den Bosch en Groningen

Tijdens de King of Darts-speelavonden strijden tien topdarters in vijf wedstrijden om de eerste plek. Het is een gloednieuw toernooi tussen Nederland en Engeland dat in 2019 voor het eerst wordt gehouden. Tussen de wedstrijden door zorgt Crazy Pianos On Tour voor muzikaal vermaak. Met onder anderen Raymond van Barneveld, Phil Taylor, Michael van Gerwen en Peter Wright.