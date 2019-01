Zo'n 100.000 mensen die op zoek zijn naar een nieuwe vakantiebestemming beginnen hun zoektocht in Utrecht. Daar is op 10 januari de Vakantiebeurs begonnen. Maar wat is de toegevoegde waarde van deze beurs in een tijdperk waarin alle mogelijke reizen met een paar muisklikken te vinden zijn?

Het kostte de opbouwers vijf dagen om de kale Jaarbeurshallen tot in detail te transformeren tot een wereldbol in het klein. Alle continenten en landen zijn netjes per hal verdeeld. Zo vind je er een kustlijn met kronkelende schelpenpaadjes, een Ierse pub, een Oostenrijkse Bierstube, stands met Aziatische streetfood en een groot cruiseterras.

De Vakantiebeurs is niet langer puur gericht op het informeren van bezoekers, vertelt brandmanager Bart Meijer. Entertainment wordt belangrijker. "Nederland is steeds meer een festivalland aan het worden en dat is ook waar de beurs na 49 jaar naartoe gaat. Je kunt veel meer ontdekken, beleven en doen."

Het aantal bezoekers van de Vakantiebeurs daalt al een aantal jaren, op een uitschieter naar boven in 2016 na. Het merendeel van de bezoekers is 45 jaar of ouder: veertigers, vijftigers en zestigplussers zijn goed voor 74 procent van alle bezoekers.

Bezoekersaantallen Vakantiebeurs 2018: 105.369

2017: 108.779

2016: 121.573

2015: 117.063

2014: 117.520

Van watertank tot virtualrealitybioscoop

Een blik op de plattegrond leert dat de beurs inderdaad meer aanbiedt dan alleen reisinformatie. Er zijn onder meer een klim- en abseilwand, een watertank waarin gedoken kan worden, een waterbak waarin bezoekers kunnen zeilen, kajakken en suppen, een reuzenrad, een virtualrealitybioscoop en kook- en dansdemonstraties.

De focus van de Vakantiebeurs als plek om informatie te verstrekken en vakanties aan te bieden verschuift dus meer naar vermaak. Dat is niet zo vreemd als je kijkt naar de wijze waarop Nederlanders hun vakanties boeken. In 2017 boekten 12,7 miljoen Nederlanders in totaal 23 miljoen vakanties. Hiervan boekte de grote meerderheid van 67,2 procent hun vakantie online en nog maar 11,6 procent van de vakantiegangers ging te rade bij een reisadviseur of -bureau. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Daardoor veranderen de bezoekersmotieven van grote reisbeurzen. Vakantiegangers laten zich in de Jaarbeurs nog steeds graag informeren en inspireren over te boeken vakanties. Maar dat de Vakantiebeurs gewoon een leuk dagje uit is, staat op de derde plek van de meest genoemde redenen om de beurs te bezoeken.

"Wat je nu ziet in de reiswereld, is dat de wereld steeds meer als een snoepwinkel wordt gezien. In plaats van dat we spullen kopen, gaan we nu op reis", vult reistrendwatcher Tessa aan de Stegge aan.

Oud-bezoeker Fauzia Mahomed Radja (35), die de afgelopen vier edities van de Vakantiebeurs bezocht, komt ook vooral voor de sfeer en de inspiratie. "Er hangt een blije sfeer, mensen zijn enthousiast. Er hangt gewoon een positief gevoel om er iets leuk van te maken, ik vond het echt wel een happening", zegt ze.

Ondanks haar goede ervaringen bezoekt Fauzia de de beurs dit jaar niet meer. "Ik ben er wel klaar mee. In de tussentijd heb ik zelf manieren gevonden om me te informeren. Bovendien hebben we nu 52 landen bezocht. Op een gegeven moment weet je wat je wel en niet wil."

Nederlanders bereiden zich slecht voor op vakantie

Al komt er meer entertainment op de beurs, informeren blijft een van de kerntaken, zegt Meijer. "Er is heel veel online te vinden, misschien wel te veel. Soms zien mensen door de bomen het bos niet meer. Ze willen geheime plekjes weten, die krijg je natuurlijk alleen van locals met wie we op de Vakantiebeurs werken."

Reistrendwatcher Aan de Stegge beaamt dat het enorme aanbod van online informatie soms meer verwart dan verduidelijkt. Met als gevolg dat reizigers soms niet meer weten waar ze aan toe zijn. "Mensen begrijpen niet altijd even goed hoe het nou zit met bijvoorbeeld vaccinaties of visa."

Zo zei minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok eerder deze week nog dat Nederlanders slecht voorbereid op vakantie gaan. In 2018 raadpleegde slechts 28 procent van de vakantiegangers die buiten Europa reisde het geldende reisadvies. Vorig jaar moesten bijna drieduizend Nederlanders in nood geholpen worden op buitenlandse ambassades en consulaten.

Aan de Stegge en Meijer signaleren dat er, juist door de enorme hoeveelheid informatie, een groeiende behoefte is aan een persoonlijk en zelfstandig reisadvies. Een reisbeurs kan dat volgens Aan de Stegge bieden. "Voor een weekend Berlijn is dat misschien niet nodig, maar voor verre bestemmingen wel."

