Helemaal opgaan in de kosmos en leren over de sterren, dat kan van donderdag tot zondag tijdens 100 Hours of Astronomy. Ga bijvoorbeeld sterrenkijken in Artis, een rondleiding volgen in de oudste universitaire sterrenwacht ter wereld in Leiden of de zon zoeken op de markt in Lochem.

De activiteiten worden wereldwijd georganiseerd om de honderdste verjaardag van de Internationale Astronomische Unie (IAU) te vieren. In Nederland gooien veel observatoria hun deuren open, maar er worden ook speciale activiteiten gehouden.

De zon zoeken - Lochem

Op de markt in Lochem staat een telescoop waarmee je misschien de zon kunt spotten en van dichtbij kunt bekijken. De publiekssterrenwacht is ook open voor bezoekers. Als het slecht weer is, is er altijd nog de mogelijkheid om naar het planetarium te gaan, waar de actuele sterrennacht geprojecteerd wordt.

Waar: Publiekssterrenwacht en Markt, Lochem

Wanneer: 11 en 12 januari

Prijs: gratis

Rondleidingen en cursussen - Oude Sterrewacht Leiden

De sterrenwacht in Leiden heeft een vol programma. Naast alle telescopen die er te bezoeken zijn, kunnen bezoekers rondleidingen volgen langs de koepels op een dak, een cursus 'waarnemen' volgen en met virtual reality even in de ruimte 'vertoeven'. Ook is er een astronomiequiz, waarin je je (net opgedane) kennis kunt tonen.

Waar: Oude Sterrewacht, Leiden

Wanneer: 11 tot 13 januari

Prijs: diverse prijzen

Radiotelescoop en lezingen - Dwingeloo

Bij de radiotelescoop in Dwingeloo kan het publiek meedoen aan demonstraties en daarbij zelf waarnemingen doen met de radiotelescoop. Weer of geen weer, de radiogolven gaan door de wolken heen en dus kunnen de demonstraties zeker weten doorgaan. Verder zijn er korte lezingen over de ruimte en geven kenners uitleg over de sterrenkijkers op het terrein.

Waar: C.A. Muller Radioastronomie Station, Dwingeloo

Wanneer: 12 januari

Prijs: 2 euro voor volwassenen, 1 euro voor kinderen

Sterrenkijken en lezing - Amsterdam

Dierenpark Artis opent 's avonds haar deuren en stelt het planetarium open. Buiten staan telescopen waar vrijwilligers van het Anton Pannekoek Instituut voor Astronomie uitleg over geven. Daarnaast is er een lezing over leven in het heelal door professor Ewine van Dishoeck, een bekende sterrenkundige.

Waar: Dierenpark Artis, Amsterdam

Wanneer: 12 januari

Prijs: entreeprijs Artis, lezing gratis

Sterrenkijken voor kinderen - Lattrop

In begrijpelijke taal wordt bij de sterrenwacht in Lattrop voor kinderen uitgelegd wat er allemaal in de ruimte te zien is. Er wordt een theatervoorstelling gegeven die kinderen mee op reis neemt door het zonnestelsel. Daarnaast staat een van de grootste telescopen van Nederland in Lattrop. Het is de verwachting dat de maan, Mars en Orionnevel te zien zullen zijn.

Waar: Sterrenwacht en planetarium Cosmos, Lattrop

Wanneer: 12 januari

Prijs: 8 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen

