Het nieuwe jaar is aangebroken en dat betekent dat er weer een hele hoop lezingen op het programma staan. In januari geven onder anderen Virginia Eubanks, Maarten van Rossem en Kirsten van den Hul een zogenoemd gastcollege.

Virginia Eubanks: Privacyrede 2019 - TivoliVredenburg

De Amerikaanse hoogleraar en auteur Virginia Eubanks spreekt tijdens Privacyrede 2019 over de gevolgen van algoritmische besluitvorming. Steeds meer belangrijke keuzes worden gemaakt door automatische systemen, uit de overtuiging dat deze systemen dat neutraler doen dan de mens. Maar het lijkt erop dat dit vaak veel negatieve gevolgen heeft. Eubanks gaat in op de vraag of deze technologie, gebaseerd op statische profielen, tot een nieuwe maatschappelijke verdeling leidt.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 16 januari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 7,55 euro

Meer informatie

Onze Cijferverslaving - Arminius

Cijfers vallen niet te betwisten, of wel? Journaliste Sanne Blauw stelt dat cijfers veel te leidend zijn geworden in ons leven en in de media. Zo worden uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek vaak verdraaid of opgeblazen. Bijvoorbeeld: als het bruto binnenlands product (bbp) stijgt, gaat het beter met Nederland. Blauw gaat in op het misbruik van cijfers en legt uit dat het tijd is om te 'ontcijferen'.

Waar: Arminius, Rotterdam

Wanneer: 16 januari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 6 euro

Meer informatie

Maarten van Rossem - Koninklijke Schouwburg Den Haag

De slimste mens-jurylid Maarten van Rossem is gewapend met humor en een hele hoop kennis. De historicus is auteur van onder meer Nederland volgens Maarten van Rossem en Het einde van het Romeinse Rijk. Tijdens zijn lezingen gaat hij in op actualiteiten, politieke kwesties en maatschappelijke vraagstukken. Geen lezing van Van Rossem lijkt hetzelfde: alle thema's zijn mogelijk.

Waar: Koninlijke Schouwburg, Den Haag

Wanneer: 18 januari, aanvang 20.15 uur

Prijs: vanaf 10,30 euro

Meer informatie

College Roald Dahl - Museum Meermanno

Misschien net zo beroemd als Roald Dahl zelf, zijn de illustraties die bij zijn verhalen horen. De bekende tekeningen van illustrator Quentin Blake worden tentoongesteld in Museum Meermanno, het oudste boekenmuseum ter wereld. Voor docent Liesje Schreuder een gelegenheid om dieper te duiken in het leven van de Noorse man die als spion voor de Britten in de VS opereerde en schreef tot zijn dood: Roald Dahl.

Waar: Museum Meermanno, Den Haag

Wanneer: 19 januari, aanvang 12.00 uur

Prijs: 32,50 euro

Meer informatie

YOUth-lezing: Hoe gaat het met de jeugd in Nederland? - Universiteit Utrecht

Uit onderzoek blijkt dat jongeren sinds 2013 steeds meer druk en emotionele klachten ervaren, terwijl de Nederlandse jeugd hoog scoort op algehele tevredenheid. Hoogleraar Marloes Kleinjan behandelt aan de hand van de laatst bekende cijfers hoe het met de Nederlandse jeugd gaat en wat er moet gebeuren om het welbevinden van de jeugd te vergroten.

Waar: Universiteit Utrecht, Utrecht

Wanneer: 21 januari, aanvang 19.15 uur

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

Vrouwen/Stemmen - TivoliVredenburg

Op 24 januari is het feest: het markeert de dag dat vrouwenkiesrecht in Nederland honderd jaar bestaat. Die dag staan Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul, politiek adviseur Julia Wouters en sociaal activist Devika Partiman erbij stil. Voorafgaand vindt er een audiovisuele onewomanshow plaats van Eveline van Rijswijk over de entree van vrouwen op het Binnenhof. Daarna bespreken de gastsprekers wat honderd jaar vrouwenkiesrecht heeft betekend voor Nederland en hoe de positie van vrouwen in de politiek er tegenwoordig uitziet.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 24 januari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit aritkel.