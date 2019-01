Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten op een rij waar nog kaarten voor te koop zijn. Deze week met optredens van onder anderen Jeremy Loops, Jay-Way en Cory Henry.

Andrew Combs - Paard

Andrew Combs is een singer-songwriter uit het Amerikaanse Nashville. Zijn muziek kenmerkt zich als een mix van americana en indie met een eigenwijze jarenzeventigsfeer. Vooral aanwezig is zijn melancholieke stem, die goed past bij zijn nummers met teksten over het politieke klimaat en milieuverandering. Voor fans van Robert Ellis en Rayland Baxter.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 10 januari, aanvang 20.00 uur

Tickets: 15 euro

Jay-Way - EKKO

Al klinkt de Engelstalige rap van Jay-Way als die van een Amerikaanse gevestigde naam, de rapper komt gewoon uit Amsterdam. De hiphopartiest valt op door de positieve sfeer in zijn nummers: seks, drugs en rock-'n-roll komen niet aan bod. Eerder opende de rapper shows voor artiesten als Obie Trice en Rejjie Snow en deed hij mee aan de Popronde.

Waar: EKKO, Utrecht

Wanneer: 10 januari, aanvang 20.30 uur

Tickets: 7 euro

Jeremy Loops - Paradiso

Singer-songwriter Jeremy Loops uit Kaapstad brak door in 2015 met zijn hitsingle Down South. De Zuid-Afrikaan staat bekend om zijn feelgoodmuziek. Hij grijpt daarbij vaak naar de akoestische gitaar, ukelele en mondharmonica. De singer-songwriter verkocht al eerder de grote zaal van Paradiso uit. Voor liefhebbers van Chef'Special.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 12 januari, aanvang 19.30 uur

Tickets: 35 euro

Cory Henry & Metropole Orkest - TivoliVredenburg

Multi-instrumentalist Cory Henry uit New York kent hedendaagse jazz als geen ander. De jazztoetsenist is niet alleen bekend van zijn solocarrière, maar geniet ook bekendheid als lid van fusioncollectief Snarky Puppy. Voor het concert in TivoliVredenburg werkt hij samen met het Metropole Orkest, waarmee hij tracks van Quincy Jones, Prince en zichzelf nieuw, orkestraal leven inblaast.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 13 januari, aanvang 20.30 uur

Tickets: 37,01 euro

YUNGBLUD - Paard

Dominic Harrison, beter bekend als YUNGBLUD is een 21-jarige poppunker uit Engeland. Poppunk is echter niet het enige waar de muzikant zich aan waagt, zelf noemt hij zijn muziek "genrebuigend". Zo komen er ook wat lichte invloeden van ska en hiphop voorbij. In 2017 brak hij door met zijn debuut-EP YUNGBLUD en vergaarde hij een fanatieke, jonge achterban. Bezoekers van zijn concert in Paard kunnen een energieke show verwachten.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 13 januari, aanvang 20.00 uur

Tickets: vanaf 12 euro

Andy Burrows - Melkweg

Andy Burrows zit niet stil. In zijn muzikale carrière heeft de Britse singer-songwriter samengewerkt met artiesten als Razorlight, We Are Scientists, Tom Odell en de Editors. Nu komt hij als soloartiest naar de knusse zolderzaal van de Melkweg. De Brit staat vooral bekend om zijn alternatieve, rustige indierock. Bezoekers kunnen nieuw materiaal verwachten van zijn album Reasons To Stay Alive, dat op 1 februari wordt uitgebracht.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 15 januari, aanvang 19.00 uur

Tickets: 23 euro

