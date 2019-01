Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Met deze week onder meer de waargebeurde dramafilm Welcome to Marwen met Steve Carell, de actiefilm Creed II met Michael B. Jordan en Ben Is Back met Lucas Hedges en Julia Roberts.

Welcome to Marwen - Drama

Wanneer Mark wordt aangevallen door een groep extremisten, belandt hij in een coma. Onverwachts wordt hij wakker, maar hij is al zijn herinneringen van zijn leven kwijt. Omdat hij de voortzetting van zijn therapie niet kan betalen, ontwerpt Mark een kunstinstallatie in zijn tuin. Het is een dorp met huizen en poppen van mensen die hij kent, waar hij de controle over heeft.

Genre: drama, fantasie

Regisseur: Robert Zemeckis

Cast: Steve Carell, Janelle Monáe, Leslie Mann

Kijkwijzer: 12+

Ben Is Back - Drama

De negentienjarige Ben is een lieve jongen, maar zijn drugsverslaving heeft tot de nodige problemen geleid. Wanneer hij voor de kerstdagen onverwachts van de afkickkliniek naar huis mag, ontvangt zijn moeder Holly hem met open armen. Ben mag slechts een dag wegblijven, maar al gauw blijkt dat genoeg om Holly te laten zien dat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn familie. Toch doet Holly er alles aan om haar zoon te helpen.

Genre: drama

Regisseur: Peter Hedges

Cast: Lucas Hedges, Julia Roberts, Kathryn Newton

Kijkwijzer: 12+

Creed II - Actie

Het leven van Adonis Creed bestaat uit het in evenwicht houden van zijn persoonlijke leven en zijn leven in de boksring. Wanneer een tegenstander met oude familiebanden hem uitdaagt en Adonis' vriendin zwanger raakt, staat er meer op het spel. Hij krijgt hulp van zijn mentor Rocky Balbao, die altijd aan zijn zijde staat.

Genre: actie

Regisseur: Steven Caple Jr.

Cast: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson

Kijkwijzer: 12+

The House That Jack Built - Drama

In de Verenigde Staten, ten tijde van de jaren zeventig, ontwikkelt de hyperintelligente Jack zich in een periode van twaalf jaar tot een ervaren seriemoordenaar. Jack ziet al zijn moorden als kunstwerken en bespreekt zijn gedachten hierover met de mysterieuze Verge. Wanneer de politie hem na al zijn daden eindelijk op de hielen zit, neemt hij steeds meer risico bij zijn pogingen het ultieme kunstwerk te creëren.

Genre: drama, thriller

Regisseur: Lars von Trier

Cast: Matt Dillon, Sofie Grabøl, Uma Thurman

Kijkwijzer: 16+

Free Solo - Documentaire

Alex Honnold is een klimmer met een droom: het beklimmen van de kilometer hoge El Capitan in Yosemite National Park. Dit wil hij free solo doen: zonder uitrusting en zonder hulp. Slechts met behulp van zijn eigen lichaam wil Alex de top bereiken. Door het klimmen raakt Alex in een spirituele staat waardoor hij zich onverslaanbaar voelt, maar zijn vriendin is daar minder blij mee. Het is levensgevaarlijk, maar Alex doet er alles aan om zijn droom te kunnen verwezenlijken.

Genre: documentaire

Regisseur: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Cast: Alex Honnold (zichzelf), Jimmy Chin (zichzelf), Sanni McCandless (zichzelf)

Kijkwijzer: alle leeftijden

Hoe Tem Je Een Draak 3 - Animatie

Het gaat goed met Hikkie en zijn drakenvriend Tandloos. Hikkie neemt in zijn dorp de leiding en Tandloos wordt de leider van de draken. Wanneer een nieuwe schurk opdoemt, komen Hikkie en Tandloos voor nieuwe problemen te staan. Ze moeten hun dorp en draken weten te beschermen en hun vriendschap niet uit het oog verliezen.

Genre: animatie, actie, avontuur

Regisseur: Dean DeBlois

Cast: Patrick Martens (stem), Terence Schreurs (stem)

Kijkwijzer: 6+

Genesis 2.0 - Documentaire

Op afgelegen Nieuw-Siberische Eilanden in de Noordelijke IJszee zoeken jagers dagelijks naar resten van uitgestorven mammoeten. Dat ze op een verrassend goed geconserveerd karkas van een mammoet stuiten, is groot nieuws. Een beroemd moleculair geneticus raakt gefascineerd door het oeroude beest en begint aan een revolutionaire missie: het tot leven wekken van de mammoet.

Genre: documentaire

Regisseur: Christian Frei

Kijkwijzer: alle leeftijden

Stan & Ollie - Drama

Stan Laurel en Oliver Hardy zijn het iconische duo Stan & Ollie. Met het einde van hun hoogtijdagen in zicht, besluiten ze een hectische tour aan te gaan door het naoorlogse Engeland en Ierland. De tour wordt het duo algauw te veel. Maar met de steun van hun lieftallige vrouwen herontdekken ze de liefde voor de show en de liefde voor elkaar.

Genre: drama

Regisseur: Jon S. Baird

Cast: Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson, Nina Arianda

Kijkwijzer: 9+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 10 januari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

