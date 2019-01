Dit weekend zijn er weer veel dingen te doen in Rotterdam. Zo vindt er een vertoning van The Breakfast Club plaats in de Petit Palais Filmloods, organiseert poppodium Rotown de Open Mic Night en kunnen filmfanaten wijn proeven in de bioscoop.

WinterPleinbios: The Breakfast Club - Petit Palais Filmloods

De WinterPleinbios in de Rotterdamse binnenstad bestaat uit twee pop-upbioscopen. De twee knusse loodsen vertonen wekelijks films uit allerlei genres en zijn voorzien van popcorn, warme chocolademelk en dekentjes. Met zondag The Breakfast Club in de Petit Palais Filmloods bij de Markthal.

Waar: Grotemarkt 3011, Rotterdam

Wanneer: 11 januari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 7 euro

Meer informatie

Open Mic Night: Singer-songwritereditie - Rotown

Poppodium Rotown organiseert donderdag de Open Mic Night. Tijdens dit evenement betreden singer-songwriters in spe het podium om hun talent aan Rotterdam te tonen. Bezoekers kunnen wat komen drinken en het aanstormend muzikaal talent gratis bekijken. Zelf spelen? Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de volgende editie.

Waar: Nieuwe Binnenweg 19, Rotterdam

Wanneer: 10 januari, aanvang 20.00 uur

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

Cinema Culinair: Sideways - Hotel nhow Rotterdam

Een film kijken en tegelijkertijd kunnen proeven wat de hoofdpersoon nuttigt op het scherm, dat kan bij Cinema Culinair in Rotterdam. In hotel nhow Rotterdam wordt zondag de romantische comedy Sideways vertoond. In deze film gaan twee vrienden, Miles en Jack, op pad om wijn te proeven voor het aanstaande huwelijk van Jack. Het publiek krijgt de wijnen uit de film op het moment dat Miles en Jack het proeven.

Waar: Wilhelminakade 137, Rotterdam

Wanneer: 13 januari, aanvang 16.00 uur

Prijs: 39,95 euro

Meer informatie

Sunday Afternoon Dance - Het Nieuwe Luxor Theater

Tijdens de Sunday Afternoon Dance verandert de Rijnfoyer in het Nieuwe Luxor Theater in een echte dansvloer. Muziek wordt verzorgd door Bill Baker's Big Band, die nummers van onder anderen Glenn Miller en Frank Sinatra speelt. Een dansje wagen? Jong en oud is welkom.

Waar: Posthumalaan 1, Rotterdam

Wanneer: 13 januari, vanaf 15.00 uur

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een weekendtip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.