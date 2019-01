Al zijn er geen bergen in Nederland en zijn de winters niet ijs- en ijskoud, voor een dagje wintersporten hoef je de grens niet over. Op deze plekken in Nederland kun je skiën, snowboarden, schaatsen, ijshockeyen en meer.

Flevonice - Biddinghuizen

De langste schaatsbaan van Nederland is die van Flevonice. Bezoekers kunnen 3 kilometer lang schaatsen op deze buitenbaan tussen de weilanden. Niet gevreesd: er kan tijdens het openingseizoen altijd worden geschaatst, ook als het niet vriest. Voor kinderen is er ook het Ice Funpark 4 Kids, waar kinderen kunnen schaatsen en spelen bij de glijbanen, speeltoestellen en trampolines.

Waar: Strandgaperweg 20, Biddinghuizen

Open: tot en met 3 maart

Prijs: volwassenen vanaf 11,50 euro, kinderen vanaf 6,50 euro

Meer informatie

IJssportcentrum - Eindhoven

Wie een potje recreatief wil ijshockeyen, kan daarvoor terecht bij IJssportcentrum Eindhoven. Kijk voor de wekelijks veranderende openingstijden van de trainingsbaan op de website. Liever niet aan de slag met een puck en hockeystick? Je kunt ook schaatsen op de 400 meterbaan of discoschaatsen op de binnenbaan.

Waar: Antoon Coolenlaan 3, Eindhoven

Prijs: volwassenen 6,80 euro, 65-plussers 4,30 euro

Meer informatie

Skidôme - Rucphen

De Skidôme in Rucphen is voorzien van drie skipistes van 160 meter; een groene, een blauwe en een rode. Ook kunnen bezoekers in de Skidôme driften op ijs op de 300 meter lange IceKart-baan. Om de wintersportervaring compleet te maken, kunnen bezoekers de dag afsluiten bij de après-skibar, waar de nodige biertjes worden geschonken.

Waar: Baanvelden 13, Rucphen

Prijs: volwassenen vanaf 17,50 euro, kinderen vanaf 19,50 euro

Meer informatie

De Uithof - Den Haag

Bij Skihal De Uithof Den Haag kunnen bezoekers skiën op steenworp afstand van het strand van Kijkduin. De Skihal beschikt over een 200 meter lange skipiste met echte sneeuw, een schaatsbaan, een funrink en een ijshockeyhal. Aan het eind van de dag kunnen bezoekers iets doen wat op wintersport niet kan: uitwaaien op het strand.

Waar: Jaap Edenweg 10, Den Haag

Open: de schaatsbaan is tot april open

Prijs: volwassenen vanaf 18 euro, kinderen vanaf 14 euro

Meer informatie

Thialf - Heerenveen

IJsstadion Thialf in Heerenveen is waar menig topschaatser traint voor belangrijke wedstrijden. Naast schaatsen op topsportijs, is het voor bezoekers ook mogelijk een curlingclinic te volgen. Het spel, dat iets weg heeft van schaken op het ijs, wordt door instructeurs uitgelegd, waarna een training en een wedstrijd volgen. Let op: er zijn minimaal zestien personen nodig om een clinic te kunnen boeken.

Waar: Pim Mulierlaan 1, Heerenveen

Prijs: 49,50 euro per persoon

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een wintersportuitje in dit overzicht? Vul het overzicht aan in de reacties.