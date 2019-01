In Groningen is komend weekend weer genoeg te doen, te zien en te beleven. Schaatsen, scheuren in botsauto’s of een concert of musical bijwonen: in Groningen is er komend weekend keuze te over.

The Kik - Oosterpoort

The Kik, een van de bekendste Nederlandse beatbands, staat aankomende zaterdag in De Oosterpoort. De Rotterdammers brengen een eerbetoon aan grootmeester Boudewijn de Groot. Tijdens het concert staan de albums Voor de Overlevenden en Picknick centraal; twee klassiekers van Boudewijn de Groot uit respectievelijk 1966 en 1968. Nog nooit werden deze platen integraal uitgevoerd, tot nu.

Wanneer: vrijdag

Waar: De Oosterpoort

Prijs: 30,34 euro

Meer informatie

Winterkermis - MartiniPlaza

MartiniPlaza is nog tot en met zondag het decor van de grootste overdekte winterkermis van Nederland: Kerstplaza. Rondjes in de draaimolens, scheuren in botsauto’s, touwtjes trekken, suikerspinnen eten en een ritje in de achtbaan, er is voor kinderen veel te beleven in dit gigantische speelparadijs. Er is één entreeprijs; de toegangskaart geeft recht op één gratis bezoek aan alle attracties en shows.

Wanneer: tot en met zondag

Waar: Martiniplaza

Prijs: 15 euro (kinderen tot en met 2 jaar gratis)

Meer informatie

Reis&Co - MartiniPlaza

In het weekend van 5 en 6 januari kan er weer volop gefantaseerd worden over nieuwe vakantiebreaks tijdens de reisbeurs Reis&Co in MartiniPlaza. De beurs trekt jaarlijks zo’n 9000 bezoekers en is deze editie grootser van opzet dan voorgaande jaren: dit jaar kunnen reislustigen niet in één maar in twee hallen reisinspiratie opdoen.

Wanneer: zaterdag en zondag

Waar: MartiniPlaza

Prijs: 6 euro (kinderen tot en met 12 jaar gratis)

Meer informatie

The Color Purple - MartiniPlaza

The Color Purple vertelt het tijdloze levensverhaal van drie zwarte vrouwen in het zuiden van Amerika aan het begin van de 20e eeuw, een tijd waarin slavernij is afgeschaft maar de gevolgen nog sterk voelbaar zijn. The Color Purple is zowel vrijdag, zaterdag als zondag te zien in MartiniPlaza.