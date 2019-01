Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de historische comedy-drama The Favourite met Emma Stone en White Boy Rick, de crimefilm gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Rick Wershe Jr. met Matthew McConaughey.

The Favourite - Drama

Het is de achttiende eeuw. De broze koningin Anne zit op de troon. Haar goede vriendin Lady Sarah regeert het land in haar plaats en zorgt tegelijkertijd voor Annes slechte gezondheid en woedeuitbarstingen. Als de nieuwe dienares Abigail arriveert en Sarahs focus op oorlog voeren ligt, raakt koningin Anne onder de indruk van Abigails charme. Sarah voelt dat ze haar plek in de rangorde verliest, maar dat laat ze niet zo maar gebeuren.

Genre: drama, comedy

Regisseur: Yorgos Lanthimos

Cast: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

White Boy Rick - Crime

Rick Wershe Jr. is een vijftienjarige jongen uit een arbeidersgezin in het Detroit van de jaren tachtig. De crackepidemie en de strijd tegen drugs zijn heviger dan ooit. Rick wordt door de FBI gevraagd om voor hen te komen werken. Hij gaat undercover als drugsdealer, tot zijn opdrachtgevers bij de FBI hem in de steek laten en ineens alles op het spel staat.

Genre: crime, drama

Regisseur: Yann Demange

Cast: Matthew McConaughey, Richie Meritt, Jennifer Jason Leigh

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Hard Paint - Drama

Pedro woont met zijn oudere zus in het Zuid-Braziliaanse Porto Allegre. De meeste tijd brengt hij door in zijn slaapkamer, waar hij geld verdient door te dansen voor de webcam. Tijdens zijn shows smeert hij zich in met fluorescerende bodypaint, wat hem duizenden volgers oplevert. Wanneer een imitator opduikt, Boy25, maakt hij een afspraak om hem te ontmoeten. Het klikt tussen hen en ze zetten de act voort als duo. Tot Boy25 naar Berlijn verhuist en Pedro terugkeert in zijn isolement.

Genre: drama

Regisseur: Filipe Matzembacher, Marcio Reolon

Cast: Shico Menegat, Guega Peixoto, Bruno Fernandes

Kijkwijzer: 16+

Draaitijden, locaties en tickets

Replicas - Sciencefiction

William is een neurowetenschapper die experimenteert met het klonen van mensen. Wanneer zijn vrouw Mona en hun drie kinderen omkomen bij een auto-ongeluk, weet hij meteen wat hij moet doen: zijn geliefden klonen. Met behulp van zijn collega en beste vriend Ed kloont hij zijn vrouw en kinderen. Mona en de kinderen zijn echter niet op de hoogte van het ongeluk en hun tweede leven, wat tot problemen leidt. Wanneer de autoriteiten doorkrijgen wat er aan de hand is, gaat het mis.

Genre: sciencefiction, thriller

Regisseur: Jeffrey Nachmanoff

Cast: Keanu Reeves, Alice Eve, Emjay Anthony

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

An Impossibly Small Object - Drama

De Nederlandse fotograaf David Verbeek maakt tijdens een nacht in Taipei een foto van een meisje dat met haar vlieger speelt. Hij weet niet dat het meisje op het punt staat haar beste vriend te verliezen, die binnenkort met zijn familie naar New York verhuist. David wordt door de foto van het meisje met zijn eigen eenzaamheid geconfronteerd. Hij blikt terug op zijn eigen jeugd, toen hij zich nog wel ergens thuis voelde.

Genre: drama

Regisseur: David Verbeek

Cast: Lisa Lu, David Verbeek, Klara Mucci

Kijkwijzer: alle leeftijden

Draaitijden, locaties en tickets

Los Versos del Olvido - Drama

Een oude man woont op een kerkhof waar hij de graven verzorgt. Hij is heel toegewijd, waardoor het kerkhof een oase van stilte en rust is geworden. Deze rust wordt echter verstoord door leden van de militie De Slachtofferschap. Zij proberen gevallen leden te begraven na een bloederig protest tegen het regime van Pinochet. Ondanks de verschillen tussen de militieleden en de oude man hebben ze iets gemeen: ze zullen de doden niet vergeten.

Genre: drama

Regisseur: Alizera Khatami

Cast: Juan Margallo, Tomas del Estal, Mamed Moron

Kijkwijzer: 16+

Draaitijden, locaties en tickets

Buddy - Documentaire

Buddy vertelt het verhaal van zes bijzondere honden die onmisbaar zijn voor hun baasjes. Ze zijn speciaal opgeleid om de levens van hun eigenaren iets makkelijker te maken. Zo maakt Mister veteraan Trevor wakker uit zijn nachtmerries, kan Hans volledig op Missy de blindegeleidehond rekenen en is Utah het beste vriendje van de autistische jongen Zeb, die niet makkelijk vrienden maakt.

Genre: documentaire

Regisseur: Heddy Honigmann

Kijkwijzer: alle leeftijden

Draaitijden, locaties en tickets

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 3 januari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.