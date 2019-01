Het nieuwe jaar is aangebroken en daarmee nieuwe kansen om erop uit te gaan. In 2019 kun je in Kasteel Groeneveld geurkunst opsnuiven, proeven op een chocoladefestival en 350 jaar terug in de tijd om een jonge Rembrandt van Rijn te ontmoeten.

Raw Materials – Baarn

Kunst kun je niet alleen bekijken, maar ook ruiken. Bezoekers van de expositie Raw Materials mogen alle werken en installaties besnuffelen. Kunstenares Claudia de Vos onderzoekt de psychologische effecten van geuren en hoort graag van haar bezoekers welke herinneringen de luchtjes bij hen oproepen. Zij hoopt dat de universele beleving van geur mensen prikkelt verhalen te delen. De Vos maakte bij deze geurtentoonstelling gebruik van verschillende materialen, zoals textiel en keramiek.

Waar: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn

Wanneer: 8 januari tot en met 24 maart

Prijs: volwassenen 5 euro, kinderen 2,50 euro

Meer informatie

Kings of Darts – Enschede, Groningen en Den Bosch

Het darttoernooi Kings of Darts beleeft in 2019 zijn allereerste editie. De beste spelers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zoals wereldkampioen Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort, Peter Wright, Phil Taylor en Glenn Durrant nemen het tegen elkaar op. Het toernooi wordt in drie steden gespeeld, verdeeld over vijf wedstrijden per avond. Je hebt keuze uit een plek op de tribune of twee luxere arrangementen waarbij je de spelers ontmoet en de drankjes bij de prijs zijn inbegrepen.

Waar: Expo Twente, Enschede; Martiniplaza, Groningen; Brabanthallen, Den Bosch

Wanneer: 20, 22 en 23 januari

Prijs: vanaf 35 euro

Meer informatie

Chocoa Festival – Amsterdam

Het water loopt menig zoetekauw in de mond op het Chocoa Festival. Je kunt de creaties proeven van gerenommeerde chocolatiers van over de hele wereld, kijken bij kookdemonstraties en stemmen op de beste warme chocolademelk van Nederland. Het festival draait niet alleen om snoepen, maar heeft ook een serieuze kant: experts met verschillende achtergronden bespreken de toekomst van chocola in een wereld waarin de cacaoproductie onder steeds grotere druk staat. Je leert bovendien over de productie van chocola van boon tot chocoladereep, en wat écht goede chocola is.

Waar: Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam

Wanneer: 23 en 24 februari van 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: nog niet bekend

Meer informatie

Festival Stadspark Live – Groningen

Twintig jaar geleden dreunden de bastonen, de drums en het uitzinnige gejuich van 50.000 Rolling Stones-fans door de provinciehoofdstad Groningen. De rockband gaf toen een optreden in het normaal gesproken vredige Stadspark. Sindsdien ligt het veld er vrijwel ongebruikt bij, op twee jaarlijkse evenementen na. Tot dit jaar. Concertorganisator Mojo zet in 2019 de eerste editie van Stadspark Live neer, een festival met grote namen zoals Sting, Anouk, Tom Odell en Ronnie Flex & Deuxperience. Mojo is van plan hier een jaarlijks festival van te maken.

Waar: Drafbaan, Concourslaan 10, Groningen

Wanneer: 22 juni vanaf 13.00 uur

Prijs: vanaf 55,44 euro

Meer informatie

Leidse Rembrandt Dagen – Leiden

Aankomende zomer is het 350 jaar geleden dat de Hollandse meester Rembrandt van Rijn overleed. In zijn thuisstad wordt hij daarom geëerd tijdens de Leidse Rembrandt Dagen met bijvoorbeeld een escape room, exposities en locatietheater in de stad. Bezoekers worden vanaf het station geheel in stijl vervoerd naar Pieterswijk, het hart van de Rembrandt Dagen.

Waar: binnenstad Leiden

Wanneer: 13 en 14 juli

Prijs: nog niet bekend

Meer informatie

Wereldhavendagen – Rotterdam

Tot nu toe waren er altijd drie Wereldhavendagen, maar het programma van het evenement werd zo vol dat er in 2019 wordt uitgebreid naar een Wereldhavenweek. Bezoekers gaan met excursies diep de indrukwekkende Rotterdamse haven in om meer te leren over de ontwikkelingen in Europa’s grootste haven. Het thema van 2019 is MariTeam omdat al het personeel op de haven moet samenwerken om de drukte in- en uitvoer in goede banen te leiden. In 2018 trokken de Wereldhavendagen zo’n 380.000 bezoekers. Het programma van 2019 is nog niet bekend.

Waar: haven van Rotterdam

Wanneer: 31 augustus tot en met 8 september

Prijs: nog onbekend

Meer informatie

Drone Festival - Assen

De Drentse hoofdstad heeft een primeur in 2019: daar wordt op het TT Circuit in het najaar voor het eerst het grootste drone-evenement van Europa gehouden. Er worden demonstraties gegeven met drones van onder andere het leger, pakketbezorgers en andere hulpdiensten. Daarnaast wordt er een race gehouden door professionele droneraceteams. Volgens de organisatie gaat de ontwikkeling van de vliegende apparaten een enorme impact maken op ons dagelijks leven. Daarom willen ze het publiek op een leuke manier laten kennismaken met de technologie.

Waar: TT Circuit, De Haar 9, Assen

Wanneer: 5 oktober van 10.00 tot 17.00

Prijs: gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een evenement in dit rijtje? Laat het ons weten in de reacties.