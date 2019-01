Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten op een rij waar nog kaarten voor te koop zijn. Deze week met onder anderen Tim Knol, Boef en André Rieu.

Birth of Joy & Death Alley - Paradiso

De Nederlandse bands Birth of Joy en Death Alley stoppen ermee. De bands, bekend om hun psychedelische muziek en punkrock, hebben na vele tours door Europa besloten de gitaren neer te leggen. Dit doen de bandleden echter niet zonder afscheid te nemen. Met gastoptredens van Ploegendienst en Need & Richie Dagger spelen beide bands nog één keer in Paradiso. Fans krijgen een laatste kans om de rock-'n-rollbands live te zien: er zijn nog kaarten te koop voor het afscheidsconcert.

Waar: Paradiso, Oude Weteringschans 6-8, Amsterdam

Wanneer: 3 januari, aanvang 19.30 uur

Tickets: 17,02 euro

Boef - Paard

Boef is een rapper en vlogger uit Tilburg. De rapper staat bekend als deugniet en heeft een flinke aanhang op YouTube. Zijn eerste grote hit behaalde de Tilburger met Habiba. Met meervoudig platinum en meer dan veertig miljoen views werd de videoclip van het nummer een van de meest bekeken Nederlandse muziekvideo's ooit. Let op: voor dit concert geldt een minimum leeftijd van veertien jaar.

Waar: Paard, Prinsegracht 12, Den Haag

Wanneer: 5 januari, aanvang 20.00 uur

Tickets: vanaf 13,50 euro

André Rieu - Ziggo Dome

Ieder jaar luidt André Rieu het nieuwe jaar op muzikale wijze in. De Maastrichtse violist speelt tijdens het traditionele concert samen met het Johann Strauss Orkest onder meer klassieke muziek en walsen. Ook zijn er gastoptredens van solisten.

Waar: Ziggo Dome, De Passage 100, Amsterdam

Wanneer: 5 januari, aanvang 20.00 uur

Tickets: 62,50 euro

Tim Knol + Bluegrass Boogiemen + The Miseries - Paradiso

Al tien jaar maakt de Nederlandse singer-songwriter Tim Knol muziek en dat lijkt hem een reden voor een feestje. Samen met zijn bands The Miseries en Bluegrass Boogiemen betreedt hij het podium van Paradiso om een reis langs de ups en downs van zijn muzikale carrière te maken. De singer-songwriter scoorde zijn eerste hit met Sam, bracht vier soloalbums uit en won een Edison.

Waar: Paradiso, Oude Weteringschans 6-8, Amsterdam

Wanneer: 5 januari, aanvang 19.30 uur

Prijs: 17,02 euro

Lakshmi - Schouwburg Odeon

Na shows op festivals en in poppodia maakte de Nederlandse singer-songwriter Lakshmi afgelopen november voor het eerst de stap naar het theater. In haar voorstelling Adem geeft ze een inkijkje in haar leven als twintiger, antiheld en een vrouw in een mannenwereld. Ze zingt het allemaal aan elkaar met haar elektronische, donkere popnummers.

Waar: Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25, Zwolle

Wanneer: 5 januari, aanvang 20.00 uur

Tickets: 14,50 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.