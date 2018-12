In het hele land is de kerstvakantie aangebroken. Veel mensen gebruiken deze tijd om bij te tanken van werk, op wintersport te gaan of juist om thuis te blijven. De redactie van NU.nl tipt tien bijzondere uitstapjes die je op de laatste dagen van het jaar kunt maken.

Festival Carnivale - Den Haag

Carnivale is een combinatie tussen circus en een ouderwetse kermis. In de circustenten geven vuurspuwers en burlesque danseressen optredens. Buiten, bij Bombascha's sideshow stamppot cuisine kun je een voedzaam en verwarmend bord stamppot of soep eten. Verderop roostert er een varken aan het spit en worden er speciaalbieren uitgeschonken.

Waar: Huijgenspark, Den Haag

Wanneer: 27 tot 31 december

Prijs: dagticket 10 euro, muntjes 1,40 euro per stuk

Meer informatie en tickets

Warme Winteravonden - DierenPark Amersfoort

Wanneer het begint te schemeren, springen de kerstlampjes in DierenPark Amersfoort aan en worden de vuurkorven aangestoken. Met een flink bord winterse stamppot en een glaasje glühwein ben je klaar voor een avondwandeling langs de dierenverblijven. Voor de gelegenheid is er een sleebaan aangelegd en vertelt Ebenezer Scrooge met magische lichteffecten zijn kerstverhaal.

Waar: DierenPark Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 224, Amersfoort

Wanneer: 27 tot en met 30 december vanaf 16.00

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie en tickets

WinterWelVaart - Groningen

Aan de oude Groningse kades liggen meer dan twintig historische schepen die 's avonds de feestverlichting in hun masten ontsteken. In de kajuit en op het dek van de schepen kun je je onderdompelen in het uitgebreide muziek-, theater- en kunstprogramma terwijl je op de kade over de wintermarkt struint. De geur van houtskool en kaneel, afkomstig van de barbecue en de glühwein, verspreidt zich over de kades.

Waar: Hoge en Kleine der Aa, Groningen

Wanneer: 21 tot en met 23 december

Prijs: gratis

Meer informatie

Rondleiding Koepelgevangenis - Breda

Het gebouw van de voormalige gevangenis P.I. de Boschpoort in Breda is één van de drie koepelgevangenissen in Nederland. In de kerstvakantie kun je met een groepsrondleiding mee door de gevangenis. Een oud-medewerker van de gevangenis leidt je langs de monumentale plekken in en rondom de koepel. Je komt langs de vrouwengevangenis, de kapel, meerdere luchtplaatsen en het oude gerechtsgebouw. Voor kinderen is een speciale speurtocht uitgezet.

Waar: Futuredome Events, Nassausingel 26, Breda

Wanneer: 22, 23, 27, 29, 30 december en 2, 5 en 6 januari

Prijs: vanaf 9 euro

Meer informatie en reserveren

Sprookjesfestival - Zwolle

De Zwolse theaters staan tijdens de kerstvakantie vol kindervoorstellingen. Kinderen van alle leeftijden kunnen deze vier dagen kennismaken met theater. Er zijn meer dan twintig voorstellingen om uit te kiezen.

Waar: Odeon, Blijmarkt 25, Zwolle

Wanneer: 27 tot en met 30 december

Prijs: afhankelijk van voorstelling

Meer informatie en tickets

Wandeltocht Pixi Pad van Flonkeringen - De Hondsrug

In de wintermaanden, als het weer vroeg donker wordt, ontwaakt in de Drentse bossen het digitaal organisme Pixi. Aan jou de taak om met je lantaarn in de nachtelijke stilte de kleine lichtpulsjes te volgen. Het lichtkunstwerk is geïnspireerd door patronen in de natuur: de groepsintelligentie van een zwerm spreeuwen of vuurvliegjes. Op drie locaties komen de lichtjes samen en licht het bos fonkelend op.

Waar: Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, Drouwen

Wanneer: elke woensdag en zaterdag tot 3 januari

Prijs: volwassenen 14,50 euro, kinderen 12,50 euro

Meer informatie en reserveren

Kerstwandeling Middelburgse Stegentochten

Hoe donkerder het wordt, hoe mooier een wandeltocht door de historische steegjes van Middelburg. De smalle steegjes worden schaars verlicht door kerstlampjes. Onderweg leer je alles over hun mysterieuze geschiedenis. Na afloop is er een kerstborrel in wijnbar het Vliegendt Hert.

Waar: start bij Dam 6, Middelburg

Wanneer: 22 december om 19.00

Prijs: 25 euro

Meer informatie en tickets

Winterse Openluchtcinéma - Delft

Voor filmliefhebbers die niet snel kou lijden, organiseren De Burgemeesters en De Donkere Dagen van Delft samen een openluchtbioscoop. Frozen, A Christmas Carol en The Pursuit of Happyness zullen worden vertoond. Het Doelenplein wordt verwarmd met heaters en er worden dekens uitgedeeld. Tijdens de pauze kun je een oliebol halen.

Waar: Doelenplein 2, Delft

Wanneer: 27, 28 en 29 december

Prijs: 6,50 euro

Meer informatie

Winterstation Spoorwegmuseum - Utrecht

In de winter wordt het Spoorwegmuseum aangekleed met kerstlampjes, decoraties, een antieke draaimolen en een schaatsbaan. Elke dag is er een wisselend programma met activiteiten voor kinderen, livemuziek en een koek-en-zopiekraam.

Waar: Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, Utrecht

Wanneer: 22 december tot en met 6 januari

Prijs: 17,50 euro

Meer informatie en tickets

Lichtjesavonden Hortus by Night - Amsterdam

De botanische tuin van de Hortus wordt versierd met duizenden glinsterende lampjes. De Hortus heeft een aantal eeuwenoude palmen en tropische planten in zijn collectie. Voor de gelegenheid is er een kampvuur in de tuin aangestoken.

Waar: Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2a, Amsterdam

Wanneer: 20 tot en met 24 december, 27 tot en met 30 december, 4 tot en met 6 januari van 17.00 tot 22.00

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Laat het ons weten in de reacties.