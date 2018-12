Veel mensen grijpen de kerstvakantie aan als gelegenheid om samen te komen met familie en iets leuks te doen. Voor anderen is het een periode om even bij te komen van werk. NU.nl graasde door het aanbod van kerstactiviteiten en selecteerde per regio een aantal unieke kerstvakantie-uitjes.

Noord-Holland

EYE Filmmuseum: Jan Svankmajer - The Alchemical Wedding

De Tsjechische meesteranimator Jan Svankmajer (1934) maakt duistere stop-motionfilms over obsessie, lust, horror en erotiek. Altijd voert machtsmisbruik een ondertoon in zijn films. In de jaren zeventig beperkten de Tsjechische autoriteiten hem in zijn artistieke vrijheid. Nu zijn zijn surrealistische kleifiguren en korte films te zien in het Eye Museum.

Waar: EYE Filmmuseum, IJpromenade 1, Amsterdam

Wanneer: 15 december tot 4 maart

Prijs: normaal 10 euro, verschillende kortingen mogelijk

Marinemuseum - Feestdagen aan Boord

In de kerstvakantie kun je in het Marinemuseum meer te weten komen over hoe uitgezonden mariniers de feestdagen doorbrengen: hoe wordt bijvoorbeeld Kerst gevierd aan boord van een krappe onderzeeër? Kinderen van mariniers mogen hun ouders in het museum kaartjes schrijven die worden opgestuurd naar de Zr. Ms. Zeeland, die in het Caraïbisch gebied is gestationeerd.

Waar: Marinemuseum, Hoofdgracht 3, Den Helder

Wanneer: 22 december tot 6 januari, rondleidingen op 27 en 29 december en 3 en 5 januari

Prijs: vanaf 6,50 euro, 1 euro extra voor de rondleiding

Hortus Botanicus - Hortus by Night

De botanische tuin van de Hortus in Amsterdam wordt versierd met duizenden glinsterende lampjes. De Hortus heeft een aantal eeuwenoude palmen en tropische planten in zijn collectie. Voor de gelegenheid is er een kampvuur in de tuin aangestoken.

Waar: Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2a, Amsterdam

Wanneer: 20 tot en met 24 december, 27 tot en met 30 december en 3 tot en met 6 januari van 17.00 tot 22.00 uur

Prijs: 5 euro

Zuid-Holland

Rotterdam - Festival Stille Nacht

Festival Stille Nacht is een jaarlijks terugkerend winterfestival. Americana, indiepop, folk en electronica staan centraal. Dit jaar vindt het festival plaats in de Maassilo. Onder anderen A Balladeer, Donna Blue en Shana Bossman treden op.

Waar: Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1-2, Rotterdam

Wanneer: 23 december vanaf 18.00 uur

Prijs: 31,50 euro

Den Haag - Carnivale

Carnivale is een combinatie van een circus en een ouderwetse kermis. In de circustenten geven vuurspuwers en burleske danseressen optredens. Buiten, bij Bombascha's sideshow stamppot cuisine kun je een verwarmend bord stamppot of soep eten. Verderop wordt een varken aan het spit geroosterd en worden speciaalbieren uitgeschonken.

Waar: Huijgenspark, Den Haag

Wanneer: 27 tot en met 30 december

Prijs: dagticket 10 euro, muntjes 1,40 per stuk

Delft - Winterse Openluchtcinéma

Voor filmliefhebbers die niet snel kou lijden, organiseren De Burgemeesters en De Donkere Dagen van Delft samen een openluchtbioscoop. Frozen, A Christmas Carol en The Pursuit of Happyness zullen worden vertoond. Het Doelenplein wordt verwarmd met heaters en er worden dekens uitgedeeld. Tijdens de pauze kun je een oliebol halen.

Waar: Doelenplein 2, Delft

Wanneer: 27, 28 en 29 december

Prijs: 6,50 euro

Utrecht

Spoorwegmuseum - Winterstation

In de winter wordt het Spoorwegmuseum aangekleed met kerstlampjes, decoraties, een antieke draaimolen en een schaatsbaan. Elke dag is er een wisselend programma met activiteiten voor kinderen, livemuziek en een koek-en-zopiekraam.

Waar: Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, Utrecht

Wanneer: 22 december tot 7 januari

Prijs: 17,50 euro

Kasteel de Haar - Sprookjes van De Haar

Kasteel de Haar heeft een speciale hans-en-grietjespeurtocht uitgezet. Je volgt hun pad door de verschillende kamers van het kasteel en door het bos naar het snoephuisje. Daarnaast worden er shows opgevoerd vol muziek, theater en bekende meezingers.

Waar: Kasteel de Haar, Kasteellaan 1, Utrecht

Wanneer: 25 december tot 7 januari

Prijs: volwassenen 19,50 euro, kinderen 13,50 euro

DierenPark Amersfoort - Warme Winteravonden

Wanneer het begint te schemeren, springen de kerstlampjes in DierenPark Amersfoort aan en worden de vuurkorven aangestoken. Met een flink bord winterse stamppot en een glaasje glühwein ben je klaar voor een avondwandeling langs de dierenverblijven. Voor de gelegenheid is er een sleebaan aangelegd en vertelt Ebenezer Scrooge met magische lichteffecten zijn kerstverhaal.

Waar: DierenPark Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 224, Amersfoort

Wanneer: 27 tot en met 30 december vanaf 16.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Eemnes - Herderstocht

Verschillende geloofsgemeenten in Eemnes sloegen de handen ineen om voor de achtste keer een herderstocht te organiseren. Op deze avond ga je terug naar het begin van de jaartelling, de avond dat Jezus werd geboren. De herderstocht leidt langs alle belangrijke elementen uit het kerstverhaal die worden verteld via livemuziek en theater. Kinderen kunnen een lampion knutselen en de tocht afleggen.

Waar: start vanaf De Wel, Kerkstraat 16a, Eemnes

Wanneer: 22 december tussen 16.30 en 19.30 uur

Prijs: 2 euro, kaarten verkrijgbaar bij de Primera in Eemnes

