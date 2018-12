Lekker in je joggingbroek hangen is een bekende activiteit op Tweede Kerstdag. Maar vaak slaat de verveling toe en willen velen er toch even op uitgaan. Wat zijn goede opties voor uitjes en hoe hou je het gezellig? Familiepsycholoog Dave Niks geeft tips.

Gezelligheid: een welbekend thema en soms zelfs een eis met Kerst. "Niemand wil het niet gezellig hebben op Tweede Kerstdag", zegt Dave Niks. "Maar wat gezellig is, zit in wat je doet en hoe je het daarover hebt. Iets wat jij gezellig vindt, is niet per se voor iedereen gezellig."

Veel families hebben vaste patronen, rituelen en activiteiten, zegt Niks. "Toch is het handig om opnieuw te bedenken waarom je iets ook alweer leuk vindt. Soms kan een activiteit niet meer het doel halen waar het ooit voor bedacht is. Voor wie is het dan nog gezellig? Wees flexibel, dat zorgt voor ontspanning bij alle activiteiten."

Hoewel een woonboulevard voor sommigen zeker leuk is, tipt Niks de onderstaande uitjes.

Wandeling

Of een wandeling een goed idee is, ligt aan de samenstelling van het gezin en aan de timing, vertelt Niks. "Vlak voor het diner is goed voor de trek, maar als iedereen nette kleren aanheeft, is het weer niet zo handig."

Het kan zijn dat jongeren en kinderen geen zin hebben in een wandeling. "Neem voor de kinderen een fietsje of een bal mee. Als pubers niet mee willen, laat ze lekker thuis. Als ze geen zin hebben, wordt het in ieder geval niet gezellig."

Theatervoorstelling

"Een theatervoorstelling kan zeker een goed idee zijn, maar bedenk goed dat niet iedereen hetzelfde leuk vindt", zegt Niks. "Niet iedereen heeft dezelfde humor of houdt van Najib Amhali."

Als oplossing is het handig om het hele gezin te betrekken in de keus voor de voorstelling. "Overleg wie wat wel of niet leuk vindt. Dan krijg je ook voorpret. Als er een tweedeling is, zeg dan: 'Dit jaar gaan we hierheen en volgend jaar telt jullie stem zwaarder.' Zo kun je prima tot een keus komen."

Kerstcircus

Een kerstcircus is volgens Niks een goed idee, omdat er voor elk wel wat wils is en het voor jong en oud geschikt is. "De één houdt van acrobatiek, de andere vindt het leuk om de dieren te zien. En het is feestelijk. Hou je verwachtingen neutraal of laag, het gaat erom dat je met elkaar bent."

De houding van "wel zien wat het ons brengt" is volgens de psycholoog handig tijdens de feestdag.

Kerstconcert

Ook bij een kerstconcert geldt dat er zoveel mensen, zoveel wensen zijn. "Klassieke muziek wordt niet door iedereen gewaardeerd, zoals door sommige kinderen en jongeren. Heb het er samen over waarom het wel of niet leuk zou zijn om te gaan. Klassieke muziek moet je leren waarderen, dus je kunt best kinderen meenemen. Maar besef ook dat je het niet kunt afdwingen."

Als het tegenvalt, tipt Niks om te onthouden dat niets helemaal voor 100 procent leuk is. "Overal zitten mindere onderdelen in. Maak niet overal een punt van. Lach erom, hou het luchtig en maak het niet te zwaar."

Samen eten

"Voor sommigen is dit het ongezelligste idee van de eeuw, voor anderen is het juist een uitkomst", lacht Niks. "De een vindt dat de lol nou net zit in de voorbereiding, de ander vindt het niet leuk om veel in de keuken te staan en wil liever focussen op het gezelschap."

Doe dus wat het beste bij je past, adviseert Niks. "En let op wat het gezelschap leuk vindt, natuurlijk."

Kerstmarkt of winterfestival

"Deze activiteit past natuurlijk heel goed bij Kerst", zegt Niks. "Maar als het regent, is de lol er snel af. Let dus op het weer. Ook zijn de kraampjes meestal niet om over naar huis te schrijven. Combineer het bijvoorbeeld met een andere activiteit."

Dat is überhaupt een goed idee, omdat niet iedereen van de drukte van een markt of festival houdt, zegt Niks. "Let erop dat er voor de extraverte en de introverte mensen wat is en doe verschillende dingen. Dan is er niet veel te zeuren. Het is geven en nemen, dat past ook mooi in de kerstgedachte."