Veel mensen grijpen de kerstvakantie aan om samen te komen met familie en iets leuks te doen. Voor anderen is het een periode om even bij te komen van werk. NU.nl graasde door het aanbod van kerstactiviteiten en selecteerde per regio een aantal unieke uitjes.

Noord-Brabant

Winter Efteling - Kaatsheuvel

Tijdens de Winter Efteling wordt het park verlicht door duizenden lichtjes. Er zijn speciale winterattracties, zoals een schaatsbaan in het IJspaleis, een langlaufparcours over echte sneeuw en alle bekende figuren in het park zijn ingepakt met mutsen en sjaals. Als de schemering invalt, gaat de speciale verlichting op Villa Volta en de fonteinen aan.

Waar: Efteling, Europalaan 1, Kaatsheuvel

Wanneer: tot 1 februari

Prijs: vanaf 36 euro

Meer informatie

Rondleiding Koepelgevangenis - Breda

Het gebouw van de voormalige gevangenis P.I. de Boschpoort in Breda is één van de drie koepelgevangenissen in Nederland. In de kerstvakantie kun je met een groepsrondleiding mee door de gevangenis. Een oud-medewerker van de gevangenis leidt je langs de monumentale plekken in en rondom de koepel. Je komt langs de vrouwengevangenis, de kapel, meerdere luchtplaatsen en het oude gerechtsgebouw. Voor kinderen is een speciale speurtocht uitgezet.

Waar: Futuredome Events, Nassausingel 26, Breda

Wanneer: 22, 23, 27, 29, 30 december en 2, 5 en 6 januari

Prijs: vanaf 9 euro

Meer informatie

Fakkels voor Vrede - Tilburg

Al meer dan twintig jaar verlichten de fakkels van duizenden mensen het centrum van Tilburg tijdens de fakkeloptocht op Kerstavond. Tijdens de tocht wordt stilgestaan bij vrede en tolerantie op de wereld. Vanaf 18.00 uur verzamelt een menigte zich op het Pieter Vreedeplein en kun je een fakkel kopen. Om 18.30 uur start de tocht.

Waar: Pieter Vreedeplein, Tilburg

Wanneer: 24 december van 18.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Bosch' Winterparadijs - Den Bosch

Het centrum van de Brabantse hoofdstad wordt in december versierd met feestlampjes, kerstbomen, vuurkorven en glühweinstands. Verschillende bands treden op, zoals de Winterwonderbrassband en de Duketown Barbershop Singers. Ook wordt er voorgelezen tijdens sprookjesmiddagen. In de Sint-Janskathedraal is een grote kerststal uitgestald die ieder jaar veel publiek trekt.

Waar: verschillende locaties in Den Bosch

Wanneer: 8 december tot en met 6 januari

Prijs: gratis

Meer informatie

Limburg

Night Light Run - Maastricht

De Night Light Run is een hardloopevenement met een nieuwe opzet: deelnemers lopen in groepen van tien tot twintig personen aan een touw over het parcours door de Maastrichtse binnenstad en voeren onderweg drie oefeningen uit. Je kunt kiezen uit een ronde van 7 of 14 kilometer. De opbrengst wordt gebruikt om kinderen aan het sporten te krijgen. Na afloop van de run is er een afterparty.

Waar: start bij Stayokay Maastricht, Maasboulevard 101, Maastricht

Wanneer: 27 december om 20.30 uur

Prijs: 10 euro voor de 7 kilometer, 12,50 euro voor de 14 kilometer

Meer informatie

Kerstcircus Maastricht

Circus Renz International komt tijdens de kerstvakantie naar Maastricht met een show vol zinsbegoochelende acrobaten, clowns en veel dieren. In de pauze van de voorstelling zijn er speciale activiteiten voor kinderen, zoals ponyrijden. Let erop dat je bij de circuskassa en als je een hapje en drankje gaat halen alleen met contant geld kunt betalen.

Waar: veld bij Kasteel Geusselt, Marathonweg 1, Maastricht

Wanneer: van 20 december tot en met 6 januari

Prijs: volwassenen 17 euro, kinderen 12 euro

Meer informatie

Gratis kerstontbijt - Roermond

Niet iedereen kan zich een groot, uitgebreid kerstontbijt veroorloven en niet iedereen heeft familie of vrienden om zich met Kerst bij aan te sluiten. Daarom organiseert de gemeente Roermond samen met een lokale Albert Heijn, Westrom en Het Goed Roermond een gratis gezamenlijk kerstontbijt. Meld je van tevoren wel even aan via Facebook.

Waar: Het Goed Roermond, Dr. Philipslaan 49B, Roermond

Wanneer: 22 december van 09.00 tot 11.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Zeeland

Middelburgse Stegentochten - Middelburg

Als het schemert en uiteindelijk donker is, gaat de Middelburgse Stegentocht van start. Je wandelt door de mysterieuze, smalle steegjes van Middelburg, schaars verlicht door kerstlampjes. Na afloop kun weer opwarmen bij de kerstborrel in het Vliegendt Hert.

Waar: start bij Dam 6, Middelburg

Wanneer: 22 december om 19.00 uur

Prijs: 25 euro

Meer informatie

Het Foute Kerstfeest - Vlissingen

In Vlissingen wordt Kerst ingeluid met een groot feest in de lasloods in de haven van Vlissingen, aan drie zijden omringd door water. Alle foute kersthits komen voorbij om te dansen voor je de volgende dag aan het kerstdiner moet.

Waar: Lasloods, Tweede Binnenhavenweg 8, Vlissingen

Wanneer: 24 december

Prijs: 17,50 euro

Meer informatie

Kindertheater De Sneeuwkoningin - Middelburg

In de Stadsschouwburg voeren meer dan veertig acteurs tijdens de kerstvakantie elke dag een voorstelling op over broer en zus Kay en Gerda. Kays hart wordt kil en koud wanneer hij een splinter van een kapotte en behekste spiegel in zijn oog krijgt. De sneeuwkoningin ontvoert hem vervolgens naar haar ijspaleis, waar hij langzaam zijn familie en vrienden vergeet. Gerda begint een zoektocht naar haar vermiste broer.

Waar: Stadsschouwburg Middelburg, Molenwater 99, Middelburg

Wanneer: 23 december tot en met 30 december

Prijs: 19,50 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. We horen graag wat jij gaat doen in de kerstvakantie. Vertel het in de reacties.