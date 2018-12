Mét of zónder sneeuw; in de winterperiode zijn diverse wandelgebieden ook met kale takken nog mooi. Wandelexpert John Jansen van Galen, die diverse wandelboeken heeft geschreven, tipt vijf bijzondere winterse wandelroutes. Deze gaan niet te veel over open vlaktes, maar zijn lekker beschut.

Trage tocht - Utrecht

Deze wandeling gaat door zware wouden, met veel vijvers, statige beukenlanen en kastelen. "Ongelofelijk dat er zulke uitgestrekte wouden zo vlak bij de Randstad zijn", zegt Jansen van Galen. De wandeling begint in het paleispark van Soestdijk en loopt via Boswachterij De Vuursche naar Landgoed Groeneveld. Onderweg zijn veel horecagelegenheden te vinden. "Neem bijvoorbeeld eerst koffie bij De Generaal bij het station van Baarn, lunch in De Kuil bij Drakensteyn en drink thee in het mogelijk besneeuwde kasteel Groeneveld."

Waar: Baarn, Utrecht

Lengte: 16 kilometer (of na 11 kilometer bus nemen naar Amersfoort)

Meer informatie

N70-wandelroute - Gelderland

"Bij deze rondwandeling kun je klimmen en dalen over acht heuvels, met als beloning weidse uitzichten over de Ooijpolders en de Waal en op het Rijndal en het Reichswald", vertelt Jansen van Galen. Deze wandeling is juist in de winter mooi om te doen, omdat er geen blad aan de bomen zit, waardoor je verre uitzichten hebt, vult hij aan. De route is goed aangegeven. "Aangenaam en niet te druk is Hotel 't Spijker in het aardige dorp Beek, ook erg leuk om te logeren."

Waar: Beek-Ubbergen, Gelderland

Lengte: 16 kilometer (of korter door een bus te nemen)

Meer informatie

Koepelroute - West-Brabant

Deze wandeling is als het sneeuwt nog ruiger en onherbergzamer dan anders, zegt Jansen van Galen. Naast het wandelpad staan twee schijnbaar verlaten herbergen, maar je kunt er gewoon terecht voor appeltaart, broodjes en borrelgarnituur. "Het lijkt verlaten en je kunt er bijna de marskramers en boerenhandelaren nog zien lopen", vertelt hij. De route voert langs het 'idyllische' huisje van dichteres Henriëtte Roland Holst. De route heeft zijn naam gekregen door de diverse hoger gelegen koepeltjes langs de route. Vanaf daar kun je mooi reeën spotten.

Waar: Landgoed Oude Buisse Heide, Zundert, West-Brabant

Lengte: 11 kilometer

Meer informatie

De Sprengenberg - Overijssel

De wandeling bij De Sprengenberg wordt, als het sneeuwt, nog Russischer dan anders, vertelt Jansen van Galen. "Het oude jachtslot Palthe op een heuvel onderweg geeft het landschap een Russisch aanzien". Er is veel heide en bos, en vanaf het hoogste punt kun je ver Duitsland in kijken. Er zijn wat restaurants en cafés in de dorpen rondom De Sprengenberg.

Waar: De Sprengenberg, Haarle, Overijssel

Lengte: 6 of 12 kilometer

Meer informatie

Anloo tot Taarlo - Drenthe

Jansen van Galen tipt een romantische winterwandeling in de Drentsche Aa - door velen genoemd als mooiste landschap van Nederland - die gestart kan worden aan de noordzijde van het dorpje Anloo. Daar volg je de Aa, in dit gebied het Anloërdiepje genoemd. Het riviertje "heeft verrassende wendingen en kronkelingen" en loopt tot in Taarlo, het kleinste dorpje van Drenthe. "In dit dorpje is een fraaie brink met een aangename herberg", aldus Jansen van Galen.

Waar: Anloo en Taarlo, Drenthe

Lengte: ongeveer 15 kilometer