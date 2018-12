Veel mensen grijpen de kerstvakantie aan om samen te komen met familie en iets leuks te doen. Er zijn ontzettend veel kerst- en winteractiviteiten. NU.nl graasde door het aanbod en selecteerde per regio een aantal unieke uitjes.

Flevoland

Orchideeën Hoeve - Luttelgeest

De tropische vlindertuin in Luttelgeest transformeert in de winter tot een door zacht kaarslicht verlichte kersttuin. De nachtvlinders fladderen door het schaarse licht en de papegaaitjes strijken neer bij de nectarcupjes. Daarnaast treedt er elke Kaarsjesavond een koor op.

Waar: Orchideeën Hoeve, Oosterringweg 34, Luttelgeest

Wanneer: 8 tot 24 december vanaf 17.00

Prijs: 6,50 euro

Buitenijsbaan Flevonice - Biddinghuizen

Flevonice is de langste ijsbaan in de natuur: op een parcours van 3 kilometer kun je door de natuur zoeven. De ijsbaan is voor zover bekend de langste kunstijsbaan ter wereld in de openlucht. De baan gaat door weilanden, rietkragen en bossen en mogelijk kun je een hert spotten tussen het groen.

Waar: Strandgaperweg 20, Biddinghuizen

Wanneer: 1 december tot 3 maart

Prijs: variërend van 4,50 euro voor kinderen tot 14 euro voor volwassenen

Chinees Nationaal Circus - Almere

Een levende Chinese muur, vormgegeven door dertig acrobaten, is het hoogtepunt van het Chinees Nationaal Circus in Almere. In het bouwwerk wordt de "perfectie van meer dan tweeduizend jaar oude Chinese acrobatiek weerspiegeld", aldus de organisatie. Een avondje acrobatiek, dans, drama en muziek.

Waar: Esplanade 10, Almere

Wanneer: 25 en 26 december om 11.00 en om 15.00 uur

Prijs: 25,50 euro voor tweede rang, 43 euro voor eerste rang

Overijssel

Sprookjesfestival - Zwolle

De Zwolse theaters staan tijdens de kerstvakantie vol kindervoorstellingen. Kinderen van alle leeftijden kunnen deze vier dagen kennismaken met theater. Er zijn meer dan twintig voorstellingen om uit te kiezen.

Waar: Odeon, Blijmarkt 25, Zwolle

Wanneer: 27 tot 31 december

Prijs: afhankelijk van voorstelling

Disco Silent Night - Zwolle

De Grote Kerk in de binnenstad van Zwolle transformeert 26 december tot een groot danspaleis tijdens deze stille disco. Op je koptelefoon kun je switchen tussen een r&b kanaal, hiphop en hits.

Waar: Grote Markt 18, Zwolle

Wanneer: 26 december

Prijs: 10,00 euro

Grote Midwinterhoornwandeling - Enschede

Elke zondagmiddag wordt er bij het bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner in Enschede geblazen op midwinterhoorns. De Enschedese Midwinterhoorn Blazers geven een kleine voorstelling bij een oude put bij het bezoekerscentrum.

Waar: Het Lammerinkswönner, Enschede

Wanneer: 2 december tot 6 januari

Prijs: gratis

Gelderland

Pasar Malam – Arnhem

Een beetje zat van de kerstsfeer? Dompel je onder in Indische sferen bij Pasar Malam in Burgers Zoo. Er is een Indische markt, exotische muziek en dans. Voor kinderen is er een animatieprogramma en een binnenspeeltuin. Gidsen leiden je rond door de overdekte Bush, Desert en Ocean en er is een kijkje achter de schermen bij de giraffen, zebra's gnoes en waterbokken.

Waar: Burgers Zoo, Arnhem

Wanneer: 22 december tot 6 januari

Prijs: 18,50 euro voor kinderen, 21,50 euro voor volwassenen

Winterpaleis – Apeldoorn

Het Stallenplein bij Paleis Het Loo ligt onder een winterdeken. Er is een schaatsbaan, gedekte kersttafels ter inspiratie en proeverijen. Bezoekers kunnen leren om zelf mooie servetten te vouwen en bloemen te schikken. In het Kinderatelier kunnen kinderen knutselen en wat leren van het personeel van Paleis Het Loo.

Waar: Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, Apeldoorn

Wanneer: 15 december tot 6 januari

Prijs: diverse prijzen

IJsbaan Triavium – Nijmegen

Schaatsen in kerstsfeer doe je bij Triavium Nijmegen, de schaatsbaan met drie verschillende ijsbanen op twee verdiepingen. De schaatsbaan is gewoon open tijdens de kerstdagen. Er is ook een schaatscursus te volgen in de kerstvakantie, die drie dagen duurt en voor kinderen en volwassenen wordt gegeven.

Waar: Triavium, Nijmegen

Wanneer: 25 december en 26 december, 24 tot 28 december schaatscursus

Prijs: 5,50 euro tot 7,55 euro, cursus diverse prijzen

Wintercircus - Apeldoorn

Het wintercircus in Apeldoorn is in samenwerking met circus Louis Knie Junior en vindt plaats in hun tent. Er is een paardencarrousel met zestien paarden, trapezes, katten en fietsende acrobaten op dunne staalkabels. Het is de vijfentwinstigste editie van het circus.

Waar: Circus Louis Knie Junior, Apeldoorn

Wanneer: 24 tot 30 december

Prijs: 17,00 tot 35,00 euro

