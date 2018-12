Mannenkoren, prestigieuze orkesten en meezingfestijnen: er is de komende week genoeg livemuziek om mee in de kerststemming te komen. Een overzicht van kerstoptredens.

What a Wonderful Christmas - Stadsschouwburg De Harmonie

Samen met trompettist en zanger Michael Varekamp serveert jazzband The Legends tijdens de What A Wonderful Christmas-show iconische kerstplaten met een jazz-, blues- en gospelsausje. Klassiekers als Rudolph the Red-nosed Reindeer, Let It Snow en Silent Night worden tijdens de show warme jazznummers. Esther Hart treedt op als gastzangeres.

Waar: Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden

Wanneer: 24 december, aanvang 15.00 uur

Prijs: 24,50 euro

Meer informatie

Christmas Sing-a-Long - Effenaar

Meezingfeest Sing-a-long keert terug naar de Effenaar voor een kerstshow. Met een vijftigkoppig koor, liveband en teksten op grote schermen kunnen deelnemers meezingen op bekende kersthits zoals Last Christmas, All I Want For Christmas en Santa Claus Is Coming To Town. Met een gastoptreden van Melissa Janssen.

Waar: Effenaar, Eindhoven

Wanneer: 22 december, aanvang 21.00 uur

Prijs: 15,50 euro

Meer informatie

Kerst Mannenkoren Concert - TivoliVredenburg

Elk jaar organiseert TivoliVredenburg het Kerst Mannenkoren Concert. Tijdens dit concert slaan Het Urker Mannenkoor Hallelujah en het Christelijk Mannenkoor Lelystad de handen ineen en zingen zij samen bekende en christelijke kerstliederen. De koren worden begeleid door Het Groot Nationaal Strijkorkest, onder leiding van dirigent Bert Moll.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 22 december, aanvang 19.00 uur

Prijs: 24,50 euro

Meer informatie

Peter Beets & The Henk Meutgeert New Jazz Orchestra + Fay Claassen - Bimhuis

Van Santa Claus Is Coming To Town tot Let it Snow, tijdens de kerstshow van Fay Claassen en The New Jazz Orchestra komen grote kersthits voorbij. De achttienkoppige bigband brengt de bekende kerstmelodieën in speciale jazzarangementen, begeleid door jazzmaestro Henk Meutgeert en pianist Peter Beets. Ook klassiekers als My Favorite Things en Aan de Amsterdamse Grachten komen voorbij.

Waar: Bimhuis, Amsterdam

Wanneer: 22 december, aanvang 20.30 uur

Prijs: vanaf 18 euro

Meer informatie

Holland Zingt Kerst - Ahoy

Holland Zingt Kerst is de eerste wintereditie van concertreeks Holland Zingt Hazes. De kerstshow houdt zich aan de bekende Holland Zingt Hazes-formule: verschillende Nederlandse zangers zingen bekende hits die het publiek kan meezingen. Bij deze editie zingen bekende Nederlanders als Xander de Buisonjé, Danny de Munk, Trijntje Oosterhuis, Jamai Loman en Roel van Velzen grote kersthits.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 21 december, aanvang 20.00 uur

Prijs: 24,95 euro

Meer informatie

Kerstshow Clean Pete - Doornroosje

Nederlandse indieband Clean Pete geeft een kerstfeestje in Nijmeegs poppodium Doornroosje. Samen met een jongerenkoor, strijkers en andere muzikale vrienden geven ze een speciale kerstshow met kerstliedjes en eigen nummers. Eerder dit jaar stond Clean Pete op festivals als Down The Rabbit Hole en Valkhof Festival.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 23 december, aanvang 20.15 uur

Prijs: 16,50 euro

Meer informatie

Kerstconcert Oeral Kozakkenkoor - Scheveningen

Het Oeral Kozakkenkoor is een Russisch mannenkoor dat wordt geleid door musicoloog en pianist Gregor Bak. Tijdens het kerstconcert in Scheveningen zingen zij in samenwerking met het Oekraïense folkoristische ensemble Uzory Russische en Oekraïnse kerstliedjes. Dit doen zij in traditionele kledij.

Waar: Antonius Abtkerk, Den Haag

Wanneer: 23 december, aanvang 13.45 uur

Prijs: 18,50 euro

Meer informatie

Klassiek in de Loods - Paradiso

Alleen met Kerst functioneert Paradiso als een echte kerk. Tijdens Klassiek in de Loods brengt Camerata RCO de Gran Partita van Mozart ten gehore in de Grote Zaal van Paradiso. Dit is een ensemble van leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. Traditiegetrouw kunnen oma's, zwangere vrouwen en vrouwen die Maria heten het evenement gratis bijwonen.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 24 december, aanvang 22.00 uur

Prijs: 22,70 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.